Los 5 Esports más destacados de 2023

Conocé los esports más destacados del año, como Valorant y League of Legends.

Los esports son muy relevantes a nivel mundial debido a su gran audiencia y los ingresos económicos que generan a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, conocerlos y comenzar a interiorizarse en ellos puede ser algo complicado al principio por lo que en esta lista nombraremos a los más relevantes en cuanto a su historia y estructura actual.

Cabe destacar que el orden no necesariamente significa que uno es mejor que el otro ya que cada videojuego competitivo cuenta con sus propias reglas y diferenciales. Por otro lado, en esta nota no se incluirán videojuegos de celulares ya que la industria mobile cada vez toma más relevancia en el mundo y más adelante haremos un TOP 5 de esports centrados en esa plataforma.

LEAGUE OF LEGENDS

League of Legends, el ultra popular juego de Riot Games.

El juego creado por Riot Games es, para muchos, el videojuego competitivo más importante de la historia debido a que no solo cuenta con números impresionantes de jugadores y espectadores en sus torneos, sino que también logró crear una comunidad por fuera del videojuego que consume la narrativa e historias de sus personajes.

League of Legends salió en 2009 y, a lo largo del tiempo, recibió un montón de actualizaciones que lo mantuvieron en la cima de la industria de los videojuegos. En Argentina y Latinoamérica hay muchos equipos de esports que compiten en esta disciplina con el gran objetivo de lograr la clasificación al Worlds, el mundial de League of Legends que reúne a los mejores equipos del mundo y se trata de uno de los eventos de esports más grande de todos.

COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE

Counter Strike: Global Offensive, desarrollado por Valve.

El impacto cultural de la franquicia Counter Strike en Argentina es innegable. Cualquier niño o niña que haya ido frecuentemente a cibers en la década del 2000 seguramente haya jugado o vivido la gran experiencia que se generaba alrededor de este título. Más allá de esto, Counter Strike: Global Offensive sigue siendo igual de relevante en la actualidad. En marzo de este año, el juego de Valve superó su propio récord con más de un millón y medio de jugadores simultáneos.

Para este año, está estipulado el lanzamiento de Counter Strike 2, una nueva entrega de la franquicia que promete revolucionar aún más la escena competitiva de este título. A lo largo del año, hay distintos torneos muy convocantes del juego como los Major, la IEM y la ESL. Argentina cuenta con equipos de muy alto nivel como 9z y Bestia que compiten contra los mejores del mundo en la actualidad.

VALORANT

Tráiler del modo Deathmatch de Valorant, desarrollado por Riot Games

El shooter de Riot Games salió en 2020 y, desde su lanzamiento, fue un éxito rotundo. Al ser un competidor directo de Counter-Strike siempre se especuló sobre cómo iban a interactuar entre ellos y si podrían coexistir. Con el diario del lunes, se puede afirmar que Valorant se convirtió rápidamente en un emblema de los deportes electrónicos en la actualidad sin afectar el crecimiento sostenido de CS:GO.

Latinoamérica cuenta con grandes jugadores y equipos en esta disciplina que ya lograron hacer diferentes hazañas y destacarse entre los mejores equipos del mundo. KRÜ esport, el equipo comandado por Sergio “Kun” Aguero y Leviatán son los principales exponentes de este esport en la región.

FIFA 23

Tráiler del anuncio de FIFA 23, de EA Sports

Si hablamos de esports no podemos dejar de lado a los deportes tradicionales y, sin lugar a dudas, FIFA es el rey cuando hablamos de videojuegos de fútbol. Mencionar esta entrega abre un montón de aristas ya que se trata de una saga que sale anualmente por lo que, año tras año, algunas estructuras del juego pueden cambiar afectando en mayor o menor medida la escena competitiva.

FIFA 23 será la última entrega que lleve este nombre ya que pasará a ser EA Sports FC. Sin embargo, solo se tratará de un cambio en la nomenclatura por lo que la esencia de la saga y sus licencias se mantendrán. Argentina tiene jugadores muy destacados a nivel mundial por lo que la escena no para de crecer en el país. Además, se disputan torneos con los equipos tradicionales como la eLiga Profesional y la Copa Libertadores que dan cupos al mundial de FIFA.

DOTA 2

Dota 2, desarrollado por Valve

El MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) de Valve fue el juego que más tuve que pensar para colocar en este TOP debido a que, a nivel competitivo, no tiene demasiada injerencia en Argentina. Si bien tiene un montón de jugadores en el país, la estructura competitiva no está tan desarrollada como los esports anteriormente mencionados.

De todas formas, el título es uno de los deportes electrónicos más relevantes del mundo y cuenta con una competición como The International que reúne a los mejores equipos del mundo y siempre da que hablar. Además, es un juego que tiene mucha presencia en algunos países como Perú. Por otro lado, este año lanzaron Dota 2: The New Frontiers, la actualización más grande que recibió el juego hasta el momento y que trajo un montón de novedades importantes para el presente y futuro del juego.

Mención especial

Tráiler del modo Historia de Street Fighter 6, de Capcom

No quería dejar de mencionar al clásico Age of Empires 2 que este año estuvo en boca de todos debido a la gran participación de la selección argentina en el mundial del juego en donde llegamos a semifinales e, incluso, vencimos a Francia en los cuartos de final.

Por otro lado, 2023 apunta a ser un gran año también para los juegos de pelea con el exitoso lanzamiento de Street Fighter 6 y las próximas salidas de Mortal Kombat 1 y Tekken 8. Las comunidades de los fighting games también son muy populares en el país y en el mundo.

