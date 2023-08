NOTICIAS | Infinity Ward y Activision anuncian oficialmente Call of Duty: Modern Warfare III

Tráiler de anuncio oficial de Call of Duty: Modern Warfare III

Cuando se trata de los juegos más importantes del año, es difícil detener las filtraciones. Call of Duty siempre suele ser blanco de esta práctica, pero lo único que esto consigue es aumentar la anticipación. Por eso, el día de hoy Activision e Infinity Ward anunciaron de manera oficial el esperado Call of Duty: Modern Warfare III con un breve tráiler, que fue suficiente para emocionar a todos los fans de la serie.

El estudio compartió en el canal de Youtube oficial de la serie un pequeño video en el que puede escucharse a los personajes del Capitán Price y Phillip Graves, con una estética que coincide con las filtraciones anteriores. Esta nueva entrega no será exactamente un remake del Call of Duty: Modern Warfare 3 original, sino que será una continuación de lo establecido en el reboot que trajo Call of Duty: Modern Warfare en el 2019.

Warzone sigue siendo lo más popular de Call of Duty.

Si bien no se anunciaron plataformas, se confirmó que la fecha de lanzamiento del juego será el 10 de noviembre. Algunas de las filtraciones anteriores hablaban de lanzamientos en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y PC, que siguen siendo las mismas plataformas donde está disponible el otro gran tanque de Activision: Warzone.

