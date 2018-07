—Discrepo de esa idea; creo que estoy muy poco presente. Entro y salgo del libro en momentos muy puntuales para recordar el lugar de enunciación. El libro tiene una estructura temporal doble: por un lado es la historia de Barcelona desde los romanos hasta hoy a través de los pasajes, y por otro lado es mi examen de barcelonidad. Y en el proceso del libro soy padre de dos niños. Cuando entro no tenemos hijos y llega un gato a casa, después soy padre del primer hijo y, al final, del segundo. Y nos mudamos a un barrio que he descubierto con el libro. Eso no lo digo, me pareció innecesario, pero este libro me ha cambiado la vida porque me ha descubierto Barcelona como una ciudad muy compleja, con lugares donde podría vivir. Al final del libro al Poblenou haciendo, efectivamente, el gran pasaje de mi vida que es el de haber sido padre.