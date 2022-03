Les 7 applications recommandées pour la méditation

On estime qu'entre 200 et 500 millions de personnes méditent dans le monde entier. Sa popularité répond à la nécessité de mettre un terme au maelström qui se vit au milieu d'un univers numérique où les divisions entre loisirs et obligations semblent s'estomper.

Les avantages ont été étudiés à plusieurs reprises. Selon une étude publiée dans la revue Biological Psychiatry, dirigée par le Dr Creswell, la méditation génère des changements dans le cerveau qui contribuent à réduire la réponse inflammatoire. Ce n'est qu'un des nombreux autres rapports qui ont été publiés sur l'impact de cette pratique sur la santé.

En fait, sur le site officiel des National Institutes of Health des États-Unis, une vingtaine d'études montrent les avantages qu'il peut avoir pour réduire le stress, la pression artérielle et éviter l'insomnie.

Cependant, tous les experts conviennent que pour profiter de ces aspects favorables, il est nécessaire de faire preuve de cohérence et de régularité. Idéalement, prenez quelques minutes par jour avant de commencer la journée ou pendant la journée pour vous asseoir et méditer. Il existe des options pour des pratiques guidées, d'autres utilisent le silence classique, proposent une musique de fond ou un mantra. Les modalités varient mais l'objectif est le même : atteindre la pleine conscience dans le présent et mettre en pause, au moins par intermittence, les bruits de l'esprit.

Voici quelques applications qui peuvent vous être utiles. Ils sont tous disponibles pour iOS et Android.

1. Appli Mindfulness

L'application Mindfulness propose des méditations guidées

L'application propose des méditations guidées et des cours dans plus de 10 langues différentes. Il vous permet également de définir des rappels personnalisés afin de ne pas oublier de méditer. Il contient également des statistiques quotidiennes afin que les utilisateurs puissent suivre leurs performances.

Il existe des options pour méditer en silence, avec des sons relaxants en arrière-plan, ainsi que pour le faire avec un guide. Les sessions peuvent durer de 3 à 99 minutes, de sorte que l'utilisateur opte pour l'alternative la plus pratique en fonction de sa disponibilité et de ses besoins.

2. Headspace

Il propose des exercices qui enseignent à contrôler l'anxiété pour calmer les nerfs, ainsi qu'à améliorer la respiration et la concentration. Il existe des cours conçus pour optimiser le sommeil, la productivité et même les performances athlétiques.

C'est une application qui est sur le marché depuis plusieurs années. Il y a encore quelques années, elle a lancé un spécial sur Netflix où les bienfaits de la méditation sont analysés, ainsi que des séances guidées ainsi que l'enseignement de certaines techniques pour apprendre à pratiquer.

3. L'esprit pur

Pura Mente bénéficie du soutien de spécialistes de la méditation et de la pleine conscience

Il propose plus de 250 séances de méditation et de pleine conscience dans différentes langues. Il existe des méditations pour atteindre le calme, gérer le stress, améliorer la qualité de votre repos, votre concentration, ainsi que d'autres aspects de la santé physique et mentale.

Il dispose également d'un choix de spécialistes de cette discipline avec lesquels vous pouvez interagir par le biais de cours, de réunions où davantage d'outils sont proposés pour promouvoir le bien-être.

4. Calme

Calm est l'un des pionniers dans le domaine de la méditation et c'est pourquoi il est l'un des plus connus. Il propose des programmes de pleine conscience pour les débutants, ainsi que pour les intermédiaires et les avancés.

Il propose des méditations guidées, des histoires au coucher, des programmes de respiration et de la musique relaxante. Les programmes sont regroupés autour de différents thèmes tels que le bonheur, l'estime de soi, les relations et bien plus encore.

5. Petit BamBou

Petit BamBou propose des options pour les enfants et les adolescents

Il propose tout, des méditations express de 3 minutes aux programmes plus avancés pour faire de la méditation gratuite avec une minuterie ou à l'aide de musique et de sons relaxants. Il propose également des histoires animées et des exercices pour entraîner l'attention, améliorer la concentration et combattre l'insomnie. Il propose plus de 600 méditations regroupées autour de différents axes thématiques tels que la joie, le travail, la peur, les relations ou la confiance en soi, entre autres. Il existe également des options spécialement conçues pour les enfants et les adolescents.

6. Elefante Zen

Il propose un programme de méditation guidée pour les débutants, un cours pour apprendre à méditer en une semaine et d'autres programmes spécialement conçus pour réduire l'anxiété, le stress et l'insomnie. Il propose une méditation guidée pour les enfants, ainsi qu'une sélection de mantras, de musique relaxante et de sons de la nature pour se détendre.

7e méditopie

Meditopia propose plus de 150 méditations

Il a plus de 150 méditations en anglais, espagnol et turc. Il existe des programmes de formation pour apprendre à respirer consciemment, à évacuer le stress, à bien dormir et à cultiver la gratitude, la compassion et la confiance. Il existe des programmes de méditation express d'une durée de 5 à 12 minutes, ainsi que des programmes plus étendus pour atteindre des niveaux de déconnexion plus élevés. Vous pouvez également utiliser l'option de minuterie pour vous détendre sans guide avec différentes options de musique de fond.

Toutes les applications ci-dessus offrent des services gratuits et disposent également d'une option premium, avec des activités supplémentaires, accessibles via un abonnement.

