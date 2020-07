5 claves para entender el éxito de Twitch, la plataforma de streaming de video en vivo

FILE PHOTO: A twitch sign-in screen is seen at the offices of Twitch Interactive Inc, a social video platform and gaming community owned by Amazon, in San Francisco, California, U.S., March 6, 2017. REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo

Twitch es la gran plataforma de streaming de videojuegos que creció, inclusive, más allá del mundo del gaming. Este año ganó terreno debido a la pandemia, con récords de horas transmitidas, canales únicos y audiencia viendo la plataforma al mismo tiempo. Ha tenido un “tremendo crecimiento orgánico desde el comienzo del distanciamiento social”, según señalan desde el servicio a Infobae Gaming. A continuación, 5 claves para entender al principal rival de YouTube Gaming .

Nació en 2011 cuando el sitio justin.tv, creado por jóvenes emprendedores (encabezados por Justin Kan y Emmet Shear) lanzó una beta de twitch.tv pensado para esports. El nombre refiere a “twitch gameplay” que es el tiempo de reacción de los jugadores.

El gran salto para la plataforma sucedió en 2014 cuando Amazon la compró por más de USD 970 millones. En ese mismo año, Twitch se posicionaba como la cuarta plataforma con más tráfico de internet en Estados Unidos.

El streamer Ninja Blevins dejó Twitch y se fue a Mixer en agosto de 2019 (@Ninja)

Si querés empezar a usar Twitch, podes seguir tus juegos y canales favoritos, es una lógica similar a YouTube con varios agregados. Si elegís seguir determinados títulos, en la home te mostrará retransmisiones para vos. Y tal como sucede en la plataforma de Google, te dará notificaciones, si queres, cuando comiencen.

Es posible enviar comentarios en tiempo real y te permite hacer retransmisiones de videojuegos o de lo quieras. La plataforma permite monetizar tu cuenta y retransmisiones, y tiene un sistema de monedas virtuales que se llaman Bits, que permiten enviar Cheers. Se trata de mensajes de pago que aparecen en el chat. Este es uno de los grandes atractivos para los streamers y una de las grandes diferencias con YouTube. El streamer Ninja, estrella de Twitch que abandonó la plataforma, ha llegado a ganar cerca de USD 400.000 a través de sus suscriptores.

Además, una de las categorías más populares en este momento, según informa la plataforma, es Just Chatting. “Es un claro reflejo de la interacción que ocurre dentro de la plataforma y que, a veces, funciona como una combinación de categorías”, señalan.

Sergio "Kun" Aguero abrió su cuenta de Twitch durante su cuarentena en Manchester,

Además de ser el lugar elegido por streamers para conectarse con su audiencia, transmitir horas de juego casual y de torneos profesionales, en el último tiempo Twitch se ha convertido en un lugar clave para ver deportes tradicionales y contenido en vivo.

Hace poco, el Real Madrid se hizo su canal de Twitch, y la plataforma piensa hacer crecer una categoría de deportes que incluirá transmisiones de clubes de fútbol de elite, por ejemplo. Además ofrecerá contenido de NBA y otras ligas deportivas. “Estamos colaborando con cuatro de los clubes de fútbol más grandes e innovadores del mundo. El Real Madrid y el Arsenal han comenzado recientemente a transmitir en sus canales Twitch recién establecidos, y pronto serán seguidos por la Juventus y el Paris Saint-Germain”, afirman desde la plataforma.

Cada uno de los clubes producirá contenido y experiencias exclusivas e interactivas para acercar a sus fans alrededor del mundo. Además se unirán a Twitch otras ligas como NBA, NHL (Liga profesional norteamericana de hockey), NWSL (liga profesional de fútbol femenino de Estados Unidos), RFL (Liga profesional de rugby de Inglaterra) y la UFC (compañía promotora y organizadora de combates de artes marciales mixtas en todo el mundo).

Justin Kan y Emmet Shear

Twitch también ofrece la oportunidad para que las estrellas deportivas transmitan directamente a sus fanáticos. El Kun Aguero, argentino jugador de Manchester City, se ha creado una cuenta de Twitch, slakun10, durante su cuarentena en Manchester, y en un mes tenía más de un millón de seguidores, con transmisiones de juegos como FIFA, GTA V o The Last of Us, o simplemente transmitiendo charlas con sus fans.

“Tenemos a los mejores atletas transmitiendo en Twitch como parte de nuestros esfuerzos con nuestro equipo de Partnerships, desde el cargador de Los Ángeles Austin Ekeler, el talento de F1 Lando Norris o las superestrellas de la WWE Rusev, Paige y Cesaro. Hablando de la región, tenemos al jugador del Manchester City Sergio Kun Agüero, al piloto de F1 Esteban Gutiérrez, al arquero mexicano Guillermo Ochoa y a Toto Salvio de Boca Juniors”, expresan desde la plataforma.

“Hemos visto un aumento en el uso de Twitch en las últimas semanas, con máximos históricos en horas vistas, creadores y espectadores activos diarios, pero lo más interesante es ver cómo se distribuyen entre los creadores y el público. Por ejemplo, ha habido un aumento significativo en la transmisión de nuevos creadores en Twitch. Nuestra audiencia general se encuentra en una amplia gama de categorías. Podemos compartir que los deportes y el gaming casual, en particular, están viendo un crecimiento de usuarios nuevos. Los videojuegos también siguen teniendo una audiencia extremadamente alta, impulsada por lanzamientos de alto perfil, como VALORANT” , señalan.

En el 2020, Twitch ha batido récords de audiencia, durante el primer trimestre de este año superó las 3.000 millones de horas vistas en la plataforma. De acuerdo a un informe de Streamlabs, en el segundo trimestre, las horas de consumo de contenido en la plataforma subieron a 5.000 millones, alcanzando más del 67% del mercado de servicios de transmisiones y retransmisiones de juegos.

Microsoft ha decidido dar de baja su plataforma de streaming de videojuegos Mixer

El gran competidor de Twitch hoy es YouTube Gaming que también ha crecido durante la pandemia alcanzando las 1.500 millones de horas vistas en el segundo trimestre. Otras empresas van en ese camino. Microsoft ha decidido dar de baja su plataforma de streaming de videojuegos Mixer, pero se ha aliado con Facebook Gaming para el streaming de juegos. Y así, otras compañías buscan posicionarse en ese camino, como Tencent, compañía china que creará Trovo Live para competir con Twitch.

