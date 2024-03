Skanska e INDEC: Comodoro Py activa dos juicio orales contra ex funcionarios del kirchnerismo

La sede de Skanska en Argentina (DYN)

Dos juicios orales contra ex funcionarios del kirchnerismo se pondrán en marcha durante la próximo semana en los tribunales de Comodoro Py. Y se trata de dos casos emblemáticos. Uno es por Skanska, considerado el primer caso de corrupción del kirchnerista, por presuntos pagos ilegales para la adjudicación de obras, y el segundo por la presunta manipulación de los datos de la inflación por parte del INDEC. Los principales acusados son el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, en el expediente de Skanska, y el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, por el INDEC.

El juicio contra Moreno estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2 y comenzará el próximo miércoles a las 9.30. En tanto, el proceso por Skanska lo hará el Tribunal Oral Federal 4 desde el lunes 8 de abril a las 12. Los dos correrán en simultáneo aunque se espera que el de Skanska demore más porque tiene una veintena de imputados y 100 testigos citados a declarar.

De Vido, López y Moreno ya saben lo que es pasar por un juicio oral. Los tres ya tuvieron otros y De Vido y López estuvieron presos. De Vido está condenado por la tragedia ferroviaria de Once y por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. López fue condenado por los bolsos con nueve millones de pesos con los que fue detenido en un convento en General Rodríguez y por las obras públicas en Santa Cruz junto a la ex presidenta Cristina Kirchner. En ese caso De Vido fue absuelto. Por su parte, Moreno fue condenado por haber utilizado fondos públicos para comprar merchandising con la leyenda “Clarín Miente” y en el caso de los “¿cascos o guantes?” que ofreció en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa. Y fue absuelto por haber perturbado una asamblea del Grupo Clarín en abril de 2013.

<b>Caso Skanska</b>

Fue considerado el primer caso de corrupción del kirchnerismo y se trató de los presuntos pagos ilegales por parte de Skanska, una empresa multinacional sueca, a funcionarios nacionales para que le adjudiquen la construcción de gasoductos norte (TGN) y sur (TGS) para el transporte de gas natural.

Julio De Vido en la puerta de los tribunales de Comodoro Py (Maximiliano Luna)

La causa, que en sus inicios estuvo a cargo del fallecido juez federal Norberto Oyarbide, tuvo una prueba clave. Fue una grabación en la que Javier Azcárate, entonces responsable del área comercial de Skanska, reconocía que la empresa había pagado coimas a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal para quedarse con el negocio y que se usaron facturas falsas para los sobornos. Esa charla había sido registrada por el síndico de la compañía Claudio Corizzo, que estaba haciendo una auditoría interna.

El expediente tuvo una primera tanda de procesados pero luego la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py declaró nula la grabación porque entendió que había sido obtenida de manera ilegal porque Azcárate no sabía que estaba siendo grabado. Por lo tanto, no podía usarse como prueba y así los procesamientos se cayeron.

El caso entró en una etapa de apelaciones en las que intervino la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta que en 2016 Casación validó la grabación y el caso fue reabierto por el juez federal Sebastián Casanello. Así se dictaron nuevos procesamientos y en 2019 el caso fue elevado a juicio oral.

Junto con De Vido y López serán juzgados Azcárate, y el ex gerente del Fideicomiso Banco Nación Nelson Ulloa, entre otros ex funcionarios y directivos de Skanska, por los delitos de cohecho y administración fraudulenta. Los jueces a cargo del proceso son Guillermo Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez. El fiscal será Abel Córdoba. El juicio comenzará el lunes 8 de abril a las 12 horas en una modalidad mixta: presencial en Comodoro Py o por videoconferencia. El tribunal ultimaba la organización en la que cada parte tenía que responder por cuál optaba.

El proceso tendrá 100 testigos convocados por el tribunal y las audiencias serán todos los lunes.

Caso INDEC

Se trata de la presunta manipulación de los cálculos y el resultado final del índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) del último semestre del 2007. Junto con Moreno serán juzgados Beatriz Paglieri, ex directora de Índices de Precio de Consumo, y Marcela Lucía Filia y Celeste Cámpora Avellaneda, ex funcionarias del INDEC. La acusación es por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica.

Según la acusación, Moreno le había exigido a la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua, que le revelara los datos de los comercios sobre los que se medía la inflación para ir a visitarlos. Bevacqua se negó porque se trata de información secreta y ante eso fue reemplazada por Paglieri.

Guillermo Moreno

La causa se inició en 2007 por una denuncia de los entonces senadores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz. La investigación inicial era por más períodos de la estadística pero fueron rechazados. En 2017, Moreno -que es defendido por el abogado Alejandro Rúa- fue indagado y negó la acusación. Dijo que Néstor Kirchner le pidió trabajar sobre la “descoordinación de decisiones empresariales” que hacía subir la inflación. El juez Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó al ex funcionario que luego fue procesado por la Cámara Federal y enviado a juicio oral.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por Gorini, Costabel y Rodrigo Giménez Uriburu. El fiscal será Diego Luciani. El tribunal aceptó la declaración de 64 testigos. La mayoría son ex empleados y funcionarios del INDEC a cargo del relevamiento de datos para medir la inflación, como Paglieri. También fueron citados el ex presidente de la Nación Alberto Fernández y la ex ministra de Economía de la Nación Felisa Miceli. En principio el proceso se hará todos los miércoles con la idea de sumar en el futuro más días de audiencia.

Fernández fue convocado por la defensa de Moreno. Cuando ocurrieron los hechos, el ex presidente era jefe de Gabinete del gobierno de Néstor Kirchner. Fernández ya declaró como testigo en otro juicio. Fue en febrero del 2022 cuando lo hizo en el proceso de la obra pública contra la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner. Lo hizo en su calidad de ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, quien fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.