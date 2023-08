NOTICIAS | Luego de controversias legales, Dark and Darker llegá a Early Access

Dark and Darker, del estudio Ironmace.

El nombre Dark and Darker quizás les suene conocido a varios. Este juego del estudio Ironmace de Corea del Sur fue muy popular con su propuesta PvPvE a finales del año pasado cuando lanzó su demo en Steam. Sin embargo, se hizo más conocido todavía gracias a varios problemas legales que llevaron a Valve a quitar la demo de su tienda. Estos inconvenientes incluyen acusaciones de robo de código de programación por parte de Nexon, otro gran estudio del mismo país. Ahora, Dark and Darker llegó a Early Access, pero Ironmace tuvo que recurrir a alternativas a Chaf Games, una alternativa a Steam.

Dark and Darker es un juego en primera persona que mezcla aspectos de exploración de dungeons con Battle Royale. Esta combinación fue lo que claramente causó la popularidad inicial del juego, y durante el tiempo que estuvo en Steam mucha gente coincidió en que el título tenía mucho potencial. No obstante, ahora que el juego regresó se vio forzado a utilizar otras plataformas como Chaf Games, que genera mucha desconfianza entre el público. Varios han manifestado su preocupación ya que esta plataforma no admite reembolsos, y para colmo el estudio no parece haber solucionado todos sus problemas legales. De hecho, hace algunos meses Ironmace comenzó una campaña de GoFundMe para que la gente los ayude a cubrir los costos de la demana, pero dicha campaña fue finalizada abruptamente luego de que la gente cuestione su legitimidad.

Dark and Darker es un juego con una propuesta interesante, pero está rodeado de problemas externos.

Dark and Darker está disponible en Early Access para PC en la plataforma de Chaf Games y en el sitio web oficial del estudio. A pesar de ser un lanzamiento de Early Access, Ironmace ofrece una edición estándar y una edición de Fundadores. Solo el tiempo dirá si este nuevo lanzamiento se volverá a topar con problemas que le causen nuevamente su salida de otra plataforma. Lo que sí está claro que recuperó parte de su popularidad, ya que desde que se lanzó el estudio está teniendo problemas de servidores por la alta cantidad de jugadores.

