El Kuelgue y sus 20 años de historia en un show único con Wos y Zoe Gotusso

Julián Kartun lideró una fiesta musical única (Crack)

La noche del viernes 23 de agosto, El Kuelgue celebró dos décadas de trayectoria con un show completamente agotado en el Movistar Arena de Buenos Aires. El concierto demostró, una vez más, por qué la banda liderada por Julián Kartun sigue siendo un ícono de la música argentina.

Pasadas las 21.30 horas, se escucharon los primeros acordes de “Peluquita”, que rápidamente hicieron que el público se entregara a la fiesta. Seguido por “Sinoca” y “Chiste”, a medida que la noche avanzaba, la banda conformada en Villa Crespo ofreció un recorrido por todo su playlist, el cual incluyó la reversión de grandes éxitos como “La Fama” y “Jimena”, donde la improvisación y la fusión de géneros se convirtieron en protagonistas.

La banda reversionó éxitos como "Jimena" y "La Fama" (Crack)

Uno de los momentos más destacados del encuentro fueron las colaboraciones especiales. Zoe Gotusso se unió a El Kuelgue para interpretar “Carta Para No Llorar”, aportando una dosis de sensibilidad y armonía a la ya mágica noche. En otro momento estelar, Wos hizo su aparición para envolver al público con una versión electrizante de “Parque Acuático”, donde la improvisación y el beatbox se fusionó con el talento de Julián Kartun.

Además, no faltó el repaso por grandes éxitos con un medley que incluyó temas emblemáticos como “Roma”, “Paradise” y “Carece”, una secuencia nostálgica que fue acompañada por el fandom presente. En una muestra de su capacidad para reinventarse, El Kuelgue interpretó una versión de “Could You Be Love” que dejó claro su talento para explorar nuevos estilos sin perder su esencia única.

Wos encendió al público con su participación en "Parque Acuático" (Crack)

La noche culminó con una serie de temas que llevaron el espectáculo a otro nivel. Desde “Soñar con Ovnis” hasta el explosivo final con “Still + Monkey”, el Movistar Arena se transformó en una verdadera fiesta, donde un coro góspel acompañó a la banda en la interpretación de “Díganselo”.

Kartun, con su estilo único, interactuó constantemente con el público, creando una conexión especial que hizo de esta presentación algo más que un simple concierto. La puesta en escena, que combinó luces impactantes y una escenografía dinámica, contribuyó a la atmósfera festiva que se vivió en el Movistar Arena.

El cierre fue una explosión con "Still + Monkey" (Crack)

Gira europea: una conquista internacional

Durante, casi dos meses, la gira de “Hola Precioso”, los llevó a visitar y a encontrarse con los argentinos que viven en el viejo continente. Con entradas agotadas, la banda visitó ciudades icónicas como Madrid, Barcelona, Berlín y Londres.

La gira por Europa le permitió a este icónico grupo consolidar su lugar en la escena de la música global y demostrar que su mezcla de humor, música e improvisación trasciende fronteras.

El medley nostálgico incluyó "Roma" y "Carece" (Crack)

Lo que viene

El Kuelgue continúa demostrando que, después de 20 años, su magia y capacidad de sorprender sigue más vigente que nunca. Para el futuro, ya está programada una fecha para el 1 de noviembre en el Movistar Arena y otra para el 9 en Mar del Plata.

Sin dudas, la expectativa por lo que vendrá en esta nueva década de su carrera no podría ser mayor para la banda oriunda de Villa Crespo: empieza una nueva etapa que promete más shows inolvidables, con la esencia que caracteriza al grupo desde el primer día.