Cómo impulsar su desarrollo profesional después del verano

Tomarse un descanso nos brinda el espacio necesario para desacelerar el ritmo y ver las cosas desde una nueva perspectiva. Lo ideal sería que volviéramos al trabajo con una energía renovada para reflexionar sobre nuestro progreso profesional y enfocarnos en nuestro desarrollo. Sin embargo, las presiones de nuestro trabajo diario pueden llevarnos a abandonar nuestras buenas intenciones y estancar nuestro desarrollo profesional.

Realizar un reinicio post-verano puede ayudarle a recuperar la motivación y generar impulso para su desarrollo. La idea es identificar acciones que impulsen su aprendizaje de una manera fácil de incorporar en su rutina diaria. He aquí cuatro formas de lograrlo.

1. ESTABLEZCA UN OBJETIVO DE CRECIMIENTO

Los objetivos de crecimiento se centran en las fortalezas que desea desarrollar o en las habilidades que le gustaría aprender. No necesita que alguien más los defina por usted o le dé permiso para empezar. Sin embargo, compartir su objetivo de crecimiento con su gerente y sus colegas facilita que lo apoyen y le presenten áreas de oportunidad que quizá no detecte por sí mismo.

Para crear un objetivo de crecimiento, hágase las siguientes preguntas:

-- ¿Por qué quiero ser reconocido y cómo puedo utilizar más esa habilidad?

-- ¿De quién estoy aprendiendo?

-- ¿Qué no he hecho antes y me gustaría probar?

2. CONECTE CON UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

Es mucho más fácil priorizar su desarrollo cuando no intenta hacerlo por su cuenta. Cuando aprende con otras personas, no solo es más probable que se mantenga firme, sino que también es más probable que retenga lo aprendido.

El aprendizaje en comunidad es eficiente y efectivo, lo que lo convierte en un excelente uso de su tiempo cuando intenta adaptar el desarrollo profesional a su ajetreada semana laboral. Una comunidad de aprendizaje es simplemente un pequeño grupo de personas que están conectadas por su curiosidad e interés compartido en un tema específico.

3. INICIE UN SPRINT DE HABILIDADES

Los sprints de habilidades crean un enfoque a corto plazo para su desarrollo, y son fáciles y motivadores de realizar. Completar un sprint de habilidades le brinda una sensación de logro que lo mantiene comprometido con el desarrollo de su carrera, incluso cuando las exigencias de su trabajo diario lo desvían en otra dirección.

Un sprint de habilidades de cinco días es una buena forma de empezar. Primero, elija una habilidad sobre la que quiera aprender más. Luego, utilice el siguiente plan de sprint para diseñar su enfoque diario.

-- DÍA UNO, PANORAMA DE APRENDIZAJE: Utilice la búsqueda y ChatGPT para encontrar datos clave, líderes de opinión e investigaciones disponibles sobre la habilidad en la que se está enfocando.

-- DÍA DOS, VISIÓN EXPERTA: Elija a un experto en la materia y profundice en su trabajo.

-- DÍA TRES, PÓNGALO EN PRÁCTICA: Pruebe una herramienta o una idea sobre la que haya leído en su investigación.

-- DÍA CUATRO, PIDA AYUDA: Busque a alguien en su organización que sea bueno en lo que quiere aprender.

-- DÍA CINCO, CAPTURE SU APRENDIZAJE: Pregúntese: ¿Qué he aprendido? ¿Cómo podría aplicarlo en el trabajo? ¿De qué otra manera podría desarrollarme en esta área?

4. AUMENTE LA FRECUENCIA DE SU RETROALIMENTACIÓN

La retroalimentación es una de las formas más rápidas de conocer su impacto. Cuanto más cómodo se sienta pidiendo la opinión de las personas con las que trabaja, acumulará más ideas y podrá dirigir mejor su desarrollo.

Aprovechar este momento para restablecer su enfoque del desarrollo puede generar nueva energía para su carrera. En lugar de sentirse como algo más que añadir, puede ser una nueva fuente de motivación que impulse todo lo que está intentando lograr.