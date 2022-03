Luis Sinisterra continua ad aggiungere pretendenti in Europa

Le buone prestazioni di Luis Sinisterra con il Feyenoord all'Everidivise hanno suscitato l'interesse di diverse squadre del vecchio continente che vogliono contare sui servizi del giocatore colombiano. Attualmente, l'ex Once Caldas è concentrato con la squadra nazionale colombiana che definirà martedì prossimo la sua qualificazione per il Qatar 2022 quando affronterà il Venezuela di José Néstor Pékerman a Puerto Ordaz.

Va notato che Luis Sinisterra ha giocato 65 minuti nella vittoria della nazionale 3-0 contro la Bolivia, giovedì scorso al Metropolitano de Barranquilla per le qualificazioni sudamericane. In questa stagione, l'ala 22enne ha segnato 18 gol con la sua squadra ed è considerato uno dei giocatori colombiani più preziosi del pianeta.

Secondo Transfermarkt, un portale specializzato in trasferimenti, ha collocato il colombiano al settimo posto, con un prezzo di 18 milioni di euro. Nel giugno 2018, Feyenoord ha acquisito i diritti sportivi di Sinisterra per quasi 2 milioni di euro.

I 10 calciatori colombiani più preziosi:

1. Luis Diaz - 40 milioni

2. Davinson Sanchez - 30 milioni

3. Duvan Zapata - 30 milioni

4. Luis Fernando Muriel - 22 milioni

5. Yerry Mina - 20 milioni

6. Wilmar Barrios - 20 milioni

7. Luis Sinisterra - 18 milioni

8. Jhon Cordoba - 17 milioni

9. Rafael Santos Borre - 17 milioni

10. Matheus Uribe - 16 milioni.

Secondo i media del vecchio continente, ci sono diverse squadre interessate a Luis Sinisterra. Prima di tutto, si è saputo che l'Atlético de Madrid in Spagna avrebbe chiesto del Quilichao, nato a Santander, come era noto anche nei giorni scorsi che il Real Betis lo ha nei loro piani per la prossima stagione la caffettiera.

Mentre in Italia si dice che il Milan, l'attuale leader della Serie A, vorrebbe vincere la firma di Luis Sinisterra e si parla anche che un major di Premier League sia dietro ai gol del talentuoso colombiano.

D'altra parte, Luis Sinisterra ha fatto riferimento ai commenti della stampa colombiana quando gli hanno chiesto della nuovissima aggiunta del Liverpool dall'Inghilterra, Luis Díaz.

Inoltre, durante un'intervista al quotidiano Marca, il giocatore del Feyenoord ha parlato di cosa può portare a «La Tricolor» in queste due partite cruciali del turno di qualificazione.

