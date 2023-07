5 juegos de rol medieval que puedes jugar antes de meterte en el universo Might & Magic

Might & Magic: Clash of Heroes Definitive Edition (2023) desarrollado por Dotemu y Capybara Games.

Might & Magic es una saga tan vieja como legendaria que supo sentar las bases para una generación completa de adaptaciones de RPG a consolas. Desde juegos de 8 bits en NES, pasando por clásicos inmortales como Heroes of Might & Magic III y hasta varios fallidos juegos de acción, el universo extendido que establecieron es tan vasto como icónico. Sin embargo, no es el único que tiene historias maravillosas para ofrecer. Por eso te traemos 5 RPG medievales fantásticos para que vayas calentando los motores antes del lanzamiento de Clash of Heroes.

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition (2015) de Larian Studios.

En 2014, Larian Studios nos sorprendió con el lanzamiento de Divinity: Original Sin, una precuela de Divine Divinity, que supo llevar a los RPG de PC de vuelta al lugar de privilegio de antaño. La Enhanced Edition salió en casi todas las plataformas con un puñado de mejoras técnicas, un guión revisado y varios agregados importantes. Sin embargo, la esencia original permanecía intacta y es la mejor forma de jugar este clásico moderno.

Lo mejor de Divinity: Original Sin es la posibilidad de jugarlo en cooperativo local. No se trata de una opción, el juego fue diseñado para dos personajes principales en simultáneo. Aún cuando juguemos solos, siempre controlaremos a los dos Source Hunters en su aventura repleta de escenas detectivescas, diálogos memorables y un sistema de combate por turnos tan versátil como divertido. Es uno de los mejores RPG de los últimos diez años y está tan bien escrito que da gusto sentarse a leer los diálogos. Muy pocos títulos están a la altura del clásico de Larian Studios.

Pillars of Eternity

Pillars of Eternity (2015) de Obsidian Entertainment.

Financiado a través de Kickstarter y desarrollado por el legendario estudio Obsidian Entertainment, Pillars of Eternity es el sucesor espiritual de los clásicos RPG de PC que establecieron los cimientos del género. Si alguna vez quisiste jugar Icewind Dale o Baldur’s Gate y sientes que la brecha generacional te lo impide, entonces Pillars of Eternity es el juego indicado para vos. No solo tiene un apartado visual exquisito que hace gala de la clásica perspectiva cenital pero con tecnología moderna y un cast de personajes inolvidables, sino que ofrece un sistema de combate profundo y enfocado en lo táctico que roza la perfección. El guión es inmersivo, la narrativa atrapante y los diálogos están tan bien escritos que te invitan a rolear realmente a tus personajes. Sin dudas uno de los mejores exponentes del género.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Dragon’s Dogma: Dark Arisen (2013) de Capcom.

Desde que jugué Dragon’s Dogma en 2012 no me canso de recomendarlo. Es como que el Dragón tocó mi corazón y me está obligando a evangelizar al resto de la comunidad para que lo juegue ¿Pero por qué es tan fantástico? En su momento supo ser una bocanada de aire fresco para los Action RPG que combinaba un mundo enorme con un sistema de combate de acción más cercano al hack & slash que a los soulslike que ya empezaban a conquistar el mercado.

La historia es interesante y el combate frenético, pero la calidad de los bosses y el diseño del mundo son directamente sobresalientes. Nuestro protagonista es completamente personalizable y hasta podemos crear un seguidor a nuestro gusto que nos ayudará durante todo el juego. Además, también podemos reclutar al seguidor de otro jugador para que nos apoye, que a su vez llevará a su amo parte de la experiencia y recompensas obtenidas en nuestra aventura. Capcom acaba de anunciar la secuela, no hay mejor momento que hoy para viajar a las tierras de Gransys y matar al Dragón.

Kingdom Come: Deliverance

La historia tiene lugar durante una guerra en Bohemia en el año 1403. Bajo las órdenes del rey húngaro Segismundo, los mercenarios cumanos atacan la aldea minera de Skalitz, una importante fuente de plata. Uno de los sobrevivientes de esa masacre es Henry, el hijo de un herrero. Desamparado y vengativo, Henry se une al servicio del señor Radzig Kobyla, quien lidera un movimiento de resistencia contra la invasión de Segismundo. Mientras Henry busca justicia para su familia asesinada, se involucra en un esfuerzo por restaurar el legítimo rey de Bohemia y el medio hermano de Segismundo, Wenceslao IV, en el trono.

El juego de Warhorse Studios es la oveja negra de este top. No tiene una historia fantasiosa ni vamos a encontrarnos a bestias legendarias. Tampoco aprenderemos magias ni viajaremos a través de portales demoníacos. Kingdom Come: Deliverance es un RPG medieval que se centra en la simulación, que ofrece un sistema de combate realista y hace gala de ese realismo para sumergirnos de lleno en una historia llena de guerras y política.

Luego de un trágico arco de apertura, que no vamos a spoilear acá, tomamos el control de un aprendiz de herrero que se une a un movimiento de resistencia que atravesará todo el reino de Bohemia. A pesar de su dificultad elevada, Kingdom Come: Deliverance nos conquista a fuerza de mecánicas realistas, como la degradación de las armas o la necesidad de atender las necesidades básicas del protagonista, y su narrativa pulida. Sin dudas una experiencia diferente y atrapante, aún cuando falte la magia y los monstruos de siempre.

Might and Magic: Heroes VI

Might & Magic Heroes VI tendrá lugar en el 564 ASD*, apenas 400 años antes de los sucesos de Might & Magic Heroes V, en la época del segundo Eclipse de la Luna Sangrienta y la Ascensión de Kha Beleth, el Demonio Soberano. Un legendario General Arcángel, asesinado en la guerra de las razas antiguas, ha sido resucitado. Al amparo de los preparativos de la inminente invasión demoníaca, planea recuperar sus poderes y tomar el control de Ashán mientras erradica a sus antiguos enemigos.

Lanzado hace ya once años, justo para el 25 aniversario de la franquicia, Might & Magic: Heroes VI sigue siendo una muy buena forma de adentrarse en este hermoso universo. A pesar de ser la sexta entrega de la saga, es una precuela y sucede quinientos años antes del título anterior. Esta vez controlamos a los herederos de la dinastía Griffin en su afán de detener una invasión demoníaca junto a personajes de la talla del Arcángel Michael.

A pesar de que modificó varios pilares de la jugabilidad clásica, Heroes VI es un gran ejemplo de lo que puede ofrecer un Might & Magic. Tiene esa mezcla fantástica de gestión de recursos, exploración y un pulido sistema de combates por turnos de esos que te atrapan y no te dejan irte a dormir. No solo es un gran RPG, sino que tiene un excelente factor de re jugabilidad y se sigue viendo espectacular a pesar de los años.

