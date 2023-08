A pocos días de las PASO, otras tres listas quedaron afuera de la competencia electoral en CABA

La interna de Proyecto Joven, una de las listas que se tuvo por desistida para participar en las PASO en el distrito electoral porteño

Dos agrupaciones con listas de precandidatos a presidente de la Nación no podrán competir en las próximas elecciones PASO del 13 de agosto en la Capital Federal. Tampoco podrá hacerlo un partido que presentó tres propuestas con precandidatos a diputados nacionales en CABA. Así lo determinó la jueza electoral María Servini tras corroborar que a todas esas agrupaciones políticas se les venció el plazo para presentar la cantidad de boletas necesarias para distribuir en todas las mesas de votación del distrito porteño.

La jueza Servini, que está a cargo del control y la organización de las elecciones presidenciales y de las nacionales en la ciudad de Buenos Aires, resolvió tener por desistida la participación en CABA del Partido Fe, de Proyecto Joven y de la Alianza Frente Liber.ar. Las tres agrupaciones habían sido intimadas -por segunda vez- el 3 de agosto pasado a acompañar un total de 20 mil boletas para distribuir en las 7326 mesas de votación del distrito de la ciudad. Para eso les fijó un plazo improrrogable hasta el día siguiente a las 19:00 hs, que de nuevo fue incumplido.

“Que corresponde resolver la situación planteada en consideración a que las agrupaciones de referencia no han acompañado la cantidad de boletas necesarias para la votación, habiendo arrimado una cantidad de paquetes de boletas menor al requerido, y que resulta insuficiente para distribuir, tanto en la totalidad de las 7.326 mesas de votación, como en las bolsas de contingencia previstas ante el faltante de boletas, que deben ser distribuidas en las distintas Comisarias que serán asiento del personal de este Juzgado el día del comicio”, expresó la jueza federal en la noche del último sábado.

El Partido Fe llevaba tres listas de precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezadas respectivamente por Facundo Luciano Bertón, Ariel Gustavo Mairena y Leandro Ezequiel Masuccio. Liber.ar, por su parte, presentó tres propuestas a presidente para dirimir internamente: una en cabeza de Nazareno Etchepare, ligado en su momento a José Luis Espert; otra a cargo del dirigente peronista Julio Bárbaro; y una más encabezada por el dirigente Ramiro Vasena, presidente del partido Reconquista.

A su vez, el partido Proyecto Joven postuló tres fórmulas presidenciales para las PASO. Una de las listas estaba encabezada por el intelectual Mempo Giardinelli, de 75 años y afín al kirchnerismo. Su postulación competía contra la lista del dirigente Martín Miguel Ayerbe y la de la rosarina Reina Xiomara Ibánez, primera candidata transexual a la presidencia.

La decisión de la jueza Servini tiene efecto para la Capital Federal. En ese orden, tras vencer el plazo otorgado a las tres agrupaciones para competir en el distrito porteño expresó: “Por un lado, no han dado cumplimiento a lo requerido por este Tribunal en cuanto a la cantidad de boletas necesarias para incluir en las urnas que se utilizarán en la votación, y por otro lado, con ese incumplimiento, no han podido acreditar fehaciente haber utilizado los fondos públicos previstos en la normativa vigente, para la impresión de boletas electorales, por no haber acompañado dichas boletas”.

La jueza electoral María Servini

Asimismo agregó: “De otro lado debe advertirse también, que las restantes agrupaciones políticas que participan del proceso electoral, sí han cumplido con dichos requisitos, por lo que no se advierte causa justificada para el incumplimiento producido por las entidades en falta, frente al cumplimiento de los demás”.

Servini señaló además que la proximidad de las PASO hace que resulte imposible otorgar una eventual nueva prórroga, “debido a lo avanzado del cronograma electoral, que hace imposible detener cuestiones operativas y de logística, a la espera de que las agrupaciones en cuestión decidan y demuestren su voluntad real de participar en el mismo”. De ese modo, resolvió tener por desistida su participación y ordenó notificar la decisión a las autoridades de mesa y la Cámara Nacional Electoral, entre otros.

Seguir leyendo: