A pesar de todo, con su Meghan lejos y con un nuevo matrimonio, Egelson no puede escaparse de su pasado. Hace pocas semanas soportó una guardia periodística mientras se cortaba el pelo. Al salir de la barbería le preguntaron qué opinaba acerca de la decisión de Harry y Meghan de dejar sus deberes reales. El hombre miró entre asombrado y fastidiado y solo respondió que no tenía nada que comentar. A diferencia de los parientes de Meghan que no pierden oportunidad de hablar frente a la prensa pestes de la esposa de Harry, desde que se supo su compromiso con el príncipe, Trevor jamás habló de su ex ni mal, ni bien. Lo que se dice un verdadero caballero.