Juicio de los Cuadernos: un testigo admitió haber estado en la casa de Julio De Vido en la época en que lo anotó Centeno

El juicio de los “Cuadernos de la corrupción” contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados se reanudó este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 con otra nueva tanda de testigos.

La audiencia pasada volvieron a exhibirse los originales de los cuadernos escritos por el remisero arrepentido, Oscar Centeno. y un reportero gráfico ratificó que fueron los que fotografió para el diario La Nación en 2019.

El debate se lleva adelante ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y el cuarto juez suplente Néstor Costabel y comenzó el 6 de noviembre del año pasado. Se juzga a CFK, ex funcionarios de su gobierno, empresarios y otros acusados por supuestos sobornos pagados durante el kirchnerismo para acceder a obra pública nacional y a concesiones viales.