Un nuevo protagonista del mundo cripto redefine la administración corporativa en América Latina

La gestión de los fondos corporativos atraviesa un momento clave a nivel global. Diversas empresas internacionales comenzaron a integrar Bitcoin a sus reservas desde 2020. En tanto, en varios países latinoamericanos, el contexto económico ejerce presión sobre las estrategias tradicionales y abre paso a nuevas alternativas.

Entre estas alternativas, la migración de las tesorerías corporativas a plataformas blockchain se instaló como una respuesta estratégica. Las compañías buscan mayor eficiencia, liquidez y transparencia en sus operaciones diarias, así como acceso a fuentes de financiamiento más competitivas.

La digitalización financiera y el avance de los activos tokenizados

Estimaciones de organismos como Boston Consulting Group y Citi proyectan que, para 2033, la economía global de activos digitales podría alcanzar los 18,9 trillones de dólares. A su vez, el mercado de stablecoins superaría los 4 trillones de dólares en 2030.

Desde esta perspectiva, los números reflejan un proceso de adopción que va de la mano con la transformación operativa de las propias empresas.

En América Latina, la necesidad de garantizar reservas sólidas, liquidez y acceso a crédito llevó a explorar nuevas formas de gestión del capital. El surgimiento de plataformas especializadas permitió que las firmas comiencen a administrar sus activos sobre entornos on-chain, con reglas de seguridad y gobierno equiparables a las de los mecanismos tradicionales.

Un ejemplo de este proceso es Crocante, que se presenta como la primera startupen América Latina que opera como Digital Asset Treasury Company (DATCO). Orientada al segmento corporativo regional, trabaja para instalar una capa blockchain institucional, con el objetivo de optimizar la administración de activos y simplificar los procesos desde una infraestructura digital auditable y transparente.

El equipo detrás de Crocante

El desarrollo de la plataforma cuenta con la experiencia de referentes clave del sector. El CEO es Martín Fernández, emprendedor tecnológico y pionero en el ámbito cripto regional, fue fundador de SenseiNode, reconocido proveedor de infraestructura de staking en América Latina, que alcanzó más de USD 1.500 millones en activos bloqueados, según datos publicados.

Por su parte, Miguel Schweizer, especialista en finanzas digitales, es cofundador de Quantia y gestionó carteras cripto de alto patrimonio, superando los USD 1.000 millones en volumen anual de trading, según informó a este medio. En tanto, Facundo Medina, desarrollador enfocado en DeFi, trabajó junto a la Ethereum Foundation en proyectos de seguridad y operaciones blockchain, y participa activamente de la comunidad técnica de SeedLatam.

Según informó Crocante, la compañía, ya recaudó USD$ 1 millón en su ronda Pre-Seed.

Facundo Medina, Martin Fernández, Miguel Schweizer, fundadores de Crocante (Crocante)

Una estructura pensada para empresas argentinas

El modelo que propone Crocante integra diferentes conceptos en un solo ecosistema, articulados para responder a las necesidades de los responsables financieros. La solución se sustenta en cinco pilares principales:

Custodia segura: Aplica a través de herramientas empresariales como Fireblocks, con políticas de control y cuentas segregadas.

Gestión de reservas: Permite operar tanto con criptomonedas como con instrumentos tokenizados, incluidas stablecoins y bonos del Tesoro.

Rendimiento y crédito: Facilita el acceso a mercados de dinero descentralizados y líneas de crédito institucional respaldadas en activos digitalizados.

Transparencia total: Proporciona informes en tiempo real y pruebas de reservas para facilitar auditorías y supervisión.

Automatización: Se conecta con sistemas ERP para eliminar obstáculos en los procesos contables y asegurar una rápida liquidación de transacciones.

La propuesta cobra un sentido particular en el contexto latinoamericano, donde las pequeñas y medianas empresas representan más del 50% del producto bruto interno y, en amplios sectores, aún carecen de soluciones digitales para su administración financiera cotidiana.

Los desafíos de la transición hacia la economía digital

El cambio estructural hacia la tokenización de activos financieros presenta incertidumbres. El mayor desafío se encuentra en el plano cultural, ya que muchas compañías aún mantienen una fuerte dependencia de esquemas bancarios convencionales y muestran cautela frente a nuevas herramientas tecnológicas.

La educación y la adopción responsable resultan elementos clave para diferenciar plataformas seguras y reguladas de otras alternativas que pueden generar desconfianza. “El foco debe estar en la transparencia y la seguridad de las operaciones para devolver la confianza al usuario corporativo”, destacó Martín Fernández, CEO de Crocante.

Un aliado para modernizar las finanzas corporativas

Desde su perspectiva como proveedor de infraestructura digital, Crocante busca posicionarse como un socio estratégico de las empresas latinoamericanas interesadas en dar el salto hacia la economía programable.

El despliegue de nuevos servicios digitales y la posibilidad de auditar en tiempo real las reservas y operaciones se plantean como factores diferenciales en la modernización financiera de la región.

