Patricia Chirinos propose une motion d'interpellation contre la ministre Betssy Chavez

Les membres du cabinet Aníbal Torres sont toujours sous le feu des projecteurs du Congrès. Cette fois, c'est au tour de la ministre du Travail et de la Promotion de l'emploi, Betssy Chávez, qui se trouve depuis quelques jours à l'œil de la tempête dû aux contrôleurs aériens menés à l'aéroport international Jorge Chavez. Patricia Chirinos, députée sur le banc de l'Avanza País, est celle qui propose une motion d'interpellation afin d'entendre le ministre sur la crise qui s'est produite.

« En ce qui concerne la ministre du Travail et de la Promotion de l'emploi, il y a plusieurs questions concernant son aptitude et son impartialité pour l'exercice de ses fonctions », indique le document présenté sur l'un des ministres qui a fait preuve de la plus grande loyauté envers le gouvernement Pedro Castillo depuis le début de son administration et pendant les crises auxquelles elle a été confrontée. Le texte met également en lumière des questions à Chavez sur son passé universitaire à la suite de la récente accusation de plagiat enregistrée dans sa thèse universitaire.

». .. ses liens avec des personnages impliqués dans le crime de trafic de terres et de blanchiment d'argent, ainsi que d'autres questions qui remettent en question sa transparence dans l'occupation d'un poste aussi médiatisé » sont également utilisés comme raisons de remettre en question son mandat depuis l'accession au pouvoir de Pedro Castillo. L'augmentation du salaire minimum vital est également remise en question car, selon la députée Patricia Chirinos, « elle aura un impact significatif sur les taux de chômage et d'informalité, ainsi que sur la période d'inflation que connaît actuellement notre pays », un effet cela avait déjà été souligné par plusieurs spécialistes.

PLUS DE PROBLÈMES

L'événement qui aurait motivé la motion d'interpellation serait la grève des contrôleurs aériens, qui « a touché plus de 8 000 passagers, bloqués dans différents aéroports à un moment où un mouvement économique de 800 millions de S/O était estimé et la mobilisation de plus d'un million de dollars touristes nationaux par semaine. père noël », dit la motion qui cherche à être officialisée.

Betssy Chavez a également été critiquée suite à la déclaration d'illégalité de la grève susmentionnée. « Le ministère du Travail n'autorise ni n'interdit les grèves. La grève est un droit constitutionnel. (...) La grève est communiquée aux fins de la réduction », c'est-à-dire que les exigences formelles de la loi sur les relations collectives de travail sont respectées.

Le ministre du Travail a souligné que le ministère ne peut ni autoriser ni interdire les manifestations | VIDEO : RPP Noticias

Le ministère du Travail a déclaré l'origine de la communication de la grève afin que la Société péruvienne des aéroports et de l'aviation commerciale (Corpac) prenne des précautions afin que le fonctionnement de l'aéroport ne soit pas affecté. « C'est jeudi que cette présomption de légalité est brisée car l'article 82 de la loi sur les relations collectives a été violé, avec d'autres actifs juridiques affectés (le droit au transport aérien). Cet accord est rompu et le portefeuille du travail déclare la grève illégale », a déclaré Chávez.

Face à ce scénario, Diego Bazán, membre d'Avanza País, a estimé qu'il y avait « des motifs suffisants » pour que son groupe de travail soutienne la mesure promue par son collègue. De l'Alliance pour le progrès, son porte-parole, Eduardo Salhuana, a assuré qu'il signerait la motion d'interpellation. « Le cabinet Torres part déjà, il a montré une nette incompétence » et que « le Premier ministre n'a plus la confiance des citoyens », a-t-il déclaré au quotidien de Lima El Comercio. De son côté, la députée Ruth Luque a dit qu'elle examinera les arguments écrits dans le document.

