“Ha conquistado el mundo”: George R.R. Martin también celebró el éxito de Elden Ring

(Foto: AP)

Hace algunos días se revelaron las primeras reseñas de Elden Ring y después el juego llegó finalmente a los jugadores. La reacción ante el nuevo título de From Software se hizo sentir y la mayoría de las críticas marcan que, por lo menos en este momento, va a ser uno de los firmes candidatos para competir como juego del año.

Entre la catarata de halagos que recibió, hubo una voz que se destacó y fue la de George R.R. Martin, el escritor reconocido a nivel mundial por ser el creador de A Song of Ice and Fire, la serie de novelas (inconclusa) en la que se basó la serie Game of Thrones.

¿Pero cómo se relaciona con el juego? Es que Martin aportó su imaginación y talento para las narrativas fantásticas y colaboró en la creación de la historia de Elden Ring . “Lo que querían de mí era solamente un poco de construcción de mundo: un mundo profundo, oscuro y resonante que sirviera de base para el juego que planeaban crear. Y me encanta crear mundos y escribir historias imaginarias”, había explicado el escritor el año pasado.

A través de su blog “Not a blog”, George R.R. Martin destacó algunas de las reseñas más importantes que se hicieron sobre el juego, pero también aprovechó para halagar a sus creadores.

“Por supuesto, casi todo el crédito debe ir a Hidetaka Miyazaki y su asombroso equipo de diseñadores que han estado trabajando en este juego durante media década o más, decididos a crear el mejor videojuego de todos los tiempos. Me siento honrado de haberlos conocido y de haber trabajado con ellos, y de haber jugado un papel -por pequeño que sea- en la creación de este mundo fantástico y en hacer de ELDEN RING el megaéxito histórico que es”, contó en su posteo.

Aunque el escritor destacó que no es muy objetivo, ya que From Software lo contrató para ser parte del desarrollo del mundo del juego, no dudo en considerar que con su lanzamiento, Elden Ring “ha conquistado el mundo de los videojuegos”.

A fines de enero, Miyazaki había advertido que tal vez Martin podía sorprenderse al ver hasta dónde había llegado su historia de origen, pero por su reacción está claro que el resultado fue el que el escritor esperaba.

“Cuando Martin escribió estos personajes, y proporcionó esa historia de origen para el mundo de Elden Ring, estos semidioses estaban mucho más cerca de su forma original. Entonces, dependía de nosotros interpretar eso y decir ‘¿cómo se convirtieron en monstruos tan inhumanos?’. Así que ese era nuestro trabajo: tomar a esos grandes héroes y deformarlos y distorsionarlos en algo que no eran ”, había dicho Miyazaki.

