El VALORANT Championship Tour de Latam se transmitirá a través de Trovo

(Riot Games)

La plataforma de streaming Trovo colaborará con Riot Games para traer el máximo nivel de competencia de VALORANT en América Latina. Este anuncio implica que será el el principal servicio de streaming para todos los encuentros del VCT. Como una opción que se vuelve cada vez más popular en el continente, la plataforma cerró un acuerdo muy alentador para su futuro, mientras que la audiencia del shooter crece y crece.

Hasta la fecha, la liga tuvo a Twitch como su principal plataforma. La llegada de Trovo como colaborador oficial en Latam buscará cambiar las reglas de juego. Entre los aspectos que decidieron resaltar al momento del anuncio, marcaron que cuenta con herramientas para potenciar la experiencia interactiva de sus usuarios y espectadores, “además de contar con un novedoso sistema de monetización para sus creadores llamado Trovo 500″.

VALORANT Championship Tour: INFINITY vs Ryze Gaming

Aunque por ahora no se revelaron más detalles, desde Trovo aseguraron que tendrán mas novedades exclusivas para compartir muy pronto. La incursión de la plataforma en esports es evidente y su vínculo con Riot Games podría indicar más colaboraciones para Wild Rift, League of Legends y Legends of Runeterra. Con equipos como KRÜ Esports y Leviatán en el sur e INFINITY y Six Karma en el norte, la competencia se encuentra a mitad de camino de su fase regular. Por lo pronto, el canal de las transmisiones oficiales del VCT Latam es https://trovo.live/valesports_la

