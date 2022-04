Settimana Santa: figure dello spettacolo peruviano che celebrano la lunga vacanza fuori Lima

Centinaia di peruviani approfittano della lunga vacanza di Pasqua per riposare o fare un viaggio. Dopo essere stati confinati negli ultimi due anni dalla pandemia di COVID-19, alcune figure del mondo dello spettacolo peruviano non hanno esitato ad accaparrarsi le loro borse e cadono a pochi passi da questo giovedì 14 aprile.

Sebbene la cosa tradizionale per i credenti sia passare attraverso le sette chiese, guardare film classici come «La passione di Cristo» e rimanere a casa, alcuni ne approfittano per fare qualcosa fuori dalla routine e uscire da Lima.

È il caso di Magaly Medina, Paloma Fiuza, Andrés Wiese e altri personaggi famosi che hanno deciso di celebrare la Settimana Santa lasciando Lima o il Perù.

MEDINA MAGALY

La conduttrice di Magaly TV La Firme ha condiviso con i suoi oltre 1 milione di follower su Instagram di essere rimasta bloccata nel traffico sulla Central Highway. Sebbene non abbia rivelato dove stava andando in un'iniziazione, ore dopo ha registrato diversi video che dicevano che era a Junín.

La figura dell'ATV ha viaggiato in compagnia del marito Alfredo Zambrano e degli amici intimi. «Che viaggio divertente», ha scritto la popolare 'Gazza' nelle sue storie su Instagram.

MARIO HART

L"ex reality ha pubblicato una serie di storie sul suo Instagram con Korina Rivadeneira e la sua piccola figlia nel a nord del paese. Sebbene il pilo de autos non abbia indicato di essere a Piura, si può vedere nei video che si trova nella casa in riva al mare che mostra sempre quando viaggia nella città calda.

PALOMA FIUZA

La reality girl ha usato i suoi 4 giorni di vacanza per dirigersi a Cancun, in Messico. Il membro di Esto es Guerra ha documentato ogni fase del suo viaggio nelle storie sul suo account Instagram e ha persino mostrato l'hotel dove alloggia con sua madre.

«È tutto bellissimo. A destra abbiamo la piscina e a sinistra abbiamo la spiaggia, Yupi!» , ha detto con entusiasmo la donna brasiliana.

ANDRES WIESE

L'attore peruviano ha viaggiato per diverse settimane in diversi paesi del mondo e questa lunga vacanza ne ha approfittato anche per continuare a conoscere altre culture. Il ricordato «Nicholas de las Casas» ha condiviso con i suoi seguaci che si trovava a Singapore.

BRUNELLA HORNA

La conduttrice di América Hoy sembrava molto felice sui suoi social network festeggiando con un gruppo di amici. Sebbene non abbia rivelato dove si trovasse, uno dei suoi colleghi ha condiviso sul suo Instagram che si trovavano a Cancun, in Messico.

La giovane imprenditrice ha anche espresso la mancanza del suo partner Richard Acuña, quindi non ha esitato a etichettarlo in una delle sue storie mentre cantava canzoni romantiche e inviava baci alla telecamera.

KARLA TARAZONA

Karla Tarazona aveva annunciato qualche tempo fa che aveva intenzione di viaggiare con suo marito Rafael Fernández per celebrare una nuova luna di miele. Tuttavia, lo sciopero dei controllori del traffico aereo che ha avuto luogo la mattina di questo giovedì 14 aprile, ha fermato il suo aereo per più di due ore .

La conduttrice ha informato il suo programma che D'Mañana era sull'aereo in attesa di notizie, perché non sapeva se avrebbe perso il suo volo per Punta Cana, nella Repubblica Dominicana. Tuttavia, alle 10:47 circa del mattino ha detto che lo sciopero era stato revocato e che stavano per decollare.

