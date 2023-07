5 títulos de plataformas en 3D para esperar Ratchet & Clank: Rift Apart en PC

Ratchet & Clank: Rift Apart es un videojuego de plataformas exclusivo de Sony para PlayStation 5 que fue lanzado en el 2021.

Ya se va haciendo costumbre que PlayStation lleve sus exclusivos a PC. Por años, la marca comandada por Sony se mostró reticente a brindar experiencias en otras plataformas. Hoy por hoy, su estrategia de expansión de IP y la decisión comercial de que el mercado de consolas es diferente al mercado de computadoras hizo que obras como God of War (2018), Marvel’s Spider-Man (2018) o The Last of Us Part I (2022) lleguen al ordenador.

En esta ocasión, nos encontramos a días nada más del estreno de Ratchet & Clank: Rift Apart que llegará al mouse y teclado el 26 de julio. Este videojuego de plataformas en 3D se caracteriza por el uso de la tecnología de PlayStation 5 para brindar una aventura sin tiempos de carga, con un nivel de animación similar al que otorgan en cine estudios como Pixar o Illumination y una narrativa que nos va a mantener en vilo durante todo nuestro recorrido.

Ratchet y Clank están de vuelta! Ayúdalos a enfrentarse al Dr. Nefarious y su nuevo imperio luchando contra hordas de soldados robóticos en una expedición cataclísmica a través de las dimensiones. Sea testigo de la evolución del equipo de ensueño, ya que se les une Rivet, un luchador de resistencia Lombax de otra dimensión.

Como no podemos estar más ansiosos de que más gente disfrute esto, decidimos hacer un top de cinco juegos de plataformas en 3D a los que puedes acudir si estás esperando Rift Apart o si te quedaste con muchas ganas después de terminarlo. Si bien me hubiese gustado sumar al rey de este género, Super Mario Bros, prioricé que todas estas sagas estuviesen disponibles para jugar particularmente en PC.

Blue Fire (PS4, XONE, Nintendo Switch y PC, 2021)

Blue Fire fue desarrollado por ROBI Studios y fue lanzado para múltiples plataformas en el 2021.

El primer juego de esta lista tiene un gusto particular para nuestra región ya que fue creado por ROBI Studios, un estudio de desarrollo argentino. Anunciado con bombos y platillos en un Nintendo Direct, supo ser exclusivo temporal de la consola japonesa y asombró por su estética oscura mezclada con unos simpáticos diseños caricaturizados.

Blue Fire se presenta como un título de acción aventura con elementos de plataformas en 3D, pero a mi gusto la experiencia es al revés ya que el condimento plataformero es de lo mejor que tiene este título y lo que lo hace una excelente opción para esperar el first party de PlayStation.

Yooka-Laylee (PS4, XONE, Nintendo Switch y PC, 2017)

Yooka-Laylee de Platonic Games fue lanzado en abril del 2017.

Quizás no te suene el nombre Yooka-Laylee pero seguramente sí Banjo Kazooie. También es probable que hayas escuchado hablar de Donkey Kong Country o Viva Piñata. Todos estos fichines plataformeros fueron desarrollados por empleados de Rare que renunciaron y decidieron crear su propio estudio para darle vida a Yooka-Laylee, saga que está en esta lista para representar ese estilo de juego dentro del género tan particular y que tanto cariño generó en la década de los noventa.

Personajes carismáticos, coleccionables, exploración, puzles y una gran historia detrás son los componentes para describir este plataformero en 3D que, aún silbando bajo, puede tranquilamente posicionarse entre lo mejor del género. Como extra, hay un spin off de 2019 llamado Yooka-Laylee and the Impossible Lair que es excelente, pero no entra en esta lista porque apunta más a las plataformas en 2D.

Psychonauts 2 (PS4, XONE, X Series y PC, 2021)

Psychonauts 2, que combina misiones extravagantes y misteriosas conspiraciones, es un título de plataformas y aventura con un estilo de corte cinematográfico y poderes psíquicos personalizables

Desarrollado por Double Fine y publicado por Xbox Game Studios, Psychonauts es un delirio absoluto que sale de la mente de Tim Schaffer, figura emblemática por haber co creado joyas como Monkey Island, Day of the Tentacle y Grim Fandango. Cuenta también con las voces de Jack Black y Elijah Wood lo que le agrega también un condimento interesante.

