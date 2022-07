Así es Green Hell VR, la nueva versión del popular videojuego de supervivencia

La nueva experiencia de Realidad Virtual lleva a los jugadores a una jungla llena de peligros

Unos años después del lanzamiento de Green Hell en PC, la propiedad se convirtió en franquicia y llegó a consolas para vender su primer millón de copias. El estudio Creepy Jar decidió ir un poco más allá con su título de supervivencia y este año lanzó la versión de Realidad Virtual del juego para posicionarse entre los títulos más relevantes de la plataforma .

En Green Hell, los jugadores se ponen en la piel de Jake Higgins, un antropólogo que viaja a la selva amazónica por una misteriosa razón y es separado de su esposa, a quien deberá encontrar a lo largo de la aventura . Los primeros momentos de la experiencia son tutoriales para aprender las mecánicas básicas de lo que será la supervivencia en el Amazonas, desde cómo escalar y cómo hacer fuegos a cómo mantener en buenos niveles los distintos nutrientes del protagonista, entre otras cosas. Una vez pasada esta etapa inicial, sucesos difíciles de explicar van a separar a Jake de su esposa y comenzará un juego muy diferente.

Cabe destacar que, más allá de las interesantes mecánicas y todo lo que rodea a la jugabilidad de Green Hell VR, la narrativa del título es uno de sus puntos más fuertes . La exploración y el conocimiento de la selva toman un lugar todavía más importante en la versión VR del juego, pero la historia logra ser un excelente motor para que los jugadores continúen su viaje en busca de respuestas a muchas preguntas. Así como la diferencia entre la vida y la muerte dentro del juego está ligada a la preparación, lo que cada jugador tome de la historia está conectado a las ganas de explorar y leer los distintos documentos y pistas que el título deja a lo largo de la campaña.

Los escenarios de Green Hell VR impactan por su belleza y tamaño, siempre y cuando no haya peligros en las cercanías (Foto: Steam)

Si bien hay segmentos ineludibles que hacen avanzar la historia como si fueran cinemáticas interactivas, mucha información necesaria para llegar a esos puntos depende de que tan rigurosos sean los players a la hora de explorar e interpretar todo lo que sucede alrededor.

De cualquier manera, otro de los pilares fundamentales de Green Hell VR es la exploración de la jungla . Se trata de un mundo abierto como pocas veces se lo puede experimentar, por la naturaleza de la plataforma. Una vez superado el tutorial, los jugadores obtendrán un mapa y una brújula, los únicos dos elementos necesarios para ubicarse en la selva amazónica. Ubicaciones clave del juego crearán un pequeño ícono en el mapa para ayudar a orientar a los jugadores en sus distintas expediciones, pero estará en el jugador poder ubicarse correctamente y cumplir con los distintos objetivos.

Green Hell VR, aparte de estas mecánicas de exploración, cuenta con muchísimos otros apartados dedicados a la creación de objetos (crafting). Algunas recetas son aprendidas durante el tutorial, como fogatas, camas o pequeños techos para cubrirse de la lluvia, pero otras pueden improvisarse a lo largo de la aventura, porque muchas de ellas son bastante intuitivas.

A pesar de que el protagonista cuenta con una mochila lista para expediciones, el inventario funciona de manera similar a lo visto en juegos como Resident Evil 4, donde cada objeto ocupa un determinado espacio y debe acomodarse como su fuera un Tetris. Por ello, es necesario estar atento a los objetivos principales y a esos elementos que llevan una prioridad mayor en la supervivencia.

Algunas acciones fundamentales, como hacer un fuego, puede realizarse de distintas maneras dependiendo de los recursos disponibles (Foto: Steam)

La selva cuenta con muchísima vegetación recreada casi a la perfección y se puede aprender mucho de los distintos especímenes recolectando muestras y probando sus efectos. Los peligros de este mundo abierto son muchísimos, por lo que es recomendable dedicar un tiempo considerable a explorar los entornos en busca de soluciones a posibles problemas futuros , como envenenamiento, deshidratación, falta de nutrientes, delirio febril y mucho más.

