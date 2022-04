Fernando del Solar a révélé des photos de son mariage et a déclenché des rumeurs de grossesse avec Anna Ferro

Fernando del Solar était l'un des pilotes les plus aimés par les Mexicains, car pendant des années, il a fait la une des journaux du matin Venga La Alegría, une émission de télévision azteca qui lui a permis de rester l'un des téléspectateurs gâtés malgré le fait qu'il n'est plus là. Maintenant, l'Argentin a partagé sur ses réseaux sociaux quelques photos confirmant son mariage avec Anna Ferro, en plus d'une en particulier qui a déjà suscité des rumeurs d'une éventuelle grossesse.

Ce qui a été mentionné dans certains médias et plateformes telles que Twitter est désormais une réalité : Fernando del Solar et Anna Ferro se sont officiellement mariés, lors d'une cérémonie très intime qui a été capturée pour toujours par un célèbre magazine social, qui a maintenant révélé un premier aperçu de ce qui est l'un des mariages les plus importants attendu dans le domaine de l'accueil de spectacles, car l'Argentin maintient un grand groupe de fans grâce à sa participation au programme animé par Cynthia Rodríguez et El Capi Pérez.

« Finalement, après lui avoir demandé de l'épouser... J'ai épousé cette bombasse @annaferro8 ! ! Dans le paradis même @breathlesscancunsoul C'était le 22 mars et il m'a donné le « Oui »... nous avons triomphé. Merci @hola_mx pour une si belle interview », a-t-il écrit.

Así compartió la noticia (Foto: Instagram)

Il a immédiatement reçu des milliers de likes et de commentaires, parmi lesquels certains de ses collègues du média tels que Vielka Valenzuela, qui a écrit : « Et j'ai gardé le secret heh, heh, heh » ; Odalys Ramírez : « Félicitations », tandis que d'autres comme Pedro Prieto, Juan Martín Jauregui et Jimena Pérez La Choco sont partis plus de félicitations accompagnées d'émojis de cœur et d'applaudissements.

Malgré la célébration avec la photo, ce serait une autre image qui a donné de quoi parler dans le monde du show business puisque les deux posent en souriant dans des chemises en coton blanc et tiennent le ventre d'Anna d'une main, de sorte que la pose d'une grossesse apparente a déjà généré des réactions sur les réseaux sociaux réseaux, en plus du fait qu'il a partagé le post dans ses histoires insta et placé la légende : « Sommes-nous enceintes ? ».

La pareja podría estar embarazada (Foto: Instagram/@fernadodelsolar)

« C'est très bien pour Fer, car après sa maladie et tout ce qui s'est passé avec l'autre fille, j'ai pensé que je ne le verrais jamais aussi heureux qu'aujourd'hui. » « Fernando del Solar et Anna super attendent un bébé parce que ce genre de poses et de photos est typique de « soyons papas ». » « Quel plaisir de voir Fer être heureux à nouveau, les photos sont super mignonnes, elle est très belle dans cette robe et il a retrouvé ce visage de bonheur qui lui a manqué pendant des années. » « Je suis heureux que l'âge ne soit pas un obstacle à son mariage et aussi la chose la plus probable est qu'elle attend un bébé », écrivent-ils dans la publication.

C'est en avril de l'année dernière que grâce à un post sur Instagram, l'Argentin a partagé le moment où il a proposé à son partenaire actuel, provoquant l'excitation de ses fans pour le mariage qui a maintenant été confirmé et applaudi par de nombreux Mexicains et Argentins.

La pareja lleva más de cinco años juntos (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

Dans le clip, vous pouvez voir Fernando del Solar enlever la bague de fiançailles du dessus d'un gâteau, puis demander à Anna de l'épouser. « Il a dit oui ! », a écrit le présentateur avec un emoji en forme d'anneau.

« La vie est une montée et une chute constantes... Quand tu as vécu tant de choses, tu n'as besoin que de la santé, de l'amour, du bonheur et de la stabilité... Sans aucun doute, après tant de marche, j'ai trouvé tout cela à côté de la femme que j'aime : @annaferro8 ″, a-t-il écrit dans ce post.

