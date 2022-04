Au cours du débat sur la réforme de l'électricité, Margarita García García, députée du Parti travailliste (PT), a demandé la parole pour faire une déclaration à la hauteur avec la Semaine Sainte, demandant de « crucifier » les législateurs du bloc d'opposition pour leur opposition à la proposition promue par le président Andrés Manuel López Obrador (PT).

À un moment donné de la session, la petista a demandé la parole pour attaquer ses rivaux politiques, qu'elle a accusés d'avoir manqué de respect au président de la Chambre des députés qui était à l'époque, membre du Mouvement de régénération nationale (Morena).

« Là, ils montrent leur peu d'éducation, et depuis qu'il était le secrétaire de Peña Nieto, il souffre là-bas parce qu'ils ne remplissent plus ses sacs d'argent. Vous êtes un type infâme et misogyne, vous avez manqué de respect à notre collègue présidente. Et là, si les députés du PAN, du PRD, du mouvement citoyen et du PRI ne pleurent pas », a déclaré le législateur.

Plus tard, pour évoquer la trahison qu'ils faisaient contre le pays pour s'être opposés à cet amendement législatif, il a assuré qu'ils « méritaient d'être crucifiés », une phrase qui a provoqué le rire de ses collègues législateurs qui en étaient proches.

« Une fois de plus, il est prouvé qu'ils sont des hypocrites, des traîtres, des Judas, qu'ils vendent des terres natales et qu'ils sont mal élevés. Ils méritent d'être crucifiés », a déclaré García Garcia.

Après la diffusion de ce fragment de discussion sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs, y compris des personnages d'opposition, ont commencé à critiquer ; cependant, la petista a utilisé son compte Twitter pour en témoigner.

Margarita García a déclaré que le quatrième mouvement de transformation (Q4) et ses alliés ne seront jamais décrits comme « vendre des homelands », car ils ne reculeront pas par rapport à la signes et stratégies de Va X Mexico.

« Ils pourront dire ce qu'ils veulent de notre mouvement, mais ils ne pourront jamais nous appeler ou nous interroger car les traîtres vendent leurs terres natales. Avec les cyniques et les menteurs, pas un pas en arrière ! » », a-t-il écrit.

Le vote sur la réforme de l'électricité a débuté à 10 h ce dimanche 17 avril, mais les participations ont été prolongées de plus de 12 heures. Vers 22h00, le premier bloc de 12 députés (six pour et six contre) s'est terminé, qui ont utilisé la scène pour faire connaître leur position.

La session aurait pu être plus agile, mais le bloc au pouvoir (Morena-PT-PVEM) a posé plusieurs questions à chaque intervenant, ainsi que d'autres interventions, pour « retarder » le moment du sommet. Aujourd'hui, à partir de 22 h 30 environ, la participation de 12 autres orateurs à cette proposition présidentielle a commencé.

On ne sait pas combien de temps cela pourrait prendre pour terminer cette discussion, mais le président a déjà avancé un résultat négatif possible contre sa réforme en matière d'électricité, c'est pourquoi il s'est rendu sur les réseaux sociaux pour pour avertir leur prochain mouvement en cas de ce scénario défavorable.

« Je l'ai déjà dit dans mon rapport de mardi : quoi qu'il arrive, nous sommes déjà protégés contre la trahison. Demain, je l'expliquerai à nouveau », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Une heure plus tard, le coordinateur de Morena à la Chambre des députés, Ignacio Mier, a annoncé que l'initiative présidentielle visant à modifier la loi sur les mines était parvenue au palais législatif de San Lázaro pour être discutée et approuvée, probablement, lundi.

Pour cette raison, et afin de réaliser la stratégie de López Obrador, le Conseil de coordination politique (Jucopo) a accepté la session plénière afin qu'il n'y ait plus beaucoup d'obstacles à ce nouveau projet et se rende directement en session plénière.

