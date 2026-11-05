Juicio de los Cuadernos: declaró un chofer que trabajó con Centeno

El juicio por los “cuadernos de las coimas” se reanudó este jueves con nuevas declaraciones de los testigos pedidos por las defensas ante el Tribunal Oral Federal 7, que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados por una supuesta estructura delictiva montada entre 2003 y 2015 para recaudar sobornos con obras y concesiones públicas.
El debate se realiza de manera semipresencial en los tribunales federales de Retiro ante los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero y el magistrado Néstor Costabel como suplente.
Se inició hace casi un año, el 5 de noviembre de 2025.
El debate seguirá el jueves próximo.
El Tribunal respondió a un planteo del acusado José María Olazagasti
El Tribunal concluyó que no le corresponde relevar de la obligación de guardar secreto al acusado José María Olazagasti, quien fue agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Además “se desconoce” el tenor de la información que quiere dar en su derecho de defensa y ante la insistencia por el “estado de indefensión” que argumenta la defensa por la obligación de guardar secreto se dispuso que su abogado pida el levantamiento del secreto ante la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Se libró nuevo oficio a la SIDE para comunicar lo dispuesto.
Por último el presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori agradeció al personal por el “esfuerzo” puesto en la mudanza de su sede desde el Palacio de Justicia a Comodoro Py 2002, sin interrumpir las audiencias. El traslado se concretó esta semana.
El Tribunal escuchó a testigos pedidos por la defensa del exfuncionario Oscar Thomas
Se trata de ex funcionarios que trabajaron junto con el acusado en Yacyretá y declaran por videoconferencia. Se trata de los ingenieros Carlos Freaza y Daniel Muguerza.
Ambos dieron precisiones sobre lo que implicó el trabajo en la central hidroeléctrica de Yacyretá. Todos compartieron tareas en la Entidad Binacional. Los testigos negaron haber recibido alguna vez órdenes o pedidos para beneficiar a alguna empresa.
El ex chofer de Planificación dio detalles sobre su vínculo con Centeno
Antonio Cati culminó su declaración respondiendo preguntas del juez del Tribunal Germán Castelli.
Dijo que a veces los autos iban en “caravana” por ejemplo cuando se visitaba la quinta de Olivos. Y que su entonces jefe el acusado Walter Fagyas se pasaba al auto de Roberto Baratta que manejaba Centeno y él los seguía. Las preguntas estuvieron orientadas a chequear anotaciones que hizo este último en sus cuadernos.
“Una vez me dijo que se iba con Baratta, ni idea la relación que tenían”, explicó el testigo.
También contó que conoció a Centeno cuando hizo el servicio militar pero que se dieron cuenta de ello cuando se reencontraron en el Ministerio de Planificación Federal como choferes.
El ex chofer de Fagyas habló de un bolso para natación y contó que Oscar Centeno le indicó para quién prestaría servicios
El testigo, que actualmente trabaja con aplicaciones y antes se desempeñaba como taxista, declaró que fue conductor exclusivo de Walter Fagyas durante su paso por el Ministerio de Planificación Federal. Según relató, lo recogía a las 8 de la mañana y terminaba su jornada entre las 20 y las 22, sin trasladar a otros pasajeros.
El testigo señaló que, al ingresar al Ministerio, el remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno lo llevó a la oficina de Fagyas y comenzó a trabajar para él ese mismo día. Explicó que Centeno se movilizaba con cinco choferes de una flota y que conversaban y tomaban mate.
Sobre los bolsos que llevaba Fagyas, el conductor afirmó que nunca vio nada fuera de lo habitual. Dijo que el exfuncionario tenía un bolso con ropa de natación y que quedó dentro del auto durante tres o cuatro meses.
Contó que recibió la citación por WhatsApp desde el tribunal y que, como hacía tiempo que no veía a Fagyas, le escribió para avisarle. Según relató, Fagyas le respondió que se había olvidado de comunicarle la convocatoria.
Fagyas trabajó bajo las órdenes directas del ex jefe de Centeno Roberto Baratta entre 2004 y 2013.
Al ser indagado en el inicio del juicio aceptó declarar y dijo que el bolso mencionado por Oscar Centeno en los cuadernos era un portatrajes. También sostuvo que en su mochila llevaba papeles de trabajo y ropa de natación.
Fagyas figura mencionado 120 veces en 98 fechas en los cuadernos. “Dice desde dónde me lleva y hasta dónde voy, pero no llevo una bitácora de mi vida. No recuerdo si alguna de esas citas es correcta; pudieron serlo. Las que sin dudas no tienen fundamento son aquellas en las que dice que recaudo dinero y lo llevo con Baratta a lo de Daniel Muñoz”, sostuvo en su indagatoria.
El exasesor estuvo detenido cinco meses. Contó que estudió en la universidad con Baratta, quien luego lo propuso para la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal. Refirió cuando fue indagado que a veces volvía con Baratta cuando se iba a su casa.
En dos de esos viajes, Centeno atribuyó a Fagyas el retiro de dinero en empresas, el reparto de un porcentaje junto con Baratta y el traslado posterior de bolsos con efectivo a la vivienda del exsecretario privado Daniel Muñoz. Fagyas rechazó esa versión.
“El famoso bolso era un portatrajes”, dijo cuando se lo indagó mientras exhibía el objeto ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7.
Comenzó la audiencia
La audiencia comenzó con nuevos anuncios vinculados a testigos desistidos. Luego se inició la declaración del primer testigo de la jornada, Antonio Cati, ex chofer del acusado exfuncionario Walter Fagyas, cuya defensa pidió la declaración.
El testigo integraba la flota de choferes del Ministerio de Planificación, al igual que el remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno.