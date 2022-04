L'Atletico Madrid a été sauvé deux fois de suite : Gündogan n'a pas réussi à marquer pour Manchester City en Ligue des Champions

Atlético Madrid vs Manchester City : le milieu de terrain İlkay Gündoğan n'a pas réussi convertir deux fois de suite le premier but des « Citizens » lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions 2022, le mercredi 13 avril, qui a été joué au stade Wanda Metropolitano en Espagne.

Dans les 30 minutes qui ont suivi la première mi-temps, l'Atlético Madrid a subi l'attaque habillée de Manchester City d'un côté à l'autre et avec une série de rebonds qu'il a réussi à défendre efficacement et heureusement.

L'attaquant de City Riyad Mahrez a donné une passe précise en profondeur pour Kyle Walker alors qu'il atteignait la ligne de base il a réussi à sortir une croix au sol qui s'est retrouvée au bout de la boîte pour l'arrivée de Philip Foden.

Foden a contrôlé et abandonné son coéquipier İlkay Gündogan qui a tiré et écrasé le ballon dans le poteau droit du but de l'Atletico Madrid. Le rebond a été laissé à la tête à nouveau et Felipe est entré, qui a rejeté le danger.

L'Atlético Madrid a affronté Manchester City pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions

L'Atlético Madrid a fait partie du groupe B de la phase de groupes de la Ligue des Champions aux côtés de Liverpool, Porto et Milan. Les « Colchoneros » se sont qualifiés pour la phase d'élimination directe à partir de la deuxième place de la série. L'équipe de Diego Simeone a éliminé Manchester United en huitièmes de finale avec un score global en faveur de 2-1 après un match nul et une victoire par la moindre différence.

De son côté, Manchester City a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions après avoir battu le Sporting Lisbon. Les « Citizens » ont remporté le tour de qualification et ont été premiers dans le groupe A aux côtés du PSG, Leipzig et Bruges.

L'entraîneur de l'Atletico Madrid Diego Simeone s'est aligné avec Jan Oblak, Stefan Savić, Felipe, Reinildo, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Koke, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Antoine Griezmann et João Felix.

Le stratège de Manchester City Pepe Guardila s'est entraîné avec Ederson Moraes, Kyle Walker, Joao Cancelo, Aymeric Laporte, John Stones, İlkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri, Philip Foden et Riyad Mahrez.

