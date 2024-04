La asombrosa vida de la influencer Ballerina Farm: 8 hijos, concursos de belleza y 9 millones de seguidores

A Dos Semanas De Haber Dado A Luz A Su 8 Hijo, Hannah Neeleman Participó Del Concurso De Belleza Mrs America En Las Vegas

Que una ama de casa tenga 9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram no es moneda corriente. Qué hace tan especial a la bella Ballerina Farm, cuyo nombre es Hannah Neeleman (33). ¿Por qué atrae las miradas en todo el mundo en el interior de su granja a 50 kilómetros de Salt Lake City, en Utah. Básicamente, comparte el día a día de sus rutinas domésticas con sus 8 pequeños hijos - 5 mujeres y 3 varones-. Cada vez que cocina en las enormes ollas de su rústica, cálida y bien equipada cocina, propone recetas con productos de su granja, con huevos frescos que acaba de recoger en un canasto o leche de su vaca Tulip, que ella ordeña, sola o acompañada de alguno de sus hijos. Pero eso no es todo lo atractivo de su ajetreada vida lo que despierta fascinación al común de la gente en Instagram y TikTok. Hannah suele participar de concursos de belleza para mujeres casadas de todo el mundo. El último que compartió con sus seguidores fue en enero de 2024, Mrs American, donde lució un traje de baño a dos semanas de haber dado a luz a su octavo hijo, Flora Jo. “Todavía sangro un poco”, confesó a The New York Times.

La familia es la carta de presentación de su granja y productos Ballerina Farm

Hasta 2021, la ex bailarina formada en el tradicional conservatorio neoyorquino Juilliard, no tenía más de 200 mil seguidores en su IG. Fue un día que participó en uno de estos concursos de belleza que se convirtió en un fenómeno de redes. En 2023, convertida en una gran influencer, Hannah fue coronada como Mrs American. Si bien es oriunda de Utah, en esa oportunidad representó a Dakota del Sur. En la competencia, un miembro del jurado le preguntó a Hannah, quien profesa la religión mormona -es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días-: “¿Cuándo te sentiste más empoderada?”. Ella respondió: “He vivido ese sentimiento siete veces, cada vez que he traído al mundo estas siete almas sagradas, cada vez que he tenido en mis brazos a mis bebés recién nacidos. El sentimiento de la maternidad y de traerlos al mundo es el sentimiento más empoderante que he vivido nunca”.

Hannah Neeleman fue Mrs Utah en 2021

En el posteo de Instagram con la banda del concurso corrido hacia un lado, mientras amamanta a su beba recién nacida en Las Vegas, contó aspectos de su familia numerosa que no dejan de sorprender y del momento en particular que estaba viviendo. Dijo que su padre, que estaba enfermo -y pocos días después murió-, pudo verla participar en ese certamen. Que además pudo pasar tiempo con su nieta Flora Jo. “¡Ella es la nieta número 58 de mis padres!”, reveló. También contó que la acompañó una de sus hermanas, madre de 10 niños, que estaba también con su recién nacido. A continuación, una seguidora comentó: ¿Cómo hacen para tener esas caras, esa piel y esos cuerpos con 8 y 10 hijos?

Los seguidores miran atónitos las actividades que despliega esta “súper madre”, que trabaja sin descanso a toda hora en esta granja situada en un valle montañoso y fértil de Kamas, de inviernos nevados y veranos frescos.

Quienes siguen sus historias también preguntan con frecuencia quién cuida a los chicos y cómo los educan en este lugar que por las imágenes se adivina un paisaje solitario, perdido en un valle rodeado de montañas, alfombradas de blanco durante los crudos inviernos. En Utah las temperaturas mínimas rozan los 15 grados bajo cero. La audiencia está atenta a los detalles, también opina y cuestiona aspectos de la vida que comparte Ballerina Farm. Como por ejemplo, que les de leche cruda, sin pasteurizar a sus hijos y el peligro que conlleva. A veces, les da un vasija a los pies de la vaca.

Ballerina Farm recoge huevos en su granja de Utah para preparar un plato en base a huevos duros de su granja acompañado por su pan de masa madre

En Youtube Ballerina Farm es presentado como un canal de aventuras, trabajo duro y estilo de vida elegidos por dos jóvenes de la ciudad que quisieron vivir el sueño de una granja moderna. En su página Web cuenta algo sobre ellos. Que su marido Daniel es estudiante de historia y está terminando su maestría. Y también dedica unas palabras sobre sus pequeños: “Los niños son salvajes, trabajadores y educados en casa por su madre”. Y le faltó decir “y una maestra”. Según la entrevista concedida a The New York Times, Ballerina contó que recibe a una docente a domicilio para sus hijos en edad escolar y ocasionalmente llama a una niñera para programar alguna salida nocturna. Se suma un asistente personal, que seguramente le ayuda con los videos y tiene empleados agrícolas.

