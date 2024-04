A 85 años del debut de Gaby, Fofó y Miliki: su éxito en Argentina, la fortuna que dejaron en Cuba y el triste final

Gaby, Fofó Y Miliki Cantan "Hola Don Pepito, Hola Don José" En La Película "Había Una Vez Un Circo", Dirigida Por Enrique Carreras

En una entrevista realizada hace unos pocos años, el payaso Fofito, hijo de Fofó, contó una anécdota que tuvo como protagonistas a su padre y Francisco Franco. Cuando al Generalísimo le informaron que se había producido un incendio en los estudios de la Televisión Española, su primera reacción fue preguntar: “¿Le pasó algo a Fofó?”. A quienes lo conocían no les extrañó la pregunta, porque era sabido que el dictador era fanático de “Los payasos de la tele”, el exitoso programa que a principios de la década de los ‘70 Gaby, Fofó y Miliki tenían en la TVE.

Por una de esas casualidades de la historia, los hermanos Gabriel Aragón (Gaby) y Alfonso Aragón (Fofó) y Emilio Aragón Bermúez (Miliki) se presentaron por primera vez juntos en el legendario Circo Price de Madrid el 24 de abril de 1939, apenas tres semanas después de que Franco declarara la victoria de las “tropas nacionales” en la Guerra Civil Española. “En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado”, había comunicado “el generalísimo” a todo el país en el parte de guerra firmado de puño y letra el 1° de abril de ese año, 23 días antes del debut de los Aragón.

Ese lunes 24 de abril – extraño día, un lunes, para debutar – Gaby, Fofó y Emilín (que luego cambiaría su apodo por Miliki, se presentaron con los roles que el trío de payasos conservaría durante toda su trayectoria: Gaby como clown – hablador y autoritario - y maestro de ceremonias, Fofó como payaso augusto – bromista y extravagante – y Miliki en el rol de trombo o contra-augusto – el tercero en discordia que desbarata las intenciones de los otros dos para ponerlos en ridículo -, un papel que asumió cuando era todavía un niño. En esos primeros tiempos, en ocasiones también actuaban junto con su hermana Rocío, bailaora de flamenco.

Gaby, Fofó y Miliki de niños a principios de la década del 30 posan junto a su tío Thedy y sus primos Nabucodonosorcito y Zampabollos (Wikipedia)

Sin embargo, pese a que fueron muy bien recibidos por el público de esa España de la posguerra civil - todavía convulsionada por los movimientos de resistencia y la feroz represión de la dictadura -, siete años después de aquel debut debieron emigrar en busca de mejores horizontes artísticos y económicos para solo volver 27 años más tarde – cuando el régimen de Franco ya agonizaba – y ser realmente profetas en su tierra natal.

Familia de payasos

El linaje circense de los Aragón se remontaba al siglo XIX, porque Gaby, Fofó y Miliki eran hijos y sobrinos de payasos. Su padre era Emilio Aragón Foureaux, más conocido como Emig. Sus tíos, José María y Teodoro Aragón Foureaux, también eran payasos, conocidos por los nombres artísticos de Pompoff y Thedy como nombres artísticos. Esos hermanos también conformaban un trío de características parecidas al que, años más tarde, consagraría a sus descendientes.

Los primos de Gaby, Fofó y Miliki también eran payasos: uno de ellos, José Aragón Hipkins, era conocido como Nabucodonosorcito, y el otro, llamado Emilio como Miliki, utilizaba el nombre artístico de Zampabollos.

Los abuelos tampoco eran ajenos al mundo del circo: Gabriel Aragón Gómez, conocido como el Gran Pepino, habían trabajado en distintos espectáculos circenses acompañado por su mujer, Virginia Foureaux, e incluso el tatarabuelo del trío, un ex militar francés llamado Jean Philippe Foureaux, había incursionado en ese tipo de espectáculos, pero no como payaso sino como domador de caballos.

Gaby, Fofó, Miliki Y Fofito Cantan La Gallina Turuleca

En el seno de esa familia con larga tradición de circo, Gabriel nació en 1920, Alfonso en 1923 y Emilio en 1929. Cuando debutaron como trío de payasos en el Circo Price de la capital española, Gaby tenía 19 años, Fofó acababa de cumplir 16 y Miliki era un niño de solo diez.

Hay muy pocos registros periodísticos de esos primeros años de Gaby, Fofó y Miliki y sus espectáculos, pero es seguro que esa España autoritaria y empobrecida de la posguerra civil no les resultó un lugar propicio para sus aspiraciones, por lo que en 1946 decidieron emigrar en busca de un mejor destino.

El éxito americano

La primera escala latinoamericana fue Cuba, donde se presentaron con un número en el que ya incluían instrumentos musicales, como el saxofón y el acordeón. Allí, en 1949 se presentaron por primera vez en televisión, con un programa semanal de corte circense que pronto fue exportado a otros países de habla hispana, como México, Argentina y Venezuela.

La pantalla chica y la exportación de sus programas enlatados los proyectó internacionalmente de una manera que nunca habían imaginado. Muy pronto empezaron a recibir propuestas para presentarse en vivo en Puerto Rico y los Estados Unidos, aunque nunca abandonaron del todo a Cuba, donde hicieron siempre base y vivieron con sus familias hasta el derrocamiento de Batista.

