Xbox anunció un nuevo festival de demos con los mejores títulos independientes que se vienen

(Foto: Xbox)

La semana de The Game Awards ya está aquí y las principales compañías de la industria de los videojuegos se preparan para celebrar antes, durante y después de la esperada ceremonia. Después de algunas filtraciones, Xbox confirmó que este año va a volver a realizar su festival de demos gratuitas a través de su ecosistema de plataformas y con los juegos independientes en el foco del evento.

El ID@Xbox Winter Game Fest Demo Event va a contar con más de 35 demos gratuitas de videojuegos que van a llegar a Xbox Series X|S y Xbox One pronto. En estos días previos a The Game Awards seguramente se anuncien nuevas iniciativas similares en Steam y otras plataformas. La idea de estos festivales de demos es recrear la sensación de estar en uno de los eventos de gaming más importantes de la industria, donde los asistentes pueden probar todo tipo de juegos por venir, además de contar con la posibilidad de hablar con los desarrolladores sobre su proceso creativo y mucho más. El evento del programa ID@Xbox va a comenzar este martes 7 de diciembre y va a estar disponible hasta el 21 de este mes.

(Foto: Xbox)

Desde Xbox anticiparon que hay una importante diferencia entre las demos que se pueden probar en cualquier momento y las que van a protagonizar este evento. “Por lo general, las demos que ven en nuestro canal se crean después de que el juego está completo (o casi terminado) y representan la versión final. Muchas de estas demos son tempranas y algunas son para juegos que no estarán disponibles durante bastante tiempo”, explicaron desde el estudio. El lado positivo es que los usuarios van a poder probar juegos mucho antes de su lanzamiento, pero el negativo es que pueden tener errores o no representar del todo bien la idea final de los títulos.

Se espera la lista completa de demos en algunas horas, pero mientras tanto se anticiparon algunos de los videojuegos destacados que van a decir presente en el nuevo festival de indies. Loot River es un roguelike con mucha acción que combina una estética de fantasía oscura con laberintos cambiantes que se van expandiendo como si fueran piezas de Tetris. Death Trash combina elementos de rol clásico con acción moderna, exploración libre y horror cósmico para contar una historia en donde los jugadores tienen el control.

(Foto: Xbox)

Blacktail propone contar una versión diferente el origen de Baba Yaga, el personaje de la mitología eslava, con exploración en primera persona y combate con arco y flecha como sus principales pilares. The Tale of Bistun va a poner a los jugadores en la piel de un escultor que despierta en un monte sin ningún recuerdo. Basado en el poema del siglo 12 “Cosroes y Shirin”, invita a explorar el mundo real y uno de recuerdos perdidos para descubrir el pasado del protagonista mientras combate criaturas mitológicas y otros demonios. Por último, desde Xbox anticiparon que también van a contar con la esperada demo de Nobody Saves the World, el nuevo título de los responsables de Guacamelee!.

Mientras The Game Awards continúa confirmando a las distintas personalidades que van a pasar por su escenario principal, se esperan más novedades respecto a otros festivales de demos, la presentación de esperados trailers y los beneficios de los espectadores que sintonicen la ceremonia a través de Twitch, entre muchas otras cosas.

SEGUIR LEYENDO: