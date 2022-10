Frankkaster sobre 9z en el Major: “Los tenemos que dejar afuera y demostrar quién manda en Latinoamérica”

Frankkaster en AGS 2022.

Este lunes 31 de octubre será una fecha importante en los esports a nivel mundial porque comenzará el segundo Major de Counter Strike del año: el Intel Extreme Master Rio. En Latinoamérica tendrá un gustito más que especial ya que se disputará, por primera vez en la historia, en Brasil, y porque habrá un equipo argentino que buscará hacer historia: 9z. Es el segundo Major al que clasifica la Violeta, es el único conjunto no brasileño en conseguirlo, y buscará avanzar de fase. “Hace mucho venimos laburando re fuerte y nos pasaron un montón de piedras en el camino. Pero este último año está siendo increíble. Segundo Major en el mismo año, mucha marca nuevas, mucho trabajo por hacer, pero siempre con la mentalidad de seguir creciendo y darle la herramienta a los pibes”, le contó Frankkaster, CEO y fundador del equipo a Infobae Latin Power.

Las selecciones argentinas de Counter Strike y Mobile Legends salieron campeonas de los Panam Open en AGS En el juego mobile superaron a Ecuador en la final y en CS:GO a Brasil frente a cientos de hinchas. Tras el título clasificaron al Mundial de la IESF en Bali VER NOTA

Debutará en el Challengers Stage junto a otros 15 equipos, y solo ocho serán los que pasen al Legends Stage, la segunda etapa del torneo. Para conseguirlo va a tener que ganar tres partidas al mejor de uno. Se juega en formato suizo, así que tres victorias te hacen pasar, pero tres derrotas significan la eliminación del certamen. En caso de que pierda dos deberá aspirar al miracle run y ganar tres series al mejor de tres.

9Z actualmente ocupa el puesto 28 del ranking mundial de HLTV, y el roster está compuesto por los uruguayos “max” y “dgt”, el chileno “dav1deuS”, el argentino “buda” y los brasileños “nqz” y “zakk” (coach). Recientemente disputaron la Final Global de la Flow FiReLEAGUE en el estadio del Barcelona y alcanzaron las semifinales, instancia en la que cayeron 0-2 ante Team Spirit, escuadra que ya está clasificada al Legends Stage en el Major.

Esta será una revancha para el coach Zakk, a quien le prohibieron estar presente en el Major anterior tras un ban polémico: “Tiene sangre en los ojos, tiene el cuchillo entre los dientes. A él le prohibieron disputar el último Major, que para él era re importante. Hoy va a jugar en su casa. Nqz también va a jugar en su casa. Todos los pibes están motivados, se llevan la experiencia del Major pasado. Lo de Spirit fue un golpe duro, pero son los equipos que te vas a cruzar si querés pasar a Legends Stage. Vamos a jugar con coach y nos vamos a medir en el servidor ahora”.

Esports, música y videojuegos: todo lo que dejó la edición 2022 de Argentina Game Show El evento gamer más importante de Argentina dejó atrás un nuevo fin de semana repleto de competencias, shows y organizaciones de esports VER NOTA

Buda llegó hace apenas un mes al equipo titular, y fue ascendido desde el roster Academy de la Violeta, y con 19 años demostró estar a la altura en los partidos clave. Este buen presente no es coincidencia, ya que, si bien 9Z retuvo la base de jugadores hace ya un par de años, hubo varios cambios en el medio, pero los resultados se mantienen.

“Antes nos criticaban porque se fue Meyern, después nos decían que sin Try nos íbamos a caer a pedazos. Después que Luken no sabía jugar AWP, después por sacarlo, que Buda se iba a caer a pedazos... Cuando ascendimos a Try nadie quería a Try. Entonces aprendí que ya me tiene que dar igual lo que opine la gente, porque me demuestro a mí mismo y tengo que creer en mí y en el poder de elección que tengo junto con mi equipo de trabajo, que tomo las decisiones correctas y el tiempo me dio la razón siempre. Así que no es por creermela, no soy Coppola, no soy nadie, pero amo lo que hago. Y cuando a un pibe le veo el brillo en los ojos de que ama lo que hace, sé que tenemos que dar y tenemos con qué”, afirmó Fran.

