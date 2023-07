5 videojuegos basados en la literatura de Lovecraft

El Cthulhu es la entidad más popular creada por Howard Phillips Lovecraft.

Si has elegido entrar en esta nota, quizás ya sepas de quién hablamos. Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) fue un escritor nacido en Providence, Rhode Island, EE.UU. Fue el creador lo que más tarde se denominó como “horror cósmico”, además de dos elementos narrativos muy característicos que se mimetizan con la cultura popular: el Necronomicon (el libro de los muertos) y la indescriptible entidad Cthulhu, cuyo nombre solemos pronunciar de mil maneras diferentes. Estos dos elementos han sido tomados por cientos de relatos, películas, comics y videojuegos. Incluso, varias bandas de metal las han incorporado como parte de sus letras.

Si les gusta el terror y, sobre todo, les genera espasmos de emoción y miedo a lo desconocido, entonces estos juegos son necesarios. Son títulos que hay que jugarlos, si no es que ya lo hicieron, para disfrutar aún más el universo de este autor. No importa la antigüedad de los mismos, ni la plataforma ni el género: en esta lista vamos a nombrar aquellos videojuegos que consideramos obligatorios para todo aquel que quiera sumergirse en tierras lovecraftianas. Y después, si les resulta interesante, los invito a que le den una oportunidad a sus relatos. Vale aclarar, esta es sólo una pequeña aproximación hacia este mundo, ya que existen muchos otros títulos para destacar.

Alone in the Dark (Infogrames - 1992)

Alone in the Dark fue creado por Infogrames en 1992 y lanzado para PC.

Alone in the Dark fue el primero en usar gráficos poligonales en tercera persona. La inmersión que el juego supo regalar era increíblemente realista para la época, y aunque muchos lo dejen de lado, gracias a este juego hubo, más tarde, títulos como los Silent Hill y los Resident Evil que tanto amamos. De alguna forma, Alone in the Dark es el padre de los Survival Horror en lo que aspecto visual se refiere.

En este título, que no está basado directamente en ninguna obra de Lovecraft pero que si toma referencias de todas ellas a nivel narrativo, vamos a encontrar al detective Edward Carnby en la tarea de investigar la muerte de Jeremy Hartwood en su mansión llamada Derceto. Por otro lado, tenemos a la sobrina de Jeremy llamada Emily Hartwood, quien se aventura en la mansión para entender mejor la muerte de su tío. Al comenzar el juego, podemos elegir con qué personaje comenzar la aventura.

Teniendo en cuenta que es un juego de 1992, la selección de personajes es solo una cuestión visual (incluyendo los textos de la historia), pero con ambos personajes vamos a vivir la misma historia, donde vamos a encontrarnos con dos libros de la mitología Lovecraftiana como el Necronomicon o el De Vermis Mysteriis. Quizás no sea explícito, pero este juego está basado, de alguna forma, en Los Mitos de Cthulhu.

Shadow of the Comet (Infogrames - 1993)

Juego estilo novela gráfica lanzado para PC en 1993.

Shadow of the Comet data de 1993 y tiene referencia directa al relato El horror de Dunwich, aunque también toma muchos aspectos de La sombra sobre Innsmouth, dándoles vida a través de esa narrativa impecable que las aventuras gráficas saben regalar. Muy acostumbrados a los títulos de LucasArts, este título sorprende por el hecho de que en este juego nuestro personaje podía morir, y si no habíamos guardado la partida, perdíamos todo el avance que habíamos logrado.

Esta historia nos sitúa en 1910 y nos pone en la piel de John Parker, un periodista británico que tiene como objetivo fotografiar al Cometa Halley e investigar el caso del científico Lord Boleskine. Es hombre de ciencia, unos 70 años antes, descubrió que, desde aquella parte del mundo, se podían observar mejor los objetos que surcaban el cielo. Aquel lugar en particular se llamaba Illsmouth, un pueblo pesquero gris y bastante sombrío. Luego de ver pasar al Cometa Halley, Boleskine cae en la más absoluta locura y es internado en un hospital psiquiátrico. ¿Qué hay detrás de estos incidentes? Es lo que nosotros vamos a tener que averiguar.

Prisioner of Ice (Infogrames - 1995)

Juego de aventura que llegó de la mano de Infogrames en 1995.

Prisioner of Ice vio la luz en 1995 y parecería no tener mucho que ver con su precursor en cuanto a su historia, pero sí estaba avocado en solventar los pequeños errores que supo tener Shadow of the Comet, sobre todo en sus mecánicas e interfaces, que resultaban ser incluso más toscas que las que solía hacer la compañía Sierra al inicio de su carrera. Prisioner of Ice nos ofrecía diferentes finales, dependiendo la forma en la que el jugador encaraba el juego.

La historia de esta aventura se basa en el relato en Las Montañas de la Locura y absorbe toda esa densidad insana de la inmensidad que propone la Antártida como principal paraje para desarrollar una historia. Estamos en el año 1937 y somos el teniente Ryan. Nos envían a un barco que navega por aguas profundas cerca de la Antártida luego de haber rescatado a un hombre que había escapado de una base secreta alemana y que había subido a bordo con dos cajas de origen secreto. Ahí es cuando aparece, sorpresivamente, el protagonista del título anterior, para dar luz sobre el contenido de esas cajas misteriosas.

Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth (Headfirst Productions - 2006)

Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth es un videojuego de terror desarrollado por Headfirst Productions y publicado por Bethesda Softworks, 2K Games y Ubisoft en el 2005.

Varios años después llega Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth, la primera experiencia inmersiva que nos permitía sentir y vivenciar una historia de Lovecraft tan en carne propia. El hecho de que el juego sea un FPS permitía que los diseños, los lugares, los climas y los ambientes sean tal cual los describe el autor de Providence en sus obras, si es que eso es posible. Otra vez, La sombra sobre Innsmouth es el relato elegido para basar esta entrega, considerada durante mucho tiempo por los fanáticos como el mejor videojuego adaptado de una obra del gran Lovecraft.

En el título encarnamos a Jack Walter, un detective privado que pasó varios años en una institución mental luego de tener que enfrentarse cara a cara con una secta de prácticas oscuras. Debido a su pasado y experiencia, lo contratan para investigar una desaparición de dudosa procedencia en Innsmouth, ese pueblo pesquero tan clásico en cualquier relato lovecraftiano.

Call of Cthulhu (Cyanide Studio - 2018)

Call of Cthulhu es un videojuego de supervivencia y terror de rol desarrollado por Cyanide y publicado por Focus Home Interactive.

Por último, tenemos al Call of Cthulhu (conocido también como Call of Cthulhu: The Official Video Game), videojuego desarrollado por Cyanide Studio. El título es una aventura en primera persona, que mezcla el survival horror y el rol, y que tiene un desarrollo visual muy fiel a lo que tenemos en mente todos aquellos que somos fieles servidores de Lovecraft. En ese aspecto, la inmersión en la historia mediante lo visual es realmente increíble.

La particularidad de este título, es que según sus autores, está basado no solamente en el relato que le da nombre, sino en un juego de mesa lanzado en 1981. En este título tomamos el control del detective Edward Pierce, quien en pleno conflicto existencial y a punto de perder su licencia, es contratado para limpiar el buen nombre de la familia Hawkins. La policía declaró que la mujer de la familia había matado al resto, pero el padre de la joven acusada sabe que esto no es cierto, y nos contrata para que develemos la verdad.