Psychonauts 2 es un plataformero en 3D donde nos pondremos en la piel de Raz, un acróbata que quiere convertirse en un Psychonaut en un mundo donde todos tienen habilidades psíquicas. Estos personajes forman parte de una organización que lucha por detener a las personas que utilizan sus habilidades para hacer el mal. No solo es un buen juego, sino que la ambientación y narrativa son sumamente originales. Está disponible también en GamePass y en su momento resultó nominado incluso a Mejor Juego del Año.

It Takes Two (PS4, PS5, XONE, X Series, Nintendo Switch y PC, 2021)

Emprende el viaje más alocado de tu vida en It Takes Two. Invita a un amigo a unirse y trabajen en conjunto para afrontar una gran variedad de desafíos de juego alegremente disruptivos.

Estamos hablando de un título multi premiado y seleccionado como Juego del Año según The Game Awards 2021. Bajo la autoría de Josef Fares y Hazelight Studios, publicado por Electronic Arts, esta obra no es un plataformero puro y duro sino que mantiene los elementos clásicos del género dentro de un paquete mucho más complejo, similar a lo que hace Ratchet & Clank: Rift Apart.

En esta aventura, seguiremos la historia de Cody y May, una pareja que está a punto de divorciarse y que mediante la magia terminan convertidos en pequeños muñecos que deben unirse para poder volver a sus cuerpos de humanos. La jugabilidad es sumamente peculiar ya que deben ser dos jugadores que se ayudan mutuamente con distintas mecánicas y el foco acompaña muy bien la narrativa, haciendo que muchas veces tengas que cooperar o cooperar con tu pareja de juego. Para mí, visto desde la óptica del plataformero en 3D, es uno de esos títulos que cambian el paradigma y generan algo nuevo.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS4, PS5, XONE, X Series, Nintendo Switch y PC, 2020)

Neo Cortex y N. Tropy regresaron a las andadas y esta vez no planean darle con todo al universo, ¡su objetivo es el multiverso entero! Crash y Coco tendrán que juntar cuatro máscaras cuánticas y trastocar las leyes de la realidad para salvar el mundo.

Crash Bandicoot es uno de los personajes más populares en la industria de los videojuegos, comparable con otros íconos del género plataformas como Sonic y Mario, logró posicionarse por mucho tiempo como la mascota de PlayStation. Es también el primer éxito de Naughty Dog (estudio detrás de The Last of Us), pero con los años la IP fue perdiendo su peso y desvirtuándose. Un dato curioso es que si se confirma la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft, podría terminar incluso siendo exclusivo de Xbox.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time es un juego de palabras entre el tiempo que tuvimos que esperar para ver un nuevo título canónico de Crash (el tercero salió en 1998) y la temática de esta experiencia: distintas épocas temporales. Con las mecánicas clásicas de Crash y nuevas habilidades adquiridas tendremos que superar un montón de desafíos que, por momentos, se ponen sumamente complicados. Recomendado para toda la familia, para todas las consolas, para todas las edades.

Bonus Track: Spyro Reignited Trilogy (PS4, XONE, Nintendo Switch y PC, 2020)

El mismo aliento devastador y actitud candente, en alta definición. ¡Spyro regresa en Spyro Reignited Trilogy! Reaviva la llama con las versiones remasterizadas de los juegos originales: Spyro the Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! y Spyro Year of the Dragon.

Hace tiempo no vemos un nuevo Spyro que continúe las viejas aventuras de plataformas en 3D que proponía el personaje en PlayStation. Sin embargo, no deja de ser un icono de su época que iba a la par de Crash Bandicoot y muchas personas lo recuerdan con un alto nivel de nostalgia.

Esta colección que reúne los tres títulos clásicos del dragón y que significó un revival que al día de hoy no pudo continuar, se puede jugar en prácticamente todas las plataformas. Ojalá en el futuro veamos algo similar a lo que sucedió con Crash Bandicoot 4: It’s About Time y podamos disfrutar de más aventuras de este querido personaje.

