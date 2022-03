Stephanie Cayo confonde il gergo peruviano nel video di Netflix e infastidisce i fan: «L'avocado è una persona noiosa»

Questo venerdì 18 marzo è uscito «Until we meet again», il primo film peruviano prodotto da Netflix. L'attrice peruviana Stephanie Cayo, che condivide il ruolo principale con Maxi Iglesias, faceva parte di un video promozionale per il gigante dello streaming. Tuttavia, le critiche non si sono fatte attendere a causa di una sfortunata confusione. Questo è quello che è successo.

Il membro della famiglia Cayo è apparso in una clip di TikTok su Netflix America Latina, dove si sente incoraggiare gli utenti a imparare qualcosa in più sul dialetto che di solito viene usato nel nostro paese. «Ehi piccola fighetta! Sono Stephanie Cayo e Netflix parla anche peruviano, pe'. Queste sono alcune frasi in modo che quando vanno nel mio paese possano imitarle», afferma l'artista nazionale.

Stephanie ha spiegato con successo il significato dell'espressione «Asu mare!» , indicando che questo gergo peruviano viene usato quando «qualcosa ti sorprende molto». Tuttavia, non ha subito la stessa sorte quando ha dovuto interpretare la parola «avocado», un frutto che è popolarmente conosciuto in altri paesi come «avocado» e che è ampiamente usato come complemento nei piatti nazionali.

«L'avocado è avocado, ma chiamiamo anche avocado a qualcuno che è annoiato. Quindi, diciamo 'ehi, non essere avocado, be', 'o 'non fare avocado in testa, calmati, rilassati'», ha detto. Dopo di che, ha spiegato il significato di altre frasi come «già» e «al toque».

GLI UTENTI LO CHIEDONO

I netizen non hanno esitato a criticare Stephanie Cayo per aver definito erroneamente il significato di «avocado». Per molti, questa parola si riferisce all'imbarazzo che qualcuno può provare a causa di una certa situazione imbarazzante o scomoda. Altri hanno affermato che è anche legato all'essere «preoccupati».

«Come quando fingi di avere una strada», «Che so che l'avocado è come dire vergogna», «Qualcuno può spiegare al Cayo cosa significano veramente quelle frasi», «Questo video va bene avocado», sono stati alcuni commenti sulla piattaforma.

Reazione degli utenti al video di Stephanie Cayo. (Foto: TikTok Capture)

Ma non è la prima volta che Stephanie riceve critiche. L"attrice nazionale ha affrontato domande difficili nelle ultime settimane per protagonista di «Until we meet again», un film che racconta la storia d'amore di un backpacker con un uomo d'affari spagnolo (Maxi Iglesias).

I netizen hanno messo in dubbio il film diretto da Bruno Ascenzo per aver assunto un'attrice bionda, dalla carnagione bianca e dagli occhi azzurri; e non una con tratti andini, considerando che la storia si svolge a Cusco. La polemica è stata alimentata quando la rivista Vogue Mexico l'ha definita una «attrice andina», generando ogni tipo di commento su Twitter.

RISPONDE ALLE CRITICHE PER «ATTRICE ANDINA»

A causa delle forti critiche ricevute su Twitter, l'attrice ha deciso di parlare sulla sua piattaforma per chiarire che «Until we meet again» non cerca di rappresentare le donne andine, tanto meno di averle come riferimento per gli abitanti di Cusco.

«Non rappresento una donna andina. Ma sono nato qui. «Until we meet again» non è un film che cerca di rappresentare le donne andine. È una storia romantica di due ragazzi che si incontrano nel nostro bellissimo Perù e hanno un viaggio indimenticabile», ha scritto l'artista nazionale.

Allo stesso modo, Cayo ha osato raccomandare ai suoi seguaci di concentrarsi sul lavoro per i loro sogni piuttosto che cercare di «distruggere» quello degli altri. «Ti do un consiglio... Non sono andato avanti parlando male degli altri. Ero molto impegnato a lavorare su ciò che mi piaceva (da quando avevo 9 anni). Non ho più trecce o denti grandi, ma sono la stessa ragazza con sogni «impossibili». Sono molto orgoglioso di questo film. »

Stephanie Cayo risponde ai suoi detrattori. (Foto: Twitter)