La cuenta puede ser comparada con un reality show, con millones de personas curioseando la “intimidad” de su casa. Están quienes comparan el contenido con serie de los años setentas, La Familia Ingalls. La pequeña casa en la pradera, una vida al natural. La exitosa influencer, que luce hermosos vestidos a cuadros, de figuritas de Sarah Kay, saca partido de tanta visita, haciendo publicidad no solo de los productos de su granja, sino también haciendo promoción a grandes empresas.

El nombre de Ballerina Farm responde tanto a su persona, como a la marca que gestiona que comercializa a todo el mundo, como su harina de trigo orgánico alto en proteínas, velas de cumpleaños (que ellos usan todo el tiempo) jabón artesanal exfoliante que raspa con pan rallado de sus panes de masa madre y son perfumados con aceites esenciales de lavanda y lemon grass. También comercializa miel cruda sin filtrar, cajas de carne picada de animales criados en la granja, sales saborizadas, elementos de cocina, algo de ropa y más.

Hannah Neeleman Coloca Flores Frescas En Diferentes Ambientes De Su Casa Con La Ayuda De Sus Hijos

Resulta curioso que en estos tiempos que millones de personas se encuentren interesadas en la vida de una mujer dedicada por elección y por completo al cuidado de sus hijos, abocada a tareas domésticas, rurales, cuyo hobbie es participar de concursos de belleza, una actividad femenina de otros tiempos. En las redes fue señalada con una tradwife (esposa tradicional) quienes comenzaron a hacerse notar en las redes, mostrando sus vidas replegadas a la vida hogareña, cocinando rico para sus maridos y sus hijos. Sin embargo, Hannah se despegó de ese grupo con el que dijo no sentirse identificada. Más allá de la actividad que despliega, no hay que olvidar que está trabajando de influencer a tiempo completo y es la cara de su marca Ballerina Farm.

Mientras cocina con sus bebé en brazos o en un portabebés, también surge otra pregunta: por qué trabaja tanto si ya es millonaria, pero esa es la vida que eligió Hannah. Y actualmente, con su familión visto como un show seguido por millones, es improbable que cambie de rumbo por más que su patrimonio continúe creciendo. Además, hay un factor ligado a una creencia, a su religión. Se estima que cerca del 60 % de la población de Utah son mormones y para ellos la familia es central en sus vidas y creen en el paso a la eternidad. Los miembros de este movimiento comenzaron a establecerse en Utah a partir de 1847, después del asesinato en Illinois del fundador de la religión, Joseph Smith, para practicar su religión sin padecer persecuciones.

Ballerina Farm ordeñando a su vaca Tulip

Casada con un millonario

Hannah tuvo en su infancia una familia parecida a la propia compuesta por 9 hermanos. Mormones de Springville, en el estado de Utah, propietarios de una tienda de flores. A los 16 años recibió una beca para formar parte del programa de ballet de la Brightman Young University. Y completó sus estudios de ballet en la Juilliard School. En un feriado por el Día de Acción de Gracias conoció a Daniel Neeleman en Utah, con quien se comprometió a las 3 semanas de conocerse.

Su marido, Daniel también es mormón, creció en familia con sus nueve hermanos, estudió igual que ella en la Brigham Young University. Hasta ahí muchas coincidencias, con la diferencia de que Daniel es millonario. Es uno de los hijos de David Neeleman, un empresario brasileño estadounidense fundador de cinco líneas aéreas, entre ellas JetBlue.

Hannah y Daniel vivieron a lo largo de cuatro años en San Pablo, Brasil. Él trabajaba como director en una empresa de su padre. De regreso a Utah, mientras estudiaba en una escuela de negocios y trabajaba en otras empresas de su padre, pasaron tres años buscando tierras de cultivo para levantar su granja. En 2017 compraron unas, pero la definitiva las encontraron en 2018, que hoy se llama Ballerina Farm.

Hannah Neelman Es Una Bailarina Formada En Una De Las Academias De Danza Más Prestigiosas De Estados Unidos, El Conservatorio Juilliard De Nueva York

Hannah Wright, así se apellidaba de soltera, compitió en el certamen de Miss Nueva York por primera vez mientras estudiaba ballet en la Escuela Juilliard. Después de casarse y tener hijos comenzó a competir en Mrs. American (Sra. América), que es exclusiva para mujeres casadas. Así fue como fue coronada Mrs Utah en 2021. Y también como Mrs American en 2023, en representación de South Dakota.

Ballerina Farm es actualmente una de las influencers más destacadas de Estados Unidos. La bailarina tiene atrapada a la audiencia. Ya forma parte de sus vidas. Ella los hace parte de sus actos más privados, como dar a luz a un bebé en cuclillas dentro de su bañera. O del funeral de su padre, que mostró en su féretro, para quien decoró un tapiz de flores que también lució como una falda en una extraña sesión de fotos. Nunca se sabe con qué actividad sorprenderá. Los millones de seguidores estarán atentos.