Fofito, Miliki, Fofó y Gaby en uno de sus show televisivos

Durante años corrió la versión que al salir de Cuba dejaron allí una fortuna millonaria que quedó en manos de la Revolución triunfante. En una entrevista que mucho tiempo después le hizo la televisión española, Gaby reconoció que algo así había ocurrido. “Es cierto, perdimos dinero, pero no tanto como dicen. De todos modos, nos recuperamos con creces. Hace mucho tiempo que somos ricos. No solo cobramos por los programas de TVE, sino que tenemos royalties de muchísimas otras producciones, repartidas por el mundo: libros, discos, películas, series de televisión, ropa de niños, muñecos... ¡hasta vitaminas con nuestros nombres! Y tenemos propiedades en España y Estados Unidos”, contó.

Entre 1965 y 1970 los tres payasos se radicaron en Puerto Rico, donde actuaron en un programa diario llamado “El Show de las 5″, que se convirtió en uno de los más vistos y recordados en la historia de la televisión boricua.

Además, desde 1950 venían incursionando en el mundo del disco, con éxitos como “Lo que tanto esperé”, su primer éxito, “Din don din don / el comelón”, “Gaby, Fofó y Miliki en el show de los 5″ y “Pinocho”. Con el tiempo llegarían sus canciones más famosas, esas que todavía hoy se cantan, como “La gallina Turuleca”, “Mi barba tiene tres pelos”, “Hola don Pepito, hola don José” o “Había una vez un circo”.

Poco antes de la muerte de Fofó se sumó Milikito, que aparece debajo

La Argentina y el retorno

El paso de Gaby, Fofó y Miliki, aunque fue realmente breve, todavía es recordado hoy. Llegaron en 1970, contratados por Canal 13, donde alcanzaron un éxito enorme entre la amplia oferta de programas infantiles de la época, con “El Zapato roto”, un espectáculo televisivo – siempre al más puro estilo circense - que pronto cambió su nombre por “El Show de Gaby, Fofó y Miliki”. Allí debutó, sumándose a los tres integrantes históricos, Alfonso Aragón Sac, el hijo de Fofó, con el personaje de Fofito.

El comienzo del programa, siempre con la pregunta “¿Cómo están ustedes?”, dirigida a los chicos que tenían la suerte de conseguir un lugar para ver el show en vivo, se convirtió en un latiguillo que se repetía en jardines de infantes y cumpleaños, como si fuera un código entre los chicos, que inevitablemente contestaban con un estridente “¡Bieeeen!”.

Estuvieron en la Argentina en 1972 y si permanencia no se prolongó se debió a que una oferta que les fue imposible rechazar: volver a España, el país del que habían partido más de un cuarto de siglo antes para buscar nuevos horizontes. Fue un regreso con gloria, porque el éxito logrado en América latina los había convertido, aún en ausencia, en figuras conocidas y admiradas allá.

La Televisión Española (TVE) los recibió con los brazos abiertos y su programa “El Gran circo de TVE” se convirtió en un éxito inmediato. También filmaron dos películas que batieron récords de público: “Había una vez un circo”, en 1972 (con dirección de Enrique Carreras), y “Los padrinos” al año siguiente.

El programa continuó siendo uno de los más vistos de la televisión española hasta 1983, cuando dejó de salir al aire. El trío original ya no existía, porque Fofó había fallecido en 1976 y su lugar fue ocupado por el hijo de Miliki, Emilio Aragón Álvarez, que adoptó el nombre artístico de Milikito.

Gaby, Miliki Y Fofito Anuncian La Muerte De Fofó

Un final triste

La muerte de Fofó fue un golpe enorme no solo para sus hermanos y compañeros sino también para el público infantil. El sábado siguiente al fallecimiento de Alfonso Aragón, el programa no comenzó como el tradicional “¿Cómo están ustedes?”, sino que Gaby se dirigió con rostro serio a los chicos que colmaban el estudio: “Hay una cosa muy importante que queremos deciros. Fofó está muy contento, está muy feliz. No está aquí con nosotros porque en el cielo hay muchos niños que lo esperaban y él, voluntariamente, se ha ido al cielo a cantar canciones a todos los niños que están en el cielo, pero está contento él y estamos contentos nosotros”, les dijo.

Apenas Gaby terminó de hablar, un sonriente Miliki rompió el momento de tensión con una sola frase: “Queremos que estéis contentos todos los niños de España, así que vamos a comenzar el programa de hoy”.

Si bien el programa continuó, el espíritu que había sido una de las razones del enorme éxito de la carrera de Gaby, Fofó y Miliki no tardó en desaparecer. “Cuando murió Fofó ya nada fue igual, el trío empezó a desmembrarse. Le dimos entrada a los hijos en el grupo y Emilio Aragón, el hijo de Miliki, nos separó. No me alegró la idea, siempre existe el dolor cuando dos hermanos se distancian, pero aquí pesó el egoísmo de los hijos […]. Al principio la cosa funcionó bien pero un buen día Emilio padre, Miliki, me dijo que debíamos separarnos, que él tenía que dedicarse a sus hijos”.

Sin Fofó, el grupo terminó de disolverse en 1985, después de realizar algunas giras por el país, y Gaby y Miliki siguieron sus carreras cada uno por su lado.

A pesar de ese triste final, 85 años después de aquel debut del 24 de abril de 1939 y cuando ya han pasado casi cuatro décadas de la desaparición del grupo, Gaby, Fofó y Miliki no han sido olvidados. Cada tanto, sus programas son recuperados por los canales de cable y pueden verse en YouTube, mientras que sus canciones siguen vigentes en la voz de varias generaciones de chicos que las cantaron y las siguen cantando.