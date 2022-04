70 ateliers gratuits que vous pouvez suivre au CDMX : yoga, danse, herboristerie, création littéraire et plus encore

Le gouvernement de Mexico, en collaboration avec le ministère de la Culture, vous invite à vous inscrire à plus de 70 ateliers gratuits à Faro Indios Verdes, cet endroit vise à fournir une formation artistique par le biais de cours gratuits, de biens culturels et de services gratuits. Les arts visuels, les arts du spectacle, les arts populaires, le théâtre, la musique, la langue, l'artisanat, la littérature, la santé, le bien-être, les technologies de l'information et de la communication sont des cours auxquels vous pouvez postuler en remplissant ce formulaire Google https://t.co/zk6C9pjNdX, le lien sera disponible du lundi au dimanche de 10 h à 18 h.

Il n'est possible de s'inscrire qu'à trois ateliers, à condition que les horaires ne soient pas mixtes. L'inscription se fait à partir du 11 avril et se termine le 20 avril 2022. La période des ateliers se termine le 17 juillet 2022. Le réseau de phares du ministère de la Culture de Mexico invite les adultes et les enfants à participer à ces activités, qui visent à promouvoir le développement communautaire et l'exercice des droits culturels.

El interior de Faro Indios Verdes, donde se encuentran las aulas para tomar los distintos talleres. Foto de https://www.cultura.cdmx.gob.mx/https://www.cultura.cdmx.gob.mx/

L'endroit est situé sur l'Avenida Huitzilihuitl numéro 51, dans le quartier de Santa Isabel Tola dans le Gustavo A. Madero bureau du maire. Si, pour une raison quelconque, vous n'avez pas pu vous inscrire virtuellement, vous avez la possibilité de vous rendre sur place avec les documents suivants : photo d'enfant en noir et blanc ou en couleur, une copie de votre pièce d'identité officielle (si vous êtes mineur, une copie de la carte d'identité du parent ou du tuteur sera requise), vous pouvez également contacter ce téléphone pour plus d'informations 55 57816900.

Faro Indios Verdes s'est consolidé en dix ans comme l'espace culturel le plus important du nord. « Notre priorité est d'offrir une grande variété d'ateliers, car notre communauté est également diversifiée en termes d'âge, d'antécédents et de goûts. C'est cette variété qui donne de la richesse et de la vie au lieu », a déclaré Christian López Vega, coordinateur pédagogique.

Entrada principal de Faro Indios Verdes. Foto: https://www.somoselmedio.com/

Quelques ateliers en présentiel : dessin pour enfants, jeu avec le recyclage, céramique, musique et mouvement, création de contenu pour les réseaux sociaux. Danse folklorique, Doublage et création de personnages, Guitare classique, Breaking, Piano, Bien-être mental, Création littéraire, Yoga, Médecine traditionnelle et phytothérapie, Production audiovisuelle communautaire.

Certains des ateliers virtuels : arts plastiques, création littéraire, art avec des matériaux recyclés, yoga à la maison, chant populaire, cartonerie, danse contemporaine, production audiovisuelle pour la musique, réalisation de vidéoclips, marionnettes avec des matériaux recyclés, dessin, langage des signes mexicain.

Fuente en el patio dentro de las instalaciones de Faro Indios Verdes. Foto: https://media.timeout.com/

Recommandations

Les ateliers peuvent être virtuels ou en présentiel.

Les plateformes virtuelles se feront via les plateformes Jitsi, Google Meet, Classroom, Zoom et Facebook.

Pour les ateliers en présentiel, vous devez vous rendre dans les salles de classe de Faro Indios Verdes.

Si vous vous êtes déjà inscrit virtuellement, il ne sera pas nécessaire d'apporter vos documents en personne.

Si l'atelier qui vous intéresse n'apparaît pas dans la liste, c'est qu'il n'y a plus de place.

Une fois que vous êtes inscrit dans le registre, vous devez vérifier toutes vos données avant de soumettre le formulaire.

L'espace étant limité, vous devez saisir correctement l'e-mail pour éviter tout problème d'inscription.

Par e-mail, vous recevrez la confirmation et les détails supplémentaires de l'atelier.

Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte pendant les sessions.

Vous pouvez suivre Faro Indios Verdes sur Twitter, où ils publient constamment des appels à des cours, activités et également pour connaître les mises à jour sur ces ateliers.

