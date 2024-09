El médico Leandro Alem corroboró la versión de Federico Saavedra sobre los golpes a Fabiola Yañez

Leandro Alem, ex integrante de la Unidad Médica Presidencial, declaró en la causa por la denuncia de Fabiola Yañez

Leandro Federico Alem, médico de la Unidad Presidencial durante la gestión de Alberto Fernández, declaró ante el fiscal Ramiro González en el marco de la investigación iniciada a partir de una denuncia por violencia de género de la ex Primera Dama Fabiola Yañez.

Según pudo reconstruir Infobae, el profesional ratificó los dichos de la semana pasada de su ex jefe, Federico Saavedra, quien también declaró como testigo y aseguró que el 30 de junio de 2021 habían visto en moretón en el ojo de Yañez. Según coincidieron, Alem y Saavedra estuvieron por la mañana en la Quinta Presidencial reunidos con Fernández y su ex esposa. En ese encuentro, la pareja les dijo que el moretón que ella tenía en el ojo derecho -y por el que ambos profesionales le dieron un tratamiento- había sido por un “golpe involuntario”.

Alem fue además el médico que firmó la receta para que Yañez se aplique los globulitos de árnica y cervep para la inflación. En 2021 Alem fue designado como coordinador de la Unidad Médica Presidencial.

Este martes también declaró como testigo la esteticista Florencia Aguirre, quien aseguró que el ex Presidente tenía actitudes violentas hacia Yañez. Describió “portazos”, gritos y malos tratos. “No la dejaba hablar, ella (por Fabiola) no podía salir de Olivos, se sentía presa, lloraba mucho”, declaró.

Pacchi declara el jueves

Para el jueves está convocada Sofía Pacchi. Amiga de Yañez, ahora distanciada, trabajó para el gobierno de Fernández y fue una de las invitadas al famoso cumpleaños en junio de 2020 de la entonces primera dama durante el encierro más estricto de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

El testimonio de Pacchi se retrasó porque fue mamá y solicitó hacerlo más adelante. La mujer llega a la causa porque Yañez contó en su declaración que Fernández intentó seducir a Pacchi en mensajes que encontró en su celular. Pacchi ya hizo un descargo en sus redes sociales. “Ante esta ola de difamaciones que se cierne sobre personas que por motivos estrictamente laborales hemos estado vinculadas a la Casa de Gobierno durante el mandato de Alberto Fernández, resulta imperioso aclarar que no he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el expresidente Alberto Fernández”, sostuvo Pacchi y dio a entender que no sabía de las agresiones que denunció Yañez.

