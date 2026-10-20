Judiciales

Juicio de los Cuadernos: un testigo admitió haber estado en la casa de Julio De Vido en la época en que lo anotó Centeno

Un exfuncionario del Ministerio de Planificación recordó una visita a la casa de Julio De Vido en una época coincidente con lo anotado por el remisero arrepentido y hubo un nuevo pedido de careo

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El juicio de los “Cuadernos de la corrupción” contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados se reanudó este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 con otra nueva tanda de testigos.

La audiencia pasada volvieron a exhibirse los originales de los cuadernos escritos por el remisero arrepentido, Oscar Centeno. y un reportero gráfico ratificó que fueron los que fotografió para el diario La Nación en 2019.

El debate se lleva adelante ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y el cuarto juez suplente Néstor Costabel y comenzó el 6 de noviembre del año pasado. Se juzga a CFK, ex funcionarios de su gobierno, empresarios y otros acusados por supuestos sobornos pagados durante el kirchnerismo para acceder a obra pública nacional y a concesiones viales.

15:07 hsHoy

La defensa del acusado exfuncionario de Planificación Federal Roberto Baratta reclamó un nuevo careo

La abogada Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Baratta - ex jefe del remisero arrepentido autor de los cuadernos Oscar Centeno- reclamó un careo entre dos testigos, el periodista del diario La Nación Diego Cabot y el fotógrafo de ese medio Fernando Gutiérrez, por diferencias en torno a dónde y cómo fueron fotografiados los originales de los cuadernos que llegaron a manos del primero antes de ser entregados a la Justicia.

La defensa de Baratta tiene además pendiente de resolución un anterior reclamo para carear a su cliente con los ejecutivos de Techint que declararon haberle pagado un millón de dólares en sobornos, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta.

14:39 hsHoy

Testigo admitió haber ido a la casa de De Vido en la época en que lo nombró Centeno

El testigo Mizrahi respondió preguntas de la fiscal Fabiana León, quien quiso saber si el 6 de agosto de 2010 fue a la casa del entonces ministro De Vido.

La fiscal le preguntó si conocía la casa de De Vido. “Conozco la casa desde cuando debo haber ido alguna vez, no recuerdo, en la época del Ministerio”. Ante ello León le preguntó si fue el 6 de agosto de 2020.

“Si eso está en los cuadernos, no recuerdo si fui en esa fecha pero si que fui en esa época”, contestó.

El testigo trabajó luego con De Vido en la Cámara de Diputados hasta fines de 2017 y luego de manera independiente hasta que en el gobierno de Alberto Fernández se lo nombró director de la Secretaría de Medios y luego pasó a ENARSA, hasta hace dos años.

Durante su paso por Planificación Federal recordó que viajó con Olazagasti a Venezuela, Estados Unidos y otros países.

“Usted en el 2016 intervino en una campaña en mi contra?”, quiso saber la fiscal. “No”, fue la respuesta.

13:33 hsHoy

Declara un exfuncionario del Ministerio de Planificación en la gestión del acusado Julio De Vido

Se trata del periodista Horacio Mizrahi, quien trabajó en el Ministerio de Planificación Federal en el área de prensa. “Seguí en contacto estos años con De Vido y Olazagasti”, explicó en relación a los acusados exministro Julio De Vido y José María Olazagasti. La defensa de este último lo pidió como testigo.

“Reportaba a De Vido”, dijo sobre sus tareas de prensa y Olazagasti era secretario privado del Ministro, manejaba su agenda, actos, reuniones, firma de convenios, viajes, detalló.

De Vido “era un ministro que marcaba una agenda de trabajo muy intensa”. Olazagasti se fue del Ministerio para ir a la SIDE recordó el testigo.

La defensa de Olazagasti le preguntó si lo vio alguna vez “transportando bolsos”, si supo de visitas del funcionario al domicilio particular de los Kirchner en Recoleta o si se encargaba de la “recaudación o financiamiento de campañas”. Todas las respuestas fueron negativas.

12:46 hsHoy

Declaró el excoordinador de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el gobierno de Cristina Kirchner

El primer testigo del día, el abogado Marcelo Bufacchi, trabajó con el acusado exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Juan Manuel Abal Medina. Fue convocado a declarar en el juicio a pedido de la defensa.

El testigo fue coordinador de gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros y trabajó con Abal Medina en Casa de Gobierno.

Definió como una “buena gestión” el pase de Abal Medina por esa función. La defensa le leyó el listado de empresarios acusados y le preguntó si Abal Medina se reunió con alguno de ellos. “No en absoluto no recuerdo, ni tampoco haberlas visto, no me suenan, más allá del conocimiento público”, dijo el testigo.

Tampoco recibió llamados de estas personas para reunirse con el entonces funcionario ni pedidos de Abal Medina al respecto, declaró sobre el período agosto-octubre de 2013. “Había elecciones de medio término, era un momento de elecciones”.

12:23 hsHoy

La audiencia se reanudó con un debate sobre testigos vinculados al empresario sobreseído por incapacidad Enrique Pescarmona

Los testigos familiares del empresario que no es juzgado por incapacidad y fue sobreseído fueron desistidos por la defensa que los había propuesto, pero la fiscalía y la querella de la UIF sostuvieron que buscan escucharlos. El tribunal deliberará y tomará una decisión.

La fiscal Fabiana León explicó que los testigos estuvieron presentes en situaciones “que Pescarmona relató en su indagatoria y como arrepentido. Estas personas se encontraban en el lugar donde ocurrieron los hechos que se están juzgando, consideramos necesario poder interrogarlos”. La UIF se manifestó en el mismo sentido y quien era el abogado defensor de Pescarmona, Marcelo Nardi, explicó que se pidieron esos testigos cuando el empresario estaba acusado y “estaban determinados a editar aspectos personalísimos de la situación del ingeniero”, un “interés que desaparece por el sobreseimiento”.

10:24 hsHoy

Juicio de los Cuadernos: el reportero que fotografió los cuadernos originales ratificó que son los que tiene la Justicia

El juicio a la expresidenta Cristina Kirchner siguió este jueves con la declaración del reportero gráfico del diario La Nación que fotografió los originales y ratificó que son los que tiene la Justicia

El juicio oral por los Cuadernos de la corrupción se reanudó este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 con el testimonio del reportero gráfico que fotografió los originales de los cuadernos del remisero Oscar Centeno a pedido de sus jefes en el diario La Nación.

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