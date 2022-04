Il giorno in cui il comico Teo González «salvò» la Coppa del Mondo 1986 in Messico

Indubbiamente, uno degli eventi sportivi più importanti che il Messico ha ospitato è stato il Mondiale 1986, che ha lasciato aneddoti indimenticabili, tra cui spiccano due gol di Diego Armando Maradona contro l'Inghilterra: la «mano di Dio» e il «gol del secolo», incorniciati da quella gara da metà campo.

Tuttavia, non tutte le grandi storie sono state raccontate in campo, e cosa c'è di meglio, perché sebbene sia stata la migliore presentazione della nazionale in questo tipo di competizione, non è riuscita a superare i quarti di finale.

Uno dei tanti attori comici Teo González, che all'epoca aveva 25 anni e serviva come terzo portiere del Club León. Non ha mai fatto il suo debutto, ma è riuscito a sedersi in panchina aspettando la sua occasione.

Durante un momento di disperazione, quando arrivavano nuovi portieri che erano stati piazzati sopra di lui nonostante il suo tempo e la sua esperienza con la squadra, chiese al manager chiarezza sulle sue possibilità di giocare.

Teo González accedió a ser ayudante en las instalaciones de León durante el mundial de México 86 (Foto: Twitter @teogonzalezrisa)

Arrivarono i Mondiali del 1986 e spiegarono a Teo che sarebbe rimasto per un altro anno, ma il contratto avrebbe dovuto essere firmato dopo la competizione internazionale. Per questo motivo, il consiglio gli ha chiesto di rimanere presso le strutture del Club León per aiutare in tutto ciò che era necessario durante i mesi della fiera della coppa del mondo, come ha spiegato in un'intervista per il canale YouTube RadioShow.

Il gruppo C arrivò nella città di León, Guanajuato, composta da Francia, Ungheria, Canada e Unione Sovietica. Per i preparativi, la FIFA ha inviato le reti ufficiali che sarebbero state piazzate nelle reti dello stadio Nou Camp di Los Panzas Verdes.

Quella competizione fu la prima a utilizzare reti quadrate, una situazione che implicava la scomparsa dell'arco che le vecchie reti avevano dietro, complicando così il posizionamento a causa dei nuovi tenditori.

Teo ha iniziato a toglierli dalle loro scatole per iniziare a metterli dentro, ma si è reso conto che la FIFA non aveva inviato i tenditori, quindi era impossibile iniziare le partite. L'arbitro della prima partita, con protagonisti Canada e Francia, ha supervisionato il campo, ha osservato che era in perfette condizioni, ma ha avvertito dalle reti che non erano ben piazzate.

«Il campo è perfetto, tutto è molto buono, ma le reti non possono essere così», ha detto l'arbitro. Il comico oggi lo ha informato che i tensori non erano arrivati, a cui l'arbitro ha detto «se non ci sono reti, non c'è partita».

Al final no obtuvo una renovación con los Panzas Verdes a pesar de las promesas y su esfuerzo (Foto: Instagram/@teogonzalezrisa)

Immediatamente, la sede è stata modificata, ma Teo González ha avuto una soluzione molto semplice. Corse in un supermercato e comprò degli stendibiancheria di plastica, che legò alle reti, li allungò agli stand e li mise in modo che rimanessero in tensione, come richiesto dal protocollo.

Grazie a questa impresa del comico di oggi, l'arbitro ha dato il via libera a giocare le tre partite corrispondenti del gruppo e ha salvato quella competizione. Alla fine delle partite sono passate solo due squadre, Unione Sovietica e Francia, entrambe con cinque punti.

Quando il campionato del mondo finì, Teo tornò alla preseason del Club León con la promessa del consiglio di amministrazione di rimanere per un altro anno, ma il nuovo allenatore di quel tempo lo informò che non era più nei suoi piani, così, dopo tre anni, lo ringraziò.

Tradito, come si sentiva lo stesso comico, non poteva cercare attrezzature durante il periodo, poiché sapeva che avrebbe continuato con i Green Bellies. Ha continuato a giocare a calcio amatoriale, ma un attacco di cuore recentemente lo ha portato via dai campi, anche se il suo medico ha promesso di rilasciarlo per continuare.

