El talento que pone su voz en inglés en la versión original de la película está conformado por artistas latinos que dan voz a personajes tanto de la Tierra de los Vivos como de la Tierra de los Muertos. De la Tierra de los Vivos, Anthony Gonzalez (Ice Box y The Last Ship, de TNT) presta su voz a Miguel y Renée Victor (Weeds, The Apostle) interpreta la voz de la autoritaria Abuelita.