Agrupaciones de jueces, empleados y abogados reclamaron el “cese a los ataques contra el Poder Judicial”

Marcha en los tribunales porteños en reclamo de independencia del poder judicial (Foto: Asociación de Magistrados)

En reclamo de un mayor respeto a la independencia de los poderes, los representantes de las principales asociaciones de magistrados y funcionarios ligados al Poder Judicial, de los abogados y de los empleados se convocaron este lunes en las escalinatas del edificio de Talcahuano y Lavalle bajo el lema “Sin independencia, no hay justicia”. “Reclamamos el cese de los ataques contra del Poder Judicial, provengan del sector que provengan”, exigieron, tras denunciar los “hostigamientos” contra los jueces.

La convocatoria comenzó a las 13 en las escalinatas del Palacio de Justicia porteño, en Talcahuano al 550, y fue motorizada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), presidida por Marcelo Gallo Tagle; la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), en cabeza del líder sindical Julio Piumato; el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), cuyo titular es Ricardo Gil Lavedra; y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Alberto Garay.

Entre los asistentes estaban miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación como los jueces Diego Barroetaveña y Alejandra Provítola o los abogados Jimena De la Torre y Miguel Piedecasas. También se acercaron personalidades ligadas al ámbito judicial como el constitucionalista Daniel Sabsay y el ex juez Ricardo Recondo; el ex presidente del Colegio de Abogados, Máximo Fonrouge; Agustín Pesce de Abogados de Pie y el ex viceministro de Justicia de la Nación Martin Casares. De las caras de tribunales dijo presente el fiscal federal Diego Luciani, encargado de acusar a la vicepresidenta en la causa por la que fue condenada a seis años de prisión.

Entre los asistentes también se encontraba el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli, que al referirse a la división de poderes declaró: “No es concebible un país sin justicia independiente. En este momento, el Gobierno ataca a la Corte Suprema mediante un juicio político absurdo y sin fundamentos que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados. Se hace más importante que nunca seguir defendiendo la justicia independiente de los embates del Kirchnerismo, como lo hemos hecho siempre”.

Gil Lavedra fue otro de los oradores (Colegio Público de Abogados de la Capital Federal)

El acto comenzó con la entonación del himno nacional y la lectura de un comunicado que hizo énfasis en la conmemoración del 207° aniversario del Día de la Independencia. Luego tomó la palabra Gallo Tagle, quien al recordar el motivo de la convocatoria exclamó: “nos reunimos para proclamar con indeclinable convicción que la independencia del poder judicial no es negociable. Sin división republicana de los poderes independientes no hay democracia”.

Luego agregó: “la independencia tiene que ver con la capacidad de actuar sin influencias ni interferencias externas. Es una condición sine qua non para que jueces y funcionarios (...) dispongan de la libertad necesaria para tomar decisiones dentro del marco legal, sin presiones ni intervenciones”. Y al finalizar dijo: “Reclamamos el cese de los ataques contra del Poder Judicial, provengan del sector que provengan”.

A su término, y en línea con el discurso anterior, Garay expresó: “son muchos los avatares que ha sufrido el Poder Judicial durante los últimos 100 años, pero son inmensos los que ha debido soportar desde 1983. Muchas veces se intentó dañar y torcer su voluntad, sea ampliando el número de sus integrantes, sea intentando reformas absolutamente innecesarias, sea previendo formas de designación contrarias a la Constitución”.

Y tras su diagnóstico precisó: “En los últimos años, hemos debido pelear contra intentos de modificar las decisiones de la justicia, lo cual es un problema serio que debe preocuparnos a todos, más allá del signo político que profesemos o con el que simpaticemos”.

El tercer orador en el evento fue Gil Lavedra, quien al destacar la importancia del buen funcionamiento de la república explicó: “son los ciudadanos los que necesitan que los jueces resuelvan de modo objetivo y de acuerdo a la ley sus asuntos. La independencia de la justicia no es un problema del poder, es un problema de la ciudadanía”. Y añadió: “en momentos en los que Argentina tiene que fortalecer su funcionamiento institucional hay que renovar los compromisos que hacen a las reglas básicas de toda democracia liberal: el respeto a la ley, la independencia de poderes y de la justicia”.

“Desde las instituciones de la abogacía vamos a defender a los jueces de todo atropello, de toda descalificación y de todo deterioro. ¡Basta de hostigamiento, basta de acoso público y de deslegitimar sus funciones! Al deslegitimar a los jueces se está ocasionando un daño enorme a una institución básica de la República”, afirmó Gil Lavedra. “Quiero decirles que siempre que esté en juego la Constitución, la Ley y la democracia, la abogacía va a estar presente”.

Por último habló Piumato, quien luego de destacar la necesidad de la autarquía financiera del Poder Judicial describió al encuentro como “fundamental” para “defender la independencia de la justicia, porque es la última garantía que tiene nuestro pueblo y cada ciudadano para salvaguardar nuestros derechos”.

“Si a los gobiernos les preocupa ser controlados por la justicia es porque ignoran o descreen de nuestra Constitución Nacional”, advirtió el representante sindical. “La Justicia tiene la responsabilidad de garantizarle a los argentinos un mínimo de derechos para vivir con dignidad, señaló y cerró su discurso: “por hoy y por mañana necesitamos una Justicia independiente”.

A la marcha frente al Palacio de Justicia porteño asistieron distintos magistrados, funcionarios y entidades ligadas al Poder Judicial

En el acto estuvieron presentes referentes de entidades y organizaciones relacionadas al Poder Judicial como el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) y la Acción Conjunta Republicana. A la convocatoria de la marcha se adhirieron públicamente distintas organizaciones como la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADREPA); la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM); el Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM); la Asociación Argentina de Fiscales (AAF); la Junta de Tribunales Orales Federales (JUTOF); la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina; el Foro de Estudios sobre la Administración de la Justicia (FORES); la Asociación Civil Justa Causa; los Profesores Republicanos (PR); la Asociación Civil Río Paraná; la Usina de Justicia; la ONG Contadores Forenses; la Acción Conjunta Republicana; la Red de Entidades por la Justicia Independiente en Argentina (REIJA); la asociación Será Justicia; la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Federación de Sindicatos de Oficiales de Justicia de la República de Brasil.

Además, expresaron su apoyo al evento el secretario de Relaciones Internacionales de la UEJN y presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial, Ariel Pringles; la presidenta de Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial de Chile, Lilian Huanca; la secretaria General del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay, Porfiria Ocholasky; la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial de Costa Rica, a cargo de Mario Mena; el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador, Frank Roldán; y el vicepresidente de la Internacional de Servicios Públicos, Federico Dávila.

