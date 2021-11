Spider-Man llega a Marvel’s Avengers este mes acompañado de importantes actualizaciones

(Foto: Square Enix)

A más de un año de su lanzamiento, Marvel’s Avengers va a incorporar al personaje más esperado por los fans de PlayStation. La llegada de Spider-Man ya tiene fecha marcada en el calendario y va a estar acompañada de una variedad de contenido que incluye una raid, misiones conectadas con la serie de Hawkeye en Disney+ y más.

Spider-Man va a estar disponible únicamente para los usuarios de PlayStation, por tratarse de un personaje a manos de Sony. El parche 2.2 va a incorporar una raid llamada Discordant Sound, donde los jugadores van a enfrentarse al villano Klaw. La trama del evento conecta con el anterior contenido adicional del juego, centrado en Black Panther. Siguiendo esa historia, el monstruo sónico Klaw planea destruir el reino de Wakanda.

También se suma otro evento protagonizado por el arácnido, que se desarrolla a través de desafíos desbloqueables. Spider-Man une fuerzas con los Avengers para detener a AIM en otro de sus malvados planes para mejorar su ejército de máquinas. Esto va a incorporar al juego una nueva variedad de enemigo que llega para refrescar un poco la fórmula y justificar los retrasos en el contenido.

Las novedades anunciadas por Crystal Dynamics y Square Enix llegan unos días después de que el juego eliminara uno de sus sistemas de microtransacciones, extremadamente criticado por los fans. La actualización 2.2 va a subir el límite máximo de nivel de 150 a 175 y va a incorporar un nuevo modo de juego para ganar cosméticos, recursos y otros ítems jugando. Los sistemas de creación también van a sumar nuevas opciones, como la posibilidad de reciclar equipo y utilizarlo para mejorar otras piezas.

El Hombre Araña está pasando un gran momento en el mundo de los videojuegos, con dos títulos lanzados en PlayStation 4 y 5 que se convirtieron rápidamente en insignia del estudio, para envidia de aquellos que no tienen sus derechos. Aunque todavía falta mucho para verla en acción, ya se confirmó una secuela del Marvel’s Spider-Man y Spider-Man: Miles Morales que va a reunir a ambos protagonistas y va a sumar a Venom a la ecuación, aprovechando el éxito del personaje en cines.

El arácnido es una figurita difícil y muy codiciada en la industria del entretenimiento, desde los propios cómics hasta el cine, la TV y los videojuegos. Sin embargo, se espera que la campaña publicitaria de su próxima película esté a la altura de las circunstancias. Rumores ya anticipan que se está trabajando en una colaboración con Fortnite para incluir a Spider-Man, posiblemente con un evento y la llegada de un nuevo objeto que imita sus telarañas. Venom y Carnage pasaron por el battle royale hace unas semanas con una iniciativa similar, siendo Carnage uno de los personajes en la portada de la actual temporada del juego.

Marvel’s Avengers, por su parte, adoptó un modelo de negocios y unas mecánicas de progreso que recibieron críticas desde el lanzamiento del juego. Esta semana, cuando removieron uno de los sistemas de microtransacciones, admitieron reaccionar tarde al problema. Sin embargo, los inconvenientes también involucran una fórmula repetitiva que no incorporó nuevo contenido en casi un año y que había prometido incluir a Spider-Man casi desde el comienzo de la aventura.

Por su parte, desde Square Enix admitieron que la decisión de que Avengers adoptara el modelo de juego como servicio no fue la idea más acertada, apuntando a Crystal Dynamics. Mientras tanto, el estudio está más que conforme con el reciente lanzamiento de Marvel’s Guardians of the Galaxy, una aventura para un solo jugador llena de acción, humor y música ochentosa que se ganó el afecto de los fans con su historia emocionante y su gameplay dinámico.

Marvel continúa apostando a diferentes estudios para llevar sus historias al terreno de los videojuegos y también están desarrollando una aventura con Amy Hennig, responsable de la saga Uncharted, que podría contar con protagonista femenina, al igual que Avengers.

