Astuces pour éliminer les fourmis présentes sur les plantes sans utiliser de produits chimiques

Nous avons tous vu des insectes se promener autour de la plante que nous laissons dans le jardin, dans un endroit de la maison ou dans nos chambres, principalement des fourmis. Et il est difficile de les combattre puisqu'ils sont capables de manger l'élément vert en quelques minutes. On sait qu'il existe sur le marché un grand nombre de produits pour les éliminer. Cependant, nous recherchons parfois des méthodes autres que ces ressources qui peuvent être nocives pour la santé.

Dans ce sens, si vous souhaitez utiliser des produits chimiques dans la vôtre, nous vous enseignons cinq astuces maison pour vous aider à chasser les fourmis avant qu'elles n'envahissent les espaces intérieurs et extérieurs de votre maison. Faites attention, car l'idée est d'éviter d'empoisonner ou de tuer vos plantes.

Certes, la présence de l'une ou l'autre fourmi dans la maison ne représente aucune menace. Cependant, si nous voyons l'un ou l'autre, il est fort probable que la peste augmentera et deviendra un problème grave dans les espaces intérieurs et extérieurs. Découvrez comment l'éviter.

ÉTAPES POUR ÉLIMINER LES FOURMIS DES PLANTES

1. AGUA DE AJO

Comme premier élément, il y a des composés contenant du soufre et l'odeur de l'ail, car ils sont gênants pour les fourmis. Par conséquent, cette entrée contribue à les éloigner et à protéger toute la maison. Comment faire ? Il suffit de mettre plusieurs gousses d'ail écrasées dans une casserole d'eau et de laisser reposer pendant au moins 24 heures. Il remplit bien le temps pour qu'il donne effet.

Après 24 heures, chauffer le mélange à feu doux pendant 15 minutes. Enfin, versez dans un vaporisateur et appliquez-le s'il y a des fourmis sur les plantes ou là où c'est nécessaire. N'en faites pas trop pour ne pas les endommager.

2. ARROZ

Selon un vieux truc fait maison, le riz peut éliminer les petites fourmis lorsqu'il est fermenté à l'intérieur de sa fourmilière. Cependant, certains doutent de son efficacité car aucune preuve scientifique ne l'étaye. Quoi qu'il en soit, nous voulons le partager pour tous ceux qui souhaitent l'essayer.

En revanche, la méthode est aussi simple que de lancer quelques grains de riz blanc le long du chemin emprunté par ces insectes. En les voyant, les fourmis quitteront leur cargaison pour ramasser les grains et les emmèneront à la fourmilière. Une fois sur place, la chaleur fait fermenter le riz et fera disparaître les fourmis du jardin ou de la maison sans aucun problème.

3. PELURES D'ORANGE

Oui, vous pouvez utiliser un fruit. Les écorces d'orange libèrent une substance très gênante pour les fourmis, selon une étude menée par l'université Nnamdi Azikiwe au Nigeria. Donc, si vous avez des fourmis dans les pots, coupez la peau d'orange en petits morceaux et dispersez-les le long du chemin qu'ils empruntent habituellement. Ce ne sera pas facile, mais ça vaut le coup d'essayer.

Las hormigas siempre aparecen en temporadas de verano.

4. LEVADURA

Ce produit est considéré comme très irritant pour les fourmis, mais il n'existe aucune preuve scientifique à ce sujet. Cependant, les gens l'appliquent pour obtenir des conseils ou des recommandations sur Internet. En ce sens, si vous souhaitez utiliser cette méthode, préparez un mélange de 100 g de levure dans un litre d'eau avec 100 g de sucre. Ensuite, mettez le remède dans de petits récipients et distribuez-le dans les zones du jardin où se trouvent des fourmis. Soyez très prudent, soyez précis.

5. LE BICARBONATE

Enfin, il existe un élément appelé bicarbonate de soude, qui est très efficace pour repousser les fourmis et les empêcher d'envahir le jardin ou la maison. Il suffit d'étaler cette poudre autour des plantes ou le long du chemin que les fourmis parcourent habituellement. Un effet similaire peut également être obtenu en utilisant des produits tels que le sel. L'un ou l'autre donnera des résultats positifs.

