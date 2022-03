Freddy Rincón: «James non meritava di essere chiamato in nazionale»

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Venezuela v Colombia - Estadio Cachamay, Ciudad Guayana, Venezuela - March 29, 2022 Colombia's James Rodriguez celebrates scoring their first goal REUTERS/Manaure Quintero

La squadra nazionale colombiana è rimasta fuori dal Qatar 2022 nonostante abbia battuto il Venezuela 1-0 a Puerto Ordaz dopo 26 anni con il gol di James Rodríguez. Tuttavia, questa vittoria è stata inutile perché il «Tricolore», oltre a vincere, doveva aspettarsi che il Perù cadesse a Lima in Paraguay, cosa che non è accaduta.

Ore dopo, molti sono i responsabili di questo fallimento e pochi che assumono e vengono ad affrontare la dolorosa eliminazione. La verità è che ciò che viene fatto è fatto e la Colombia ha commesso molti errori che hanno portato a questa situazione.

Al momento, il futuro della nazionale è piuttosto cupo e la continuità di Reinaldo Rueda è un paradigma e lo stesso accade con diversi riferimenti che l'età e soprattutto il loro calcio non darebbe loro per il prossimo processo di coppa del mondo.

La Coppa del Mondo 2026, che si terrà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, sarà la prima edizione con 48 squadre, quindi non ci sono scuse per non ottenere un biglietto per l'evento orbitale su cui si deve lavorare d'ora in poi.

Uno dei più forti critici della squadra nazionale colombiana è stato Freddy Rincón. In diverse occasioni il «Colosso di Buenaventura» è stato duro con i processi della squadra nazionale sia con José Néstor Pékerman che con quello attuale con Reinaldo Rueda.

Durante la trasmissione del programma «Il meglio della data» di Win Sports, ha avuto come ospite Freddy Rincón, che non ha esitato a dare la sua opinione dopo l'eliminazione della squadra nazionale colombiana.

Prima di tutto, per lo storico colombiano, diversi membri della nazionale colombiana mancavano di umiltà e amore per la maglia.

Allo stesso modo, Freddy ha sottolineato nuovamente James Rodriguez, considerando che il giocatore di Al-Rayyan non ha alcun livello per stare con la Colombia e per questo motivo non dovrebbe essere chiamato.

Inoltre, l'ex giocatore brasiliano del Corinthians, ha assicurato che questo passo falso della nazionale va di pari passo con il presente che vive il calcio professionistico colombiano, che ha perso importanza a livello internazionale.

