El video del robo en un centro de estética de Palermo: “No griten porque si no salimos todos en Crónica”

Robo en un centro de estética en Palermo: “No griten porque si no salimos todos en Crónica”

El local House of Beuty, ubicado en el barrio porteño de Palermo, casi en el límite con Colegiales y Belgrano, ofrece de lunes a sábados, de 10 a 20, servicios de manicuría, pedicuría y tratamientos faciales. Este lunes, sin embargo, estará cerrado. Es que durante el fin de semana dos ladrones armados irrumpieron en el lugar, amenazaron a las empleadas y a la clienta que se estaba atendiendo; y huyeron.

Fuentes policiales informaron que los delincuentes se llevaron “una notebook, una tablet, dos teléfonos celulares y 80.000 pesos en efectivo”.

Las cámaras de seguridad captaron todo el asalto, incluso con audio. Allí se escucha cómo la encargada del lugar dice “no, no, no” cuando se da cuenta de las malas intenciones de los sospechosos. En paralelo, también se ve cómo la clienta que se estaba arreglando los pies guarda con sigilo su celular y se tapa la cara.

Una vez en el interior del local, uno de los delincuentes, el mayor de los dos, el que no estaba armado y rengueaba, se llevó a la encargada del cuello hacia el centro de local, donde estaba su compañera con la clienta. Allí, les advirtió: “Tranquilas, no griten porque si no salimos todos en Crónica”.

Ese mismo ladrón, que lleva una remera a rayas y comanda el robo mientras su cómplice arrasa con todo a punta de arma, fue la voz cantante: todo el tiempo les pedía tranquilidad a las tres mujeres y, también, les decía: “No vayan a gritar porque nosotros estamos acá a la vuelta”.

El robo ocurrió el sábado, casi a las 18, en el comercio ubicado en Teodoro García, casi esquina avenida Santa Fe. Los investigadores sospechan que una mujer que entra justo antes de los delincuentes podría haber actuado de señuelo, ya que la dejan irse sin problema.

También se analiza si uno de los sospechosos tiempo atrás limpiaba los vidrios del local asaltado, ya que una de las empleadas lo habría reconocido como tal.

Un llamado al 911 fue el que alertó a la Policía de la Ciudad sobre lo ocurrido. En esa comunicación, una de las mujeres refirió que al local “habían ingresado dos masculinos armados” para asaltarlo.

La causa se investiga como robo por la Fiscalía Correccional N°40, a cargo María Eugenia Sagasta, quien ya cuenta con las imágenes del video que ilustra esta nota.

Robo en Recoleta

Los dos detenidos

En paralelo, la Policía de la Ciudad informó que detuvo a dos delincuentes de nacionalidad chilena por el robo en un departamento del barrio de Recoleta.

El hecho ocurrió también este sábado en horas de la tarde, cuando agentes de la Comisaría Vecinal 2B se desplazaron hasta un edificio ubicado en Paraguay al 2500.

Cuando arribaron al lugar, los agentes detuvieron a uno de los delincuentes en el interior del edificio y al segundo en un estacionamiento lindero, ubicado en Pueyrredón al 1200.

Lo secuestrado a los delincuentes

Entre sus pertenencias, los ladrones de 22 y 34 años y ambos de nacionalidad chilena, tenían distintos objetos que fueron sustraídos de uno de los departamentos: dos notebooks, 59.100 pesos argentinos, mil pesos chilenos y dos mil pesos paraguayos, además de guantes, ganzúas de metal y una campera.

La causa es investigada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº11, a cargo de Paula Petazzi, ante la Secretaría Nº113 de María Parafita, quien labró actuaciones por tentativa de robo.