Lo mejor de las mecánicas de curación y crafteo es que, aunque son necesarias para sobrevivir, no son para nada tediosas. Cada una de ellas se adaptó muy bien de la versión original del juego a su contrapartida VR y no es necesario hacer movimientos extremadamente precisos, sino que el título acompaña y ayuda a completar las diferentes acciones. Sí es sorprendente el nivel de interacción logrado con algunos objetos. Por ejemplo, al crear una lanza para defenderse, se puede agarrar con una mano o dos y desde cualquier punto, como si se tratara de un objeto completamente real.

Los jugadores deben estar constantemente atentos al estado de salud del protagonista, que puede ser afectado por parásitos, desnutrición, heridas, sanguijuelas y mucho más (Foto: Steam)

Green Hell VR es una fantástica experiencia de Realidad Virtual porque todos sus apartados presentan un gran nivel de calidad. El costado visual del título permite que los jugadores distingan entre las diferentes especies de plantas que hay en la selva y la aventura se encarga de llevar a los jugadores por entornos muy diferentes, para que no se trate de una experiencia demasiado monótona. Adicionalmente, aquellas secuencias que hacen avanzar la historia son nada más y nada menos que viajes de Ayahuasca donde los desarrolladores aprovecharon para exprimir al máximo los gráficos y presentar secuencias psicodélicas impactantes .

El diseño sonoro también aporta muchísimo a la inmersión de la experiencia y mantiene alerta a los jugadores constantemente. Todos los animales -hostiles y no tanto- hacen ruidos al pasar y ponen en alerta al jugador, atento a cualquier peligro. Al tratarse de una experiencia de Realidad Virtual, donde el jugador no ve ni escucha otra cosa que no sea el juego, esto puede llegar a generar mucho estrés, porque no hay un segundo de descanso en Green Hell. Adicionalmente, viendo el lado positivo, puede que deje en el jugador una atención al detalle sonoro que puede aprovechar en otros títulos.

Green Hell VR no es una experiencia para cualquiera. Se trata de una aventura de supervivencia extrema que puede lanzar un Game Over de un momento a otro si no se cuenta con los elementos correctos para enfrentar a un animal salvaje, un miembro de una tribu o una infección. De todas maneras, los desarrolladores crearon numerosos niveles de dificultad, como para que cada jugador elija de qué manera experimentar esta historia. Así, la aventura se puede simplificar muchísimo o, al elegir los niveles más altos de dificultad, se puede convertir en un verdadero infierno. También hay opciones de comodidad propias de VR, que permiten a los jugadores elegir cómo interactuar con objetos, cómo moverse y otras cuestiones básicas fundamentales para que la experiencia sea amena desde el principio.

Felinos y reptiles de gran tamaño son los peligros más difíciles de sortear y suelen aparecen en los peores momentos, pero una buena preparación puede definir el resultado de estos encuentros (Foto: Steam)

Aparte de la campaña principal, Green Hell VR cuenta con otros modos de juego, como Supervivencia, pero no tuve tiempo de experimentar estos apartados al momento de publicar el artículo. De cualquier manera, al contar con las mismas mecánicas de crafteo, se puede anticipar que es, sin dudas, el videojuego de supervivencia más completo del mundo de la Realidad Virtual.

Esta versión VR del aclamado Green Hell propone una aventura bastante extensa –para estándares de la plataforma–, bastante única gracias a su cantidad y variedad de mecánicas, muy bien adaptada de su versión original y con una narrativa que no hay que perderse. Adicionalmente, los jugadores pueden desbloquear distintos finales dependiendo de algunas acciones particulares en la historia, lo que invita a rejugar aunque sea los momentos finales.

SEGUIR LEYENDO: