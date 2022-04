Congrès : Ils cherchent à défier Aníbal Torres en raison des morts dans les manifestations et de l'échec du couvre-feu

La fin du premier ministre Aníbal Torres au sein du gouvernement de Pedro Castillo approche. Outre les rumeurs de démissions de leurs ministres et la volonté des conseillers présidentiels de restructurer le cabinet, il convient d'ajouter que le Congrès de la République l'a déjà en ligne de mire suite aux propositions violentes qui ont eu lieu dans divers certaines régions du pays.

Comme l'a annoncé la Banque d'action populaire sur ses réseaux sociaux, ce groupe parlementaire recueille déjà des signatures pour déposer une proposition de interpellation contre le chef du Conseil des ministres, Aníbal Torres, promue par le législateur Elvis Vergara.

Selon le document publié, le parti lampa demande au Premier ministre de répondre sur les mesures que l'exécutif a prises ces derniers jours après plusieurs des conflits sociaux ont éclaté à la suite de l'arrêt des transporteurs et d'autres manifestations.

Pour cette raison, ils demandent à leurs collègues du Congrès de se joindre à l'initiative et de signer la lettre afin que Torres soit convoqué à la session plénière pour répondre à une déclaration interpelatoire. Les questions tournent autour des déclarations du ministre de la Défense, José Gavidia, de la réunion qu'ils ont eue à Huancayo avec des dirigeants de différents secteurs et du couvre-feu décrété pour le 5 avril dernier.

« Il est nécessaire que le président du Conseil des ministres, Aníbal Torres Vásquez, assiste à la session plénière pour expliquer quels étaient les fondements juridiques de l'adoption de cette mesure radicale, et pour préciser si cette mesure a été utilisée pour réprimer des manifestations populaires, car comme ceux qui signé cette motion, nous pensons que la déclaration de l'état d'urgence la nuit est une répression claire contre la population », conclut le document.

De son côté, la parlementaire dégroupée, Flor Pablo, a annoncé qu'elle soumettrait prochainement une motion d'interpellation contre le chef du Conseil des ministres en raison des décès survenus lors des manifestations à l'intérieur du pays à la suite de la hausse des prix.

« Nous soumettrons une requête en interpellation au premier ministre Aníbal Torres. La crise persiste et entraîne aujourd'hui des blessures et la mort d'un compatriote d'Ica, Yhony Quinto, dont je présente mes condoléances à la famille. La présence de ministres dans chaque territoire est essentielle pour parvenir à des accords et rétablir l'ordre public en premier lieu », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

« Les citoyens ont parfaitement le droit de manifester pacifiquement, mais la violence ne peut être tolérée en démocratie. Nous ne pouvons pas permettre une mort de plus », a-t-il ajouté sur son compte Twitter.

CRISE AU SEIN DU CABINET TORRES

Daniel Salaverry, conseiller du président Castillo, a confirmé « qu'il y a des ministres qui ont postes disponibles. » « Je ne peux pas vous assurer du nombre d'entre eux. Je ne suis pas autorisé à entrer dans les détails, je suis très respectueux », a-t-il déclaré depuis l'extérieur du palais du gouvernement.

Bien qu'il n'ait pas voulu nommer de noms, Salaverry a révélé qu'il attend que le chef de l'Etat annonce des changements au cabinet. « Je m'attends à ce que le président annonce certains changements dans les prochaines heures ou demain. Mais qu'il va y avoir des changements, j'espère qu'il y en aura », a-t-il poursuivi.

En ce sens, il a laissé entendre que le président devait démettre de ses fonctions les ministres des Transports et de l'Agriculture, Nicolás Bustamante et Óscar Zea, respectivement, puisqu'ils n'ont pas été en mesure de gérer ou de contrôler les manifestations au niveau national, et le chef du portefeuille du logement, Geiner Alvarado, qui n'a pas a mis en œuvre les plans décrits dans son secteur.

« La population l'a fait ressentir, non seulement hier, mais aussi ces derniers mois. Les gens veulent des changements dans le secteur de la santé, dans le secteur des transports, dans le secteur du logement. Nous avons besoin de ministres qui comprennent ce problème et qui doivent commencer à mettre en œuvre les plans, car ils existent. Malheureusement, le président n'a pas eu d'équipe pour l'aider à faire avancer le pays », a-t-il dit.

