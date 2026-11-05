Juicio de los Cuadernos: declaró un chofer que trabajó con Centeno

El juicio por los “cuadernos de las coimas” se reanudó este jueves con nuevas declaraciones de los testigos pedidos por las defensas ante el Tribunal Oral Federal 7, que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados por una supuesta estructura delictiva montada entre 2003 y 2015 para recaudar sobornos con obras y concesiones públicas.

El debate se realiza de manera semipresencial en los tribunales federales de Retiro ante los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero y el magistrado Néstor Costabel como suplente.

Se inició hace casi un año, el 5 de noviembre de 2025.

El debate seguirá el jueves próximo.