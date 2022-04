Chi è Shannon de Lima, la presunta nuova conquista di Alejandro Speitzer

Shannon di Lima è una rinomata modella venezuelana di 33 anni che è entrata nel mondo della modellazione nel 2005 quando ha partecipato a Sambil Model e Miss Earth e questi concorsi l'hanno aiutata a farsi conoscere. Per un breve periodo ha studiato comunicazione sociale e poi interior design ma non ne ha finito nessuno perché la sua passione era la modella; così si è trasferita a Miami, negli Stati Uniti, per far posto alla sua carriera di modella internazionale.

A soli 19 anni, ha avuto un figlio con l'attore Manuel «Coko» Sosa, accusato di corruzione e traffico di droga. La storia d"amore è durata alcuni mesi ma ha portato il suo primogenito Daniel Alejandro Sosa nella vita di Shannon. Nel 2014, ha sposato il famoso cantante Marc Anthony, anche se la relazione non è durata a lungo da quando nel 2016 hanno divorziato. Nonostante il matrimonio sia finito, i figli di Marc e Shannon hanno dimostrato di avere un ottimo rapporto, poiché Daniel ha postato ricordi con Emme e Max sui suoi social network riferendosi a loro affettuosamente.

Shannon de Lima y Marc Anthony compartieron parte de su vida juntos. Fotos: Instagram@marcanthony /@shadelima

Oltre ad essere una modella, Shannon è anche influencer e imprenditrice. Sul suo account Instagram ha guadagnato 2,4 milioni di follower e lì pubblicizza i prodotti della sua linea di trucco. Sebbene non pubblichi tutta la sua vita sulle reti, è coinvolta in organizzazioni di beneficenza sociale come Red Nose, Share a Life e aiuta costantemente le persone del suo paese.

A settembre 2017 Shannon de Lima ha confermato la sua relazione con il famoso pugile «Canelo» Alvarez, ma ovviamente la relazione non è durata a lungo perché nel 2019 sono scoppiate voci secondo cui la modella usciva con un famoso giocatore del Real Madrid, James Rodriguez.

Shannon de Lima y los rumores de sus romances. Fotos: Instagram@alejandrospeitzer/@shadelima/@jamesrodriguez10

Attualmente, sono state scatenate speculazioni sulla possibile storia d'amore tra il protagonista della serie messicana Oscuro Deseo, Alejandro Speitzer e lei dopo che è stato pubblicato un video dei due momenti di condivisione insieme. Diversi fan affermano di aver incontrato l'attore e il modello mentre si godevano il concerto del Pal Norte a Monterrey, Nuevo León lo scorso fine settimana.

Le voci su questa vicenda erano emerse qualche mese fa quando erano state viste insieme molto affettuose giocare e abbracciarsi. Nulla è stato confermato fino a quando diversi video del festival di questo fine settimana sono diventati virali attraverso la piattaforma TikTok, dove si possono vedere diversi fan che chiedono foto dell'attore mentre Shannon ballava sulle canzoni di Tecate Pal Norte. Poco dopo essere stati riconosciuti, furono circondati da molte persone, così decisero di fuggire dal posto.

Sebbene Alejandro non abbia condiviso alcun video della sua esperienza all'evento e il venezuelano lo abbia fatto, nessuno dei due ha confermato nulla sulla loro possibile relazione d'amore. Shannon continua normalmente a pubblicare storie sul suo account Instagram, tuttavia, ieri ha pubblicato una foto in cui può essere vista indossare un abito casual con occhiali da sole e il famoso attore le ha presto detto un cuore.

In risposta al commento di Alejandro Speitzer sulla pubblicazione, si possono vedere diversi follower che commentano cose come «ole», «mi piacciono i piccoli» o facce piccole. Molto probabilmente, presto alcuni di loro daranno qualche dichiarazione su ciò che viene ipotizzato in quanto è molto evidente che ha un qualche tipo di relazione.

