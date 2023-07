La temporada 5 de Call of Duty: Modern Warfare II y Warzone contará con Snoop Dogg, Nicki Minaj y 21 Savage

La temporada 5 estará disponible a partir del 2 de agosto.

La temporada 5 de Call of Duty: Modern Warfare II y Warzone llegará este 2 de agosto y aprovechará el 50 aniversario del género musical hip hop para sumar contenido relacionado. Este incluirá temas musicales, nuevas armas y paquetes de operadores completos para los tres artistas emblema que estarán disponibles: Snoop Dogg, Nicki Minaj y 21 Savage.

La celebración otorgará items gratuitos para todos los jugadores que ingresen al juego entre el 7 y 16 de agosto. Un Hip Hop War Track -una pista de guerra de los 80, 90 y 2000- estará disponible durante los tres primeros días de inicio de sesión. Asimismo, el cuarto día los jugadores podrán reclamar el blueprint de un arma especial.

Cuando cae la oscuridad, las sombras se levantarán. Shadow Company y Task Force 141 se enfrentan en la temporada 5 de Call of Duty Warzone y MWII ¿De qué lado estarás?

A los seis operadores estándar se le sumarán los tres artistas anunciados que se podrán comprar por separado. Snoop Dogg -a quien ya vimos en Vanguard y Mobile- estará de regreso y su paquete llegará durante la ventana de lanzamiento. Aunque hay poca información aún, ya se pudo ver el avatar de Nicki Minaj, quien luce un llamativo look con un atuendo, peluca y arma rosa; mientras que de 21 Savage aún no se conoce nada.

Nicki Minaj tendrá su propio paquete de operador, al igual que Snoop Dogg y 21 Savage.

Las colaboraciones entre Call of Duty y artistas no son nuevas. El actor Kit Harington (recordado como Jon Snow en Juego de Tronos) fue el Admiral Salen Kotch en Call of Duty: Infinite Warfare. Asimismo, Sam Worthington (Avatar) interpretó a Alex Mason en Black Ops 1 y 2. La lista incluye nombres como el de Gary Oldman, Heather Graham, Ray Liotta y John Malkovich, entre otros.

