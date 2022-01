Furious Gaming reestructurará su escuadra de CSGO: “Va a ser un pilar fundamental este año”

Gonzalo García, CEO de Furious Gaming, anticipó a través de twitter la reestructuración del equipo de CSGO de organización, con una especial prioridad en el staff técnico. Según explicó, esto se debe a que el nuevo Head Coach tendrá una gran incidencia en el próximo proyecto de la Calavera junto al management. Esto se dio en paralelo a que Pablo “Xiguinilster” Paez Ortega anunciara la finalización de su contrato en ese rol, luego de un año y medio junto a FG.

En la publicación también advirtió que la mayoría de los contratos del equipo se vencieron el 31 de diciembre, aunque eso no significa que no vayan a tener en cuenta a los jugadores y al staff en el nuevo proyecto, pero la continuidad se definirá junto al nuevo head coach. Respecto al desempeño del equipo en el 2021, el CEO destacó: “Fue un año difícil en CS en donde tuvimos una gran Aorus League pero luego de eso no supimos encontrar en rumbo claro. Es momento de pensar en frío y volver a apuntar a lo más alto”.

Nacho “Meyern” comentó previamente que ya se terminó su préstamo y que, por su parte, 9z le permitió escuchar ofertas de otras organizaciones. Jonatán “JonY Boy” Muñoz se encontró inactivo debido a fin de año por su viaje a Europa, Ignacio “nacho” Rodriguez, Emanuel “EmaDlz” López y Owen “Owen$inhoM” Matías Verón anunciaron que se encuentran F/A. Owen$inho no realizó ningún comentario respecto a su futuro y GonzO se refirió a la “mayor parte del roster” dejando interrogantes acerca de su futuro competitivo, pero por lo pronto, quedó determinada la salida del equipo de la Calavera. Gonzo aseguró que CSGO “será un pilar fundamental” en 2022 y que, aunque su proyecto de migrar a Europa sigue en pie, primero buscarán volver a destacarse en Latam.

Anticipo de nuevo proyecto de CSGO (@FG_GonzO)

Furious Gaming es una de las organizaciones que más creció en el sur de Latam en 2021, con grandes logros que incluyen su rebranding que marcó tendencia, el desarrollo de sus nuevas instalaciones en Buenos Aires y otros logros deportivos, como su pase a los clasificatorios cerrados de Rainbow Six en Brasil en camino al Six Invitational, su top 3 en la Liga del Oeste del Campeonato Mundial de PUBG Mobile que los llevará a competir presencialmente en la última instancia de las Grand Finals en Singapur a fines de enero y ya se encuentran en el país.

“A nivel corporativo, a nivel empresarial, la realidad es que fue nuestro mejor año en estos casi 10 años de vida. No tenemos nada que quejarnos, al contario. Hemos podido crecer a nivel infraestructura, crecer a nivel empleados, crecer en nivel de ingresos. Para el año que viene nos vamos a estar reforzando en casi todos los proyectos. Tenemos un Gaming Office en Buenos Aires que todavía no inauguramos oficialmente. Lo vamos a hacer a comienzos del año que viene probablemente. Se viene una infraestructura que actualmente no tiene ningún equipo. Estamos tratando de innovar y eso es algo a valorar”, había destacado Gonzalo durante la última edición de la Argentina Game Show.

Su perfil como una de las organizaciones históricas de nuestra región y su espalda deportiva la llevan a ser un excelente paradero para un equipo que se consolide a lo largo de la nueva temporada. El arranque del año encuentra a la escena en un momento de transición, en el que la conformación de muchos equipos todavía se está analizando. En el caso de Furious, habrá que esperar a que se consolide el nuevo staff que tomará las riendas del proyecto y así conocer a la escuadra que buscará los objetivos propuestos para el 2022.

