Luis Fernández Suárez dépêché contre la FCF : « Ils ne croient pas aux techniciens colombiens »

L'élimination de l'équipe de Colombie de la Coupe du monde 2022 au Qatar a suscité de nombreuses critiques contre plusieurs joueurs de l'équipe, mais indique également le personnel d'entraîneurs, dirigé par Reinaldo Rueda. Bien que son départ du « Tricolore » n'ait pas encore été officialisé, la Fédération colombienne de football (FCF) prendrait une décision finale mois.

Au milieu des doutes quant au nouveau processus qui doit être initié par l'équipe « Cafetero », le Colombien Luis Fernando Suárez, entraîneur de l'équipe nationale du Costa Rica, a évoqué les procédures au sein de la FCF. Dans un entretien avec ESPN Colombie, l'Antioquien a déclaré que les dirigeants n'avaient aucune confiance dans les entraîneurs du pays.

« Ils ne croient pas en nous, c'est compliqué, mais c'est vrai. Mais pas même pour ceux qui ont une renommée internationale tels que Francisco (Maturana), Hernán Gómez, Jorge Luis Pinto, Reinaldo et Juan Carlos (Osorio). Tout le monde a réalisé quelque chose à l'échelle internationale », a déclaré Suarez dans un premier temps.

En outre, il a donné une liste d'autres entraîneurs de la ligue colombienne qui, selon lui, auraient les compétences nécessaires pour reprendre l'équipe colombienne : « Il y a aussi de très bons entraîneurs comme Alberto Gamero, Hernán Torres, Diego Corredor, ou comme mon assistant Jhon Bodmer. Il y en a tellement... ils sont géniaux et ils les regardent, mais avec un certain dédain. »

« On a toujours pensé que l'entraîneur colombien n'est pas bon et il me semble que c'est injuste. Il est logique qu'ils nous critiquent, mais il est également bon qu'ils reconnaissent en quelque chose que nous avons des capacités », a-t-il conclu.

El rendimiento de la selección Colombia con Reinaldo Rueda en este segundo ciclo fue del 46,97 %. Foto: REUTERS/Diego Vara

En fait, l'échec de la Colombie à se qualifier pour la Coupe du monde a amené de nombreuses personnalités sportives, des anciens footballeurs aux journalistes, à se souvenir la période de José Néstor Pékerman à la tête du « Tricolore ». À la tête de l'équipe « Cafetero », l'Argentin a réussi à se qualifier pour deux Coupes du monde consécutives (Brésil 2014 et Russie 2018). Aujourd'hui, il est en charge de l'équipe nationale vénézuélienne avec un projet à long terme.

Luis Fernando Suárez a déjà de l'expérience dans la direction des Coupes du monde. Il s'est d'abord qualifié pour l'Équateur lors de l'édition allemande 2006, où il a atteint les huitièmes de finale, puis a déclaré « présent » au Brésil 2014 avec le Honduras. Cependant, son objectif est désormais fixé d'atteindre sa troisième Coupe du monde, mais avec le Costa Rica.

Les « Ticos » chercheront à devenir la quatrième équipe de la Concafaf à se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar après avoir affronté la Nouvelle-Zélande lors du repêchage intercontinental, le 13 ou 14 juin prochain à Doha, au Qatar.

Avec une victoire sur la Nouvelle-Zélande, le Costa Rica rejoindra le Canada, les États-Unis et le Mexique en tant qu'équipes de cette confédération dans la Coupe du monde.

La dernière fois qu'une équipe de la Concacaf a affronté le représentant de la Confédération océanienne de football (OFC) en séries éliminatoires, c'était en novembre 2013. À l'époque, le Mexique avait battu la Nouvelle-Zélande 9-3 au total pour s'assurer une quatrième place pour l'événement brésilien 2014.

Costa Rica buscará su clasificación al Mundial en el repechaje contra Nueva Zelanda. Foto: Jhon Duran/CONCACAF JHON DURÁN | STRAFFON IMAGES/JHON DURAN

Au milieu du grand jeu de noms qui ont sonné assumer la direction technique de la Colombie, le journaliste sportif a proposé Suárez.

« À la suite de ce qui a été fait avec le Costa Rica, nous devons l'examiner. Il faut y regarder, c'est tout. Comme il y a un mépris absolu pour le local et un amour pour les étrangers, je sais qu'il est difficile pour eux de digérer ce nom et prénom, mais je pense que les exécutoires le soutiennent. Deux Coupes du monde, un homme qui arrive et reconstruit une équipe par un message direct », avait-il déclaré il y a quelques jours.

De la même manière, il a également inclus parmi ses options l'entraîneur des Millonarios, Alberto Gamero, « tant de gens se vautrent, j'adore ce qu'ils font ». C'est un pays raciste, c'est dûment démontré. Et Gamero, à cause du regard, parce que je ne sais pas... ça parce qu'il transpire beaucoup, ça parce qu'il transpire beaucoup, ça parce qu'il a beaucoup de bracelets sur les bras. Je sais que cela dérange beaucoup de monde, mais que faisons-nous ? » », a-t-il conclu.

