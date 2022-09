Mundial de VALORANT: las fiestas de las organizaciones para acercar la competencia a los fans

Estamos en el año del Mundial de fútbol y estamos más que acostumbrados a ver las calles y edificios teñidos con los colores de cada selección cada cuatro años, casi como si de una fiesta patria se tratara. Son normales las juntadas para ver los partidos y las pantallas gigantes ubicadas en las distintas locaciones para que cientos de fanáticos se reúnan a verlos, canten canciones y festejen. Esta tradición es otra que se está acercando a los esports, más precisamente al VALORANT, que este año celebra su segundo Mundial. El VALORANT Champions cuenta con dos equipos Latinoamericanos representando a la región: Leviatán y KRÜ. Ambos buscan unir a sus propios fans a través de distintas watch parties en diferentes partes de Latinoamérica.

Los dos máximos exponentes del FPS táctico de Riot Games en Latam organizaron juntadas durante toda la temporada, y en el debut del Champions no podían faltar. El miércoles fue el turno de Leviatán, que se enfrentó a Team Liquid, tercer seed de EMEA, y llevó su fiesta a tres países. En Argentina, país del que es originaria la organización, se juntaron en el patio de comidas del Unicenter, en Chile en el Movistar Game Club, y en Ciudad de México en una Gaming House. Las personas que alentaron al Dragón Marino vivieron las victoria, tanto en el debut como en el segundo match ante Paper Rex. En las watchsparty había regalos de camisetas y agasajaron con desayuno y comida a los invitados.

La watchparty de Leviatán en Argentina (@LeviatanGG)

“Queremos ser él equipo latinoamericano. Para esto creemos que es necesario generar experiencias que nos acerquen a nuestro público en todo Latinoamérica. Está vez fue en las capitales de Argentina, Chile y México, pero pueden esperar watch parties en más países de Latam en un futuro. Uno de nuestros valores es la cercanía con nuestro público, así que estén preparados para más eventos, watch parties y festivales de Leviatán ”, contó Guido Gernetti, COO del Dragón Marino.

“Es emocionante ver tanta gente de diferentes nacionalidades gritando ‘¡Leviatán, Leviatán! Ver qué se sientan identificados con nuestro humor y valores, pidiéndonos repetir en diferentes ciudades. Es algo que cualquier equipo de esports quiere vivir. A mi está vez me tocó vivirlo desde México, y cuando ganamos con Paper Rex no me pude contener y saltamos todos abrazados, fue una locura”, agregó.

La juntada del Dragón Marino en CDMX.

Lunna Anee lo vivió en México con un cosplay de Killjoy y expresó que, si bien no fue su primera watchparty, esta fue distinta: “Ya había asistido anteriormente a otros juegos ya que me gustan mucho los esports, pero siento que esta en específico con Leviatán estuvo más divertida, se sintió un ambiente más cool y fue increíble ver el apoyo de los fans al equipo”.

En tanto, en el debut de KRÜ, que este sábado cayó ante FunPlus Phoenix, llevaron a cabo una juntada en la Plaza Ciudad de Vaticano del Teatro Colón, ícono de la Ciudad de Buenos Aires. El evento comenzó a las 12:00 de Argentina y en la previa tocó la orquesta Corear, que interpretó distintas canciones de videojuegos, y hasta la cuenta de Twitter de @VALORANTEsports se hizo eco del show. La watchparty reunió a cerca de 300 personas para apoyar al equipo, entre fans, seguidores y algunos curiosos que pasaban por ahí y se acercaron a mirar. Se vivió un clima festivo y de tensión, hubo distintas actividades en grupo donde se dieron diversos premios a los participantes, y regalaron snacks para ver las partidas.

KRÜ finalizó cuarto el último VALORANT Champions.

En el evento también dijeron presentes algunas figuras de la escena de esports, como el ex coach de Overwatch y actual analista de VALORANT Lautaro “RKT” Massara: “Me genera muchas cosas lindas. Cambia un poco el target de la gente a la que estamos acostumbrados a asociar los esports. Se hablaba mucho de gente joven, gente que tal vez trasnocha, que no está a la mañana o no sale afuera. Obvio que hay, peor también hay gente más grande gente viviendo con hijos a este espacio. Me parece que tiene que ver con ese cambio generacional en donde los esports dejaron de ser algo de nicho de los adolescentes y fue transformándose en algo que ya involucra gente más grande y terminan pasando estas cosas”, le contó a Latin Power.

“Es una locura. recién lo hablaba con gente que se me acercaba y una pareja me dijo que no se habían enterado que se iba a hacer, y que justo pasaban por la 9 de Julio, lo escucharon y vinieron a ver. Me dijeron que eran re fanáticos pero no se lo esperaban porque no eran de Capital. Es una locura que gente que capaz conoce todo esto no sabía pero solo por pasar lo viven en vivo ”, contó el caster Lucius Hellsing.

La hinchada de KRÜ en las inmediaciones del teatro Colón.

Leviatán ganó los dos partidas de su grupo y ya aseguró su lugar en playoffs y aún espera rival. KRÜ por su parte se jugará el todo por el todo el lunes ante XERXIA en el elimination match. En caso de ganar deberá enfrentarse al perdedor de la serie entre FunPlusPhoenix y XSET. El VALORANT Champions reparte $1.000.000 de dólares y finalizará el domingo 18 de septiembre.

SEGUIR LEYENDO: