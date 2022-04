Flans et Pandora ont parlé du harcèlement des femmes

Flans et Pandora ont parlé des allégations publiques de harcèlement qui ont récemment émergé dans le monde de l'art depuis le 8 mars, soulignant le cas de Sasha Sokol, les chanteurs ont déclaré que toutes les femmes au Mexique ont été harcelées et que ce n'est pas quelque chose qui se produit uniquement chez les artistes.

Lors d'une conférence de presse que Flans et Pandora ont donnée à propos de leurs prochains concerts, ils ont été interrogés sur les accusations portées par Sasha Sokol contre Luis de Llano en raison de cela, la productrice créative avait une relation amoureuse avec elle quand elle était mineure. Fernanda a déclaré qu'ils soutenaient tous le membre de Timbiriche, mais, en général, toutes les femmes.

En outre, Isabel a souligné que la décision des femmes de dénoncer ne devrait pas être remise en question longtemps après avoir subi un type de violence sexiste, car il n'est pas facile d'en parler, comme dans le cas de Sasha. Elle a ajouté que, pour elle, porter n'importe quel type de plainte est quelque chose « d'une grande valeur ».

Sasha Sokol denunció que Luis de Llano mantuvo un "romance" con ella cuando tenía 14 años, mientras él 39 (Foto: Archivo)

« Puis ils disent : 'Et pourquoi si longtemps après ? », parce qu'il faut beaucoup de travail pour parler de quelque chose comme ça, pour reconnaître quelque chose comme ça, pour le rendre public, pour le parler, ce n'est pas si facile. Non seulement pour Sasha, pour toutes ces femmes qui ont eu ce courage, peut-être pas aussi publiquement que Sasha, mais aussi pour les femmes qui ont eu le courage de porter plainte contre quelqu'un qui, il y a 30 à 35 ans, a fait quelque chose contre elles, c'est d'une grande valeur », a déclaré l'interprète de How is my love doing.

Lorsqu'on lui a demandé si, au début de leur carrière, elles avaient été victimes d'une sorte de harcèlement, Ilse a répondu que oui, mais qu'il s'agissait d'une question à laquelle toutes les femmes répondraient de la même manière, car il n'y en a probablement aucune qui n'ait été victime.

Isabel a ajouté qu'auparavant, les cas de harcèlement et d'abus n'étaient pas signalés parce que les victimes n'étaient pas crues et que ce n'était pas normal.

La integrantes de Flans y Pandora destacaron que todas han vivido experiencias muy desagradables de acoso por parte de su público (Captura: @ilsemariaolivo/Instagram)

Mimí a souligné qu'il est « impressionnant » qu'actuellement les femmes puissent rendre publiques les situations qui les mettent mal à l'aise ou qui se sont normalisées, mais il s'agit toujours de violence sexiste. Elle a aussi dit qu'elle, comme possiblement toutes les femmes, a été victime de harcèlement.

Il a ajouté que dès leur plus jeune âge, les membres de Flans ont pris la parole et n'ont pas laissé passer inaperçues les situations dans lesquelles ils se sentaient mal à l'aise, comme ils l'ont fait dans le programme mardi 13 en 1986. Dans cette présentation, les interprètes des Mille et Une Nuits ont montré leur désaccord avec le comportement du présentateur, César Antonio Santis.

Mimi et Ilse ont rappelé que ce n'était pas la seule fois où ils ont vécu une situation similaire, mais qu'ils n'ont jamais essayé de la fermer et de la dénoncer.

Enfin, ils ont raconté certaines occasions où ils ont été harcelés par des hommes d'âges différents et qu'ils faisaient partie de leur public, qui s'est répandu lorsqu'ils travaillaient.