El Major de Rio contará con un stage y público desde la primera fase. Usualmente los fans recién podían verlo a partir de la segunda instancia, pero la locura por el Counter y el torneo es tal en Brasil, que la organización decidió cambiar la historia. Es que los cuatro equipos con integrantes brasileños jugarán el Challenger Stage, por lo que seguro se viva una fiesta. Sobre esto, Frankkaster se refirió a la chance de captar público local para que banquen a 9z en el torneo.

“Es una oportunidad única de capitalizar un montón de público porque tenés tanto a tu awper estrella, que es brasilero, y a un coach legendario finalista de Major brasilero. Más que nada porque hay un par de equipos nada más de Brasil y nosotros los tenemos que dejar afuera y demostrar quién manda en Latinoamérica. Si logramos eso, vamos a conseguir que mucha gente en Brasil hinche por nqz y por el club mismo. No hay que ir a toxiquear a los hermanos. Como lo que hizo Artic Gaming hace un tiempito. La virgearon toda. Pudieron haber capitalizado un montón de gente de nuestra región si les iba bien y flasharon cualquiera. Nosotros como 9z queremos unificar y capitalizar ese público brasilero, porque también queremos un equipo brasilero en un futuro. Es un mercado enorme. Es otro level ya”, contó.

El torneo aguarda por la presencia de mucho público.

—¿Qué promesa harías si logran el objetivo?

—Si llegamos a Legends Stage me parto un stream que rompa mi último récord, que era de 140 horas y pico. Pero que las hice sin dormir. En esa época, Twitch no te dejaba dormir, hoy deja dormir. Así que lo digo tranquilamente. Lo digo tranquilamente porque pongo la cámara durmiendo y chau. Así que 150 horas de stream.

—Por ahora el foco de la organización está en CS, ¿pero a qué más aspiran?

—La verdad no nos queremos quedar atrás en VALORANT. La realidad es que la infraestructura que estamos metiendo en Counter nos demanda mucho y nos sigue demandando más. El año que viene ya 9z tiene que pagar una estructura afuera fija. Es un gasto fijo muy grande en euros, en un país en el que cobramos en pesos. Todo es mucho esfuerzo, todo es muy sufrido, todo es muy remado en Argentina. Pero bueno, a medida vayamos pudiendo le vamos a seguir metiendo y vamos a ir creciendo. Hoy el foco lo tenemos en Counter, obviamente, y el próximo paso que queremos meter es VALORANT y LoL. Y bueno, nada, metiéndole de a poquito como podemos, pero los resultados se van dando y estamos re felices.

—Empezaste simplemente stremeando y ahora sos el CEO de una empresa que no solo triunfa en Argentina sino que busca expandirse a otros países. ¿Caes en eso?

—Todo de lo que sí me siento orgulloso me cuesta verlo solo. Nunca me paro a pensar y a verlo, porque la vida me lleva todo el día a correr atrás de cosas, pero yo lo veo como algo más. 9z ya es una eminencia, es como un sueño de muchas personas. Yo el futuro del club lo veo como como los clubes de fútbol que no tienen un dueño. Yo en 20 años quiero a 9z así, no quiero llenar mi bolsillo, yo quiero que la gente lo sustente como un equipo de fútbol, que tiene 300.000 socios, que pone la cuota y que no hay un dueño; hay un dirigente que la gente lo vota, y que el club pase a trascender como el sueño de los que nos gusta el Counter y nos gustan los juegos. Más allá de que no que haya ni un jugador de fútbol atrás, ni un streamer famoso atrás, ni un Ibai, ni un Kun ni un Frankkaster. No hay un interés personal detrás de lo que quiere club, el sueño del club y lo que la gente quiere. Y a eso quiero apuntar y llegar algún día.

9Z debutará en el Major este lunes 31 de octubre a las 11:00 (hora de Argentina) contra GamerLegion de Europa, y que se encuentra 26° del mundo en el ranking de HLTV. En su segundo enfrentamiento jugará ante un equipo que obtenga su mismo resultado. Es decir que si gana irá ante un ganador, y si cae, contra alguien que también haya perdido en su debut.

Seguir leyendo: