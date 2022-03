Le Congrès débattra jeudi d'une motion de censure contre le ministre de la Santé

Alors que la deuxième motion de vacance de poste contre le président Pedro Castillo a été surmontée, la Le Congrès continue de viser divers membres de l'exécutif, y compris le Ministre de la santé Hernán Condori. Le titre en question est le protagoniste d'une motion de censure qui sera débattue en plénière ce jeudi 31 mars à partir de 9 h 00, après avoir été interrogé il y a moins de deux semaines.

Alors que Condori a répondu à une déclaration interpelatoire sur sa carrière et sa gestion, une partie de l'opposition au Congrès n'a pas été satisfaite et a obtenu les 33 signatures nécessaires pour entamer le processus auquel il est confronté aujourd'hui. Au cours des derniers jours, le ministre de la Santé a été critiqué pour la lenteur des progrès du processus de vaccination et la possibilité présumée que plusieurs lots de vaccins soient gâtés en raison de la faible fréquentation des citoyens dans les centres de vaccination.

« Hernán Condori Machado n'a pas non plus démontré sa capacité à exercer ses fonctions. Ainsi, un examen du curriculum vitae et de l'expérience en matière de gestion de la santé publique montre que le ministre de la Santé a été nommé directeur régional de la santé à Junín le 2 janvier 2020 et est resté en fonction jusqu'au 8 janvier de la même année. À cette occasion, il a été démis de ses fonctions en raison d'un manque d'aptitude à occuper ses fonctions », peut-on lire dans la requête contre lui.

Le document rappelle également des questions concernant la promotion d'un produit dont l'efficacité n'a pas été scientifiquement prouvée. En outre, lors d'une conférence de presse, il a assuré que le produit avait été approuvé par la FDA alors que l'organisation ne s'était pas prononcée sur la question et n'avait même pas ouvert d'enquête sur les caractéristiques du produit.

« M. Hernán Yury Condori Machado, vêtu d'un médecin, a informé les consommateurs potentiels que l'achat et la consommation du produit contribueraient à améliorer leur santé, donnant ainsi un message prétendument trompeur », indique la motion.

GESTION CONTROVERS

Comme le Pérou n'a pas encore officiellement achevé la troisième vague d'infections, les voix sanitaires officielles et externes continuent de souligner l'importance pour la population de se rendre dans les centres de vaccination pour obtenir les doses nécessaires pour lutter contre le virus COVID-19 ; cependant, pendant l'administration de Condori, le flux de visites à le nombre de vaccinations a diminué de façon marquée.

« Le fait est qu'étant donné qu'il n'y a plus beaucoup de cas de décès, on ne voit plus de sacs noirs de corps de ces patients dans les rues à cause de cette maladie qui a fait le deuil du pays. Comme vous ne pouvez plus le voir, les gens ne réalisent pas non plus que cette maladie n'a pas disparu, nous avons donc les points de vaccination pratiquement vides », était la phrase avec laquelle le ministre a tenté de justifier l'absence de citoyens dans les vaccinations.

Début mars, la responsable des vaccinations du ministère de la Santé a annoncé son départ de ses fonctions en raison de la mauvaise gestion de Hernán Condori. « Il était strictement nécessaire de disposer d'une organisation structurelle fonctionnant avec une caractéristique fondamentale, à savoir l'élément technique que nous avons définitivement vu se détériorer ces dernières semaines. Cela met en danger les activités de la stratégie de vaccination, car il s'agit de la principale mesure de protection spécifique contre la COVID-19 », a déclaré le responsable démissionnaire à la presse. En outre, il a noté que son équipe n'avait pas été prise en compte dans les décisions importantes concernant le processus de vaccination.

CONTINUEZ À LIRE