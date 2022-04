Andrea Legarreta si è congratulato con Mia Rubín per aver cantato al Cumbia Machine Tour: «Non mi riprendo da ciò che ho vissuto»

Venerdì scorso, 1 aprile, è iniziato il Cumbia Machine Tour, composto da più artisti, tra cui Erik Rubín e sua figlia con Andrea Legarreta, Mia Rubin.

Così, di fronte all'ascesa della carriera della sua bambina, la conduttrice di Morning Today non ha impiegato molto a congratularsi con lei attraverso i social network e ha condiviso un'immagine tenera in cui madre e figlia sembrano spettacolari con i loro abiti.

«E a proposito di realizzare sogni... Non so se questo sogno realizzato sia tuo o mio, mia bella ragazza! Perché mentre realizzi il sogno di cantare e fare ciò che ami accanto a tuo Padre e a tanti grandi artisti, su quel palco e con quel meraviglioso pubblico che ti ha applaudito così tanto... Realizzo il mio sogno di vederti IMMENSAMENTE FELICE e SODDISFATTO, facendo ciò che amavi fare di più da quando hai iniziato a dire le tue prime parole...» Legarreta il suo post su Instagram.

Mía Rubín despegó en su carrera musical (Foto: Ig @andrealegarreta)

Nel post puoi vedere un'immagine di Mia Rubín in piedi che abbraccia sua madre, sia con un sorriso sulle labbra che mostrando molto affetto.

Allo stesso modo, nelle altre fotografie che Legarreta ha inserito nel suo profilo, sua figlia appare nell'abito che indossava per la presentazione e in una piccola clip viene vista sul palco mentre canta una cover della canzone No One Knows My Suffer.

«Caspita! Non mi sono ancora ripreso da quello che ho vissuto! Dall'amore del pubblico che alla fine dello spettacolo mi ha avvicinato con tanto amore, a raccontarmi tante belle e commoventi parole su di te... Per congratularmi per te... Penso che qualunque cosa facciano i nostri figli, il desiderio più grande di una madre che li ama così tanto, sia vederli felici e realizzare i loro sogni! E tu risplendi!! Brilli così carino... Tu hai cantato e io ho cantato in mezzo a quel grande pubblico accanto alla tua sorellina che era anche toccata ed emozionata! Hai ballato e ballato con te», ha continuato Andrea a scrivere.

La joven se mostró contenta de su participación (Foto: Ig @andrealegarreta)

Inoltre, la conduttrice dello spettacolo ha approfondito il fatto che era piena di felicità per i risultati che Mia stava avendo in questo momento e ha anche colto l'occasione per ringraziare Erik Rubín per aver sostenuto sua figlia incondizionatamente.

«Celebro la tua vita e quello che stai vivendo! Sono pieno di orgoglio per la coppia di esseri meravigliosi che sono!! Non mi stancherò mai di ringraziare Dio per te!! Congratulazioni per l'amore di ieri!! E per quello che viene!! Quanto sei fortunato ad avere un papà che ti sostiene ed è stato il tuo insegnante e guida! Di essere sul palco con queste stelle! Mamma sempre con te e per te! Per te!! Sempre uniti!! Sempre insieme!! @miarubinlega #amoreterno», ha detto.

Mía Rubín es hija de Erik y Andrea (Foto: Ig @andrealegarreta)

Le reazioni dei netizen non si sono fatte attendere e alcuni dei loro collaboratori dei media hanno persino colto l'occasione per congratularsi con la famiglia.

«Che belle parole mio Andy, e che meraviglia che tu abbia l'opportunità di applaudire e goderti la sua strada al suo fianco. Congratulazioni @miarubinlega», ha scritto Isabel Lascurain. Mentre Tanya Vazquez ha aggiunto: «Congratulazioni per la coppia di belle ragazze che hanno benedizioni e felicità»

Anche Gerogina Holguin non era da meno e ha rimarcato che Legarreta era una grande madre: «Congratulazioni Andrea, sei stato un ottimo esempio, sostegno e guida per la tua famiglia».

