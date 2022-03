Qatar Qualifiers 2022LIVE: programma e canali TV delle qualificazioni datano 17

Qualificazioni Qatar 2022: Questo giovedì 24 marzo si terrà la 17esima e penultima data delle qualificazioni che decideranno i due posti diretti e il ripescaggio della Coppa del Mondo. Ecco gli orari e i canali televisivi delle cinque partite della giornata.

Quattro squadre sudamericane giocano le loro occasioni per qualificarsi per la Coppa del Mondo del Qatar 2022: Ecuador, Uruguay, Perù, Cile e Colombia, con difficoltà minori o maggiori devono confermare la loro quota diretta, assicurarsi o ripescare o colpire il colpo per arrivare tra il terzo e il quarto posto in classifica e assicurarsi una quota diretta; o assicurarsi il quinto posto per giocare nel ripescaggio della Coppa del Mondo.

La FIFA ha ordinato che tutte le partite delle squadre che matematicamente mantengono le aspirazioni per andare alla Coppa del Mondo vengano giocate nello stesso giorno e contemporaneamente, al fine di dargli trasparenza e mantenere lo spirito della competizione.

La partita Perù vs Uruguay si giocherà a Montevideo e potrebbe decidere la qualificazione diretta di La Celeste se vince o forza una definizione all'ultima data se il bianco e il rosso non perdono.

Ecuador vs Paraguay è la partita che potrebbe confermare uno dei due posti diretti alla Coppa del Mondo nel 'Tri' che gli basta per non perdere come ospite a Ciudad del Este per garantire dal terzo posto la sua qualificazione contro la squadra Guaraní che non ha più scelta.

Brasile vs Cile, giocato allo stadio Maracana di Rio de Janeiro, sarà una sfida per la 'Roja se vuole entrare in lotta per almeno il quinto posto nel ripescaggio. Inoltre, tenendo conto che chiuderà il turno di qualificazione contro l'Uruguay a Santiago.

Colombia vs Bolivia a Barranquilla sarà un duello di vita o di morte per i coltivatori di caffè. Solo una vittoria lo manterrebbe con la possibilità di tornare dal settimo posto nella classifica delle qualificazioni. Si aspetta anche la combinazione di altri risultati che lo lasceranno con opzioni per l'ultima data.

Argentina vs Venezuela si affrontano da posizioni opposte e per completare la partita dei playoff. La squadra albiceleste è già qualificata per la Coppa del Mondo e la marcia 'Vinotinto' eliminata all'ultimo posto in classifica.

APPUNTAMENTO DI DATE 17 DELLE QUALIFICAZIONI DEL QATAR 2022

Giovedì 24 marzo

Uruguay vs Perù (Stadio Montevideo Centenario)

Colombia vs Bolivia (Stadio metropolitano Roberto Melendez di Barranquilla)

Brasile vs Cile (Stadio Maracanà di Rio de Janeiro)

Paraguay vs Ecuador (Stadio Antonio Aranda a Ciudad del Este)

venerdì, 25 marzo

Argentina vs Venezuela (Stadio Monumentale di Buenos Aires)

CALENDARIO DELLE PARTITE DEI PLAYOFF

(Ora locale per paesi)

Messico: 17:30 (17:30)

Perù, Colombia ed Ecuador: 18:30 (18:30)

Bolivia, Venezuela e Stati Uniti: 19:30 (19:30)

Argentina, Brasile, Cile, Paraguay e Uruguay: 20:30 (20:30)

Spagna: 12:30 (il giorno successivo) (00:30 orario)

Qatar 2022Qualifiers LIVE: programma e canali TV delle 17 qualificazioni (Foto: Movistar Deportes)

CANALI TV DAL PERÙ PER GUARDARE LE PARTITE IN BASE AI PLAYOFF

Giovedì 24 marzo

Canale TV: Movistar TV - Movistar Deportes canale 3 | canale 703 HD

Colombia vs Bolivia

Canale TV: Movistar TV - Obiettivo Perù canale 14 | canale 714 HD

Brasile vs Cile

Canal TV: Movistar TV - Più canale TV 6 | canale 706 HD

Paraguay contro Ecuador

Channel TV: Movistar TV - Events TV canale 11 | canale 711 HD

venerdì, 25 marzo

Argentina contro Venezuela

Canale TV: Movistar TV - Movistar Deportes canale 3 | canale 703 HD

CANALE TV PER GUARDARE LE PARTITE PER LE QUALIFICAZIONI QATAR 2022

Giovedì 24 marzo

Uruguay vs Perù

Canale TV: Movistar Deportes e America TV (Perù) | VTV (Uruguay)

Colombia vs Bolivia

Canal TV: Caracol TV (Colombia) | Tigo Sports (Bolivia)

Brasile vs Cile

Canale TV: SporTV, Canais Globo e Now Net di Claro (Brasile) TNT Sports e TNT Sports Go (Cile)

Paraguay contro Ecuador

Canale TV: Tigo Sports (Paraguay) Il canale calcistico-ECDF (Ecuador).

venerdì, 25 marzo

Argentina contro Venezuela

Canale TV: TV pubblica e TyC Sports (Argentina) | TLT (Venezuela)

CLASSIFICA PLAYOFFS

Qatar 2022 Qualifiers Leaderboard pre-data 17

POSIZIONE | PAESE | PUNTI | GOAL DIFFERENCE

1. Brasile | 39 (+27 DG)

2. Argentina | 35 (+16 DG)

3. Ecuador | 25 (+10 DG)

4. Uruguay | 22 (-3 DG)

5. Perù | 16 21 (-4 DG)

6. Cile | 19 (-1 DG)

7. Colombia | 17 (-3 DG)

8. Bolivia | 15 (-12 DG)

9. Paraguay | 13 (-14 DG)

10. Venezuela | 10 (-16 DG)

APPUNTAMENTO DELLA DATA 18 DELLE QUALIFICAZIONI DEL QATAR 2022

Perù vs Paraguay (Stadio Nazionale di Lima)

Ecuador vs Argentina (Stadio Monumentale di Guayaquil)

Bolivia vs Brasile (Stadio Hernando Siles a La Paz)

Cile vs Uruguay (Stadio San Carlos de Apoquindo a Santiago)

Venezuela vs Colombia (Stadio Cachamay a Puerto Ordaz